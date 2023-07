Fahrermangel: Ersatzfahrpläne auf vier Linien bis September

Würmtal: Betroffen sind Busse 258, 266, 267 und 268

Von Stefan Reich schließen

Wegen Fahrermangels werden bis zum Ende der Sommerferien auf insgesamt vier Linien im Würmtal seltener Busse verkehren als vorgesehen. Das geht aus Mitteilungen auf den Internetseiten der Gemeinden Gräfelfing und Planegg hervor. Voraussichtlich bis Montag, 11. September, gelten auf den Linien 258, 266, 267 und 268 Ersatzfahrpläne mit ausgedünntem Angebot.

Würmtal - Konkret bedeutet dies, dass die Linie 258, die von Lochham über den S-Bahnhof Planegg zum S-Bahnhof Gräfelfing fährt, nur noch im 40-Minuten-Takt verkehrt. Bei der Linie 266 zwischen S-Bahnhof Planegg und dem Klinikum Großhadern entfällt eine Fahrt pro Stunde, immer montags bis freitags von 6 bis 10 Uhr sowie von 15 bis 21 Uhr.

Auf der Linie 267 vom Münchner Westen über Lochham und Martinsried nach Fürstenried West soll während der Geltungsdauer der Ersatzfahrpläne jede vierte Fahrt entfallen, und zwar immer von Montag bis Freitag von 5 bis 19.30 Uhr. Der Bus verkehrt in dieser Zeit normalerweise im 20-Minuten-Takt. Die Linie 268 zwischen Gräfelfing und dem Münchner Waldfriedhof verkehrt den Angaben zufolge vorerst in einem 20-/40-Minuten-Takt. Das heißt auf eine Abfahrt folgt 20 Minuten später die nächste, weitere 40 Minuten später eine weitere. Somit fahren zwei Busse pro Stunde.

Der Fahrplan an Sonn- und Feiertagen könne weiterhin in vollem Umfang gefahren werden, heißt es. Es sei aber zu beachten, dass die Situation sich weiterhin kurzfristig ändern könne. Deshalb werde empfohlen, sich regelmäßig in den digitalen Auskunftsmedien des MVV über die aktuelle Fahrplansituation zu informieren. Ein Link zu den geänderten Fahrplänen der vier Linien ist auf der Internetseite der Gemeinde Planegg unter der Adresse www.planegg.de zu finden. Fahrgastinformationen würden auch an den Haltestellen angebracht, teilt die Gemeinde Gräfelfing mit.