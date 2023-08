Neue Jugendgruppen starten

Von: Victoria Strachwitz

Nachwuchswerbung: Nach dem Tag der offenen Tür Anfang Juli gab es sieben Voranmeldungen für die neue Jugendgruppe der Gräfelfinger Feuerwehr. © FFW Gräfelfing

Helden gesucht! Wer zur Freiwilligen Feuerwehr will, hat jetzt die Chance. Jugendfeuerwehren im Würmtal sind gerade offen für Nachwuchs.

Würmtal – Die Neurieder Jugendlichen fanden die Einladung bereits im Juli im Briefkasten, die Gräfelfinger bekommen sie in Kürze. Feuerwehren im Würmtal nehmen aktuell Kontakt mit dem Nachwuchs in ihrer Gemeinde auf. Nur alle zwei Jahre gibt es in Gräfelfing und Neuried die Gelegenheit, der Jugendfeuerwehr beizutreten. Jetzt ist es wieder so weit. Nach den Ferien beginnen die neuen Gruppen.

Die Kraillinger Feuerwehr schreibt aktuell keine Briefe. „Wir hatten in diesem Jahr relativ guten Zulauf“, so Kommandant Marco Zickler. Ein Jugendaktionstag finde daher frühestens im kommenden Jahr statt. In Krailling läuft es aber ohnehin anders als in Gräfelfing und Neuried. Die dortige Wehr ist bereits offen für Zwölfjährige. „Bei und kann man auch jederzeit beginnen“, sagt Zickler. Genauso ist es in Planegg. Jugendwart Christian Diekgerdes erklärt: „Bei uns können die Jugendlichen kontinuierlich anfangen.“ Wer über zwölf Jahre alt sei und mitmachen wolle, könne eine Mail schreiben oder den Antrag auf der Internetseite der Feuerwehr ausfüllen. Eine große Informationsaktion habe im vergangenen Jahr stattgefunden. Aktuell betreue er 27 Jugendliche.

12 Jahre in Planegg und Krailling, 14 in Neuried und Gräfelfing

In Neuried und Gräfelfing muss die Jugend mindestens 14 Jahre alt sein, um zur Feuerwehr zu gehen. Und alle starten gleichzeitig. „Dann hat man alle auf dem gleichen Stand“, erklärt Gräfelfings Jugendwartin Alexandra Fuchs. Die Gruppe wachse auf diese Weise eng zusammen.

Zusammenschluss ist den Jugendwarten nicht nur innerhalb ihrer eigenen Feuerwehr wichtig. Die Arbeit mit den Nachbarwehren muss später gut funktionieren, also lernt der Nachwuchs aus Gräfelfing, Neuried und Planegg schon in der Jugendausbildung künftige Kameraden aus den angrenzenden Gemeinden kennen. Im Herbst findet für alle zusammen zentral der Jugendwissenstest, eine erste kleine schriftliche Prüfung, statt.

Die Grundausbildung, die auf die Jugendausbildung folgt, wird komplett gemeinsam vom Nachwuchs aus Planegg, Gräfelfing und Neuried absolviert. „Das dient der Zusammenarbeit mit den Nachbarn“, so Neurieds Kommandant Felix Lechner. Das ist noch Zukunftsmusik für die jetzigen jungen Interessenten. Erst einmal ist in Neuried ein Schnuppertag für die Zwölf- bis 17-jährigen geplant. Am Samstag, 14. Oktober, findet dieser im Rahmen einer 24-Stunden-Jugendübung statt. Die Teilnehmer bekommen eine Schutzausrüstung und dürfen damit zu einer kleinen Einsatzübung ausrücken. „Das ist immer sehr lustig und schön“, so Lechner. Erwachsene, die sich als Feuerwehrler ausbilden lassen möchten, sollten übrigens auch keine Scheu haben. Wer auf der Suche nach einem Hobby sei, könne auch im Erwachsenenalter noch Feuerwehrmann werden. „Man muss nicht zum Fußball, man kann auch zur Feuerwehr“, sagt Lechner.

Zwei Informationsabende im September

In Gräfelfing sind zum Ende der Ferien zwei Informationsabende für Eltern und ihre Kinder geplant. Einer am Mittwoch, 6., und einer am Mittwoch, 13. September, jeweils ab 18.30 Uhr im Feuerwehrhaus in der Würmstraße 5. Jugendwartin Fuchs erwartet für die neue Gruppe regen Zulauf. Nach dem Tag der offenen Tür hatte sie bereits sieben Voranmeldungen. Die vorherige Gruppe war mit 14 Jugendlichen gestartet, elf sind bei der Stange geblieben. Mädchen waren im vergangenen Kurs in der Überzahl. „Das hatten wir noch nie“, sagt Fuchs. Die Feuerwehr ist also nicht nur für Buben interessant. Es habe auch schon Jahrgänge mit über 30 Jugendlichen gegeben.

„Es schaut gut aus, dass es wieder ein starker Jahrgang wird“, so Thomas Hickel, Sprecher der Gräfelfinger Feuerwehr. „Wir haben keine Angst, Panik oder Engpässe“, dass der Feuerwehr die Leute ausgehen könnten, erklärt Hickel daher und spricht damit für seine Kameraden im Würmtal. Doch wohlgemerkt: Über weiteren Nachwuchs freuen sie sich alle.