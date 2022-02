Fassungslos und am Boden zerstört

Von: Tobias Gmach

Demonstrierte schon 2014 gegen Putin: Die Gautingerin Elvira Zechalo (Mitte) auf dem Münchner Europaplatz vor dem russischen Konsulat. © Privat

Der russische Angriff auf die Ukraine sorgt für große Bestürzung – vor allem bei denen mit direkten Kontakten ins Land. Sie berichten aus erster Hand von einem bombardierten Militärflughafen und Verwandten in Angst.

Landkreis Starnberg – Maria Reitinger, Vorsitzende der Osteuropahilfe der Landkreise Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und München, war schon seit Wochen voller Sorge um ihre Partner in der Ukraine. Dann erreichte sie am Donnerstagmorgen eine Whatsapp von Andrij Gromjak. Der Busunternehmer schickte ein Video aus Brody, einer 25 000-Einwohner-Stadt im Westen des Landes. Vom Militärflughafen, der im Zuge des russischen Großangriffs mit Raketen bombardiert worden war. In der Zehn-Sekunden-Sequenz ist ein völlig zerstörtes, lichterloh brennendes Gebäude am Rande eines Flugfelds zu sehen – und zwei Feuerwehrleute beim vergeblichen Löschversuch. Der Busfahrer berichtete auch von der Bombardierung der Städte Kiew, Mariupol und Charkiv. So erfuhr Reitinger aus erster Hand, dass wieder Krieg in Europa herrscht. Sie sagt: „Ich bin am Boden zerstört.“

Und wütend ist sie – auf Putin, aber auch auf den Westen. „Es kam nicht viel außer Worten. Niemand will einen Krieg, aber man hätte die Ukraine besser mit Waffen ausstatten können. Ich schäme mich.“ Reitinger habe bis zuletzt gehofft, dass es nicht zur Eskalation kommt. Noch am vergangenen Sonntag schickte die Osteuropahilfe eine Lieferung mit Hilfsgütern nach Brody und Pidkamin – Matratzen, Kleider, Rollstühle und mehr. Und Geld für die Sanierung von Sanitäranlagen in einem Heim für psychisch kranke Menschen. „Unser Fahrer war noch ganz zuversichtlich, dass wir weiterhin fahren können“, berichtet Reitinger. Nun sei aber komplett ungewiss, ob am Wochenende Hilfe möglich ist – gerade jetzt, wo sie wohl noch wichtiger wäre.

Angesprochen auf ihr Heimatland, sprudelt es nur so aus Elvira Zechalo. Sie redet eine Dreiviertelstunde ohne Punkt und Komma. Schon dass Putin die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ostukraine als unabhängig anerkannte, bestürzt die Gautingerin. „Das ist nichts anderes als das nächste Transnistrien“, sagt sie. Der nicht anerkannte Staat Transnistrien steht unter starkem Einfluss Russlands, das dort Streitkräfte stationiert hat. Und er liegt nur etwa 150 Kilometer entfernt von Zechalos Heimatstadt Reni im Südwesten der Ukraine. „Die Leute sind natürlich sehr besorgt“, sagt die 45-Jährige.

Zechalo, die seit Anfang der Nullerjahre in Gauting lebt, unterstützt ihre Heimat immer wieder mit Hilfslieferungen, zuletzt im Dezember 2020. Sie besucht ihre Mutter und andere Verwandte mehrmals im Jahr. In einem Telefonat habe sie zuletzt die Rückmeldung bekommen: „Du hast uns mehr mit deinen Lieferungen gebracht als Deutschland mit den 5000 Helmen.“ Zechalo hat schon gegen Putin demonstriert, als Russland 2014 die Krim annektierte. Mit einem Plakat „Putin, deine Politik ist out“ stand sie auf dem Europaplatz in München vor dem russischen Konsulat. Das Beste für die Ukraine wäre aus Zechalos Sicht politische Neutralität nach Schweizer Vorbild.

In der Nacht auf Donnerstag wurde Zechalo von einem Anruf geweckt: ihre Schwägerin, die in Odessa am Schwarzen Meer wohnt. Sie weinte am Telefon. Sie traue sich trotz schwerer Covid-19-Erkrankung nicht in eine Klinik, weil es draußen andauernd knalle. Später meldete sich eine Bekannte aus Moldawien: Es seien 20 Raketen gesichtet worden, die von Transnistrien aus Richtung Odessa flogen. „Straßen werden bombardiert, Handy- und Fernsehverbindungen“, sagt Zechalo. „Meine Leute sind fertig, sie sagen: Jetzt kommt der Eiserne Vorhang wieder.“ Sie selbst sagt angesichts des Krieges, nach einem Tag voller Aufregung und Sorgen im fernen Gauting: „Ich kann es immer noch nicht fassen.“