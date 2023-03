FC Neuhadern verlängert mit Zgud – und kündigt Neuzugänge an

Von: Tim Hempfling

Teilen

Maximilian Zgud verlängert beim FC Neuhadern. Zur Zeit befindet sich seine Mannschaft auf einem starken fünften Platz der Bezirksliga Süd – und das als Aufsteiger. © FuPa

Der FC Neuhadern ist mit vier Zählern aus zwei Spielen in die Rückrunde gestartet. In den kommenden Wochen erwartet sie ein schweres Programm.

Neuhadern – Die Rückrunde ist im vollen Laufen – auch bei Trainer Maximilian Zgud und seinen Spielern des FC Neuhadern. Zu Beginn siegte Neuhadern eindrucksvoll gegen den MTV Berg mit 3:0. Beim 1. FC Penzberg gab es durch einen Last-Minute-Gegentreffer ein 1:1-Remis. „Super Start“, sagt Zgud. „Gegen Berg haben wir einen klaren, verdienten Sieg geholt. In Penzberg haben wir bis zur 50. Minute ein gutes Spiel gezeigt. Danach wurde der Druck einfach zu groß. Aber in Penzberg musst du auch erstmal einen Punkt holen. Unterm Strich sind wir absolut zufrieden mit den vier Zählern.“

Mittlerweile befinden sich die Neuhaderner auf dem fünften Platz. Zudem haben sie schon ein zwölf Punkte großes Polster auf den Relegationsplatz des SC Unterpfaffenhofen-Germering. Ein Grund, das alte Ziel Klassenerhalt zu verwerfen und ein neues Ziel auszusprechen? Nicht bei Zgud und dem FCN: „Wir haben eine gute Position, keine Frage. Aber wir schauen Woche für Woche und gucken am Ende, was dabei rausspringt. Das Ziel Klassenerhalt bleibt natürlich Hauptziel.“

Doch nicht nur ergebnistechnisch läuft es bei der Zgud-Elf. „Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut, im Durchschnitt sind wir 20 Mann“, so der Coach. „Ich habe die Qual der Wahl. Einerseits muss ich Leute rauslassen, andererseits haben wir Konkurrenzkampf, was der Mannschaft sichtlich guttut.“ Auch mit den Neuzugängen Ben Bauer und Veron Eroglu ist der Trainer „sehr zufrieden“. Bauer stand bei beiden Partien von Beginn an auf dem Platz, Eroglu hat noch mit Knieproblem zu kämpfen.

FC Neuhadern: Aufstiegsanwärter kommen – Zgud verlängert um ein Jahr

Am Sonntag, 14.00 Uhr, steht das nächste Heimspiel für den FC Neuhadern an. Gegner ist der BCF Wolfratshausen. „Wir haben Heimspiel, da wollen wir gewinnen“ gibt sich Zgud selbstbewusst. „Wir wollen uns für die Hinrunde revanchieren.“ Damals gingen die Neuhaderner mit 0:4 baden. Zudem warten in den kommenden Wochen gleich drei Aufstiegsaspiranten auf Zgud und seine Mannschaft: am 2. April kommt der SV Bad Heilbrunn, dann geht es zum TSV Murnau (8. April) und schließlich muss die Zgud-Elf zur SpVgg 1906 Haidhausen (23. April).

„Grundsätzlich schauen wir Woche für Woche. Dennoch gehen wir in jedes Spiel, um zu punkten. Wir wollen auch gegen diese Gegner einen absoluten Fight liefern. Und dann muss man uns auch erstmal schlagen“, sagt Zgud zu den schwierigen Wochen.

Eine gute Nachricht gibt es noch für alle, die es mit dem FC Neuhadern halten. Maximilian Zgud wird auch in der kommenden Saison am Spielfeldrand stehen und den FCN coachen. „Ich habe meinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Wir sind auch schon voll in der Planung der neuen Saison. Der ein oder andere Neuzugang ist schon fix.“