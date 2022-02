Flüchtlinge suchen Wohnung

Von: Victoria Strachwitz

In den Flüchtlingsunterkünften des Landratsamtes München in Gräfelfing (Foto), Planegg, Martinsried und Neuried sind mehr als die Hälfte der Bewohner Fehlbeleger. © Dagmar Rutt

In den Flüchtlingsunterkünften im Würmtal leben knapp 600 Menschen. Über 250 davon sind als Flüchtlinge anerkannt und könnten längst in einer eigenen Wohnung leben – wenn sie denn eine finden würden.

Würmtal – „Wohnungen zu finden war vor der Pandemie nicht einfach und ist es jetzt auch nicht“, sagt Stefan Diebl, der Sprecher des Starnberger Landratsamtes. 259 anerkannte Flüchtlinge im Würmtal suchen aktuell eine Wohnung. Bis sie fündig sind, leben sie als so genannte Fehlbeleger weiter in ihren bisherigen Unterkünften für Asylbewerber. „Sie verfügen über eine Aufenthaltserlaubnis und sind zum Auszug aus der Unterkunft verpflichtet“, erklärt Wolfgang Rupp, Sprecher der Regierung von Oberbayern. Um eine eigene Wohnung müssen sie sich selbst kümmern. Doch so einfach ist das nicht. Angesichts der Pandemie sei es schwieriger geworden, Besichtigungstermine zu vereinbaren, beziehungsweise notwendige Renovierungen zeitnah umzusetzen, erklärt Diebl.

592 Bewohner in Würmtals Unterkünften für Asylbewerber

Insgesamt leben in den Unterkünften für Asylbewerber im Würmtal aktuell 592 Menschen. Die meisten davon in Gauting (193), gefolgt von Gräfelfing (161) und Krailling (116). In der Gemeinde Planegg sind es 90 und in Neuried 32. Im Detail sieht das wie folgt aus: Die drei Gemeinschaftsunterkünfte in Gauting und Krailling werden von der Regierung von Oberbayern betrieben. 244 Menschen leben dort, 88 davon als Fehlbeleger. Zur Herkunft der Bewohner macht Rupp folgende Angaben: „Hauptherkunftsland ist Afghanistan mit knapp 39 Prozent, gefolgt von Nigeria mit rund 18 Prozent sowie dem Irak mit rund neun Prozent.“ Insgesamt seien 22 verschiedene Nationalitäten vertreten. Zusätzlich zur Regierung von Oberbayern unterhält das Starnberger Landratsamt in Gauting dezentrale Unterkünfte für 65 Personen, von denen 24 anerkannt sind, so Stefan Diebl.

Hälfte der Bewohner sind sogenannte Fehlbeleger

Die Unterkünfte in Gräfelfing, Planegg, Martinsried und Neuried betreibt das Landratsamt München. Mehr als die Hälfte der dort untergebrachten Bewohner sind Fehlbeleger (147 von 283). Sollten weitere Asylbewerber im Würmtal eine Unterkunft suchen, ist aber noch Platz frei. „Wir gehen davon aus, dass in den drei Würmtal-Gemeinden derzeit noch rund 40 Plätze tatsächlich belegbar sind“, erklärt die Sprecherin des Münchner Landratsamtes, Franziska Herr. Die Kapazität liege eigentlich noch höher, doch könnten nicht immer alle Betten belegt werden, beispielsweise weil eine dreiköpfige Familie in einem Vierbettzimmer untergebracht sei.

Keine freien Plätze in Gautinger Unterkunft

In den Unterkünften des Landkreises Starnberg in der Gemeinde Gauting ist aktuell kein Platz frei. Dabei seien in diesen dezentralen Wohnungen in den Jahren 2020/2021 insgesamt 34 Personen ausgezogen. Dass immer wieder Asylbewerber im Würmtal ankommen, belegt auch die Statistik der Regierung von Oberbayern für deren Gemeinschaftsunterkünfte in Gauting und Krailling. Heuer kamen dort zwei neue Bewohner hinzu, 2021 waren es 34, 2020 beläuft sich die Zahl auf 23. Von den insgesamt 244 Bewohnern der Regierung von Oberbayern in Gauting und Krailling sind einige aber auch schon viele Jahre vor Ort. Am längsten beherbergt die Regierung von Oberbayern eine Gruppe von 16 Bewohnern. Sie lebt dort seit dem Jahr 2013. Die weit überwiegende Mehrheit der aktuellen Bewohner sei nach dem 1. Januar 2016 eingezogen, so Rupp.