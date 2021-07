Förster freuen sich: „Regenwald“

Feuchtes Wetter

Von Victoria Strachwitz schließen

Der viele Regen passt nicht zum Start der Sommerferien in Bayern. Dem Wald tut er gut. Ein Forstwirt schwärmt von tropischen Zuständen im Würmtal.

Würmtal – Ein Tiefdruckgebiet folgt auf das nächste. „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer, ein Sommer, wie er früher einmal war?“ Zu Ferienbeginn fühlt sich so mancher Würmtaler an Rudi Carrells Schlager erinnert. Währenddessen freuen sich die Forstwirte, dass es derzeit so häufig regnet und im Wald alles grünt und gedeiht.

Dabei hat es heuer im Würmtal gar nicht übertrieben viel geregnet. Harald Appelt schmunzelt, denkt er an Carrells großen Hit. Der Revierleiter, zuständig für das Forstrevier Gauting, muss nur auf seinen Computer schauen, um sagen zu können: Dieser Sommer im Würmtal ist genauso, wie er es früher einmal war. „Es ist fast so, wie im langjährigen Mittel.“ Die Daten der Agrar-Messstation in Gut Hüll sagen ihm, dass es zwischen März und Ende Juli 2,4 Prozent weniger regnete als im Mittel der Jahre zwischen 1961 und 1990. Vielmehr sei die Hitze der vergangenen Jahre eine Ausnahme gewesen – eine, die dem Wald zu schaffen gemacht habe.

Den Pflanzen tut der Regen gut. „Wir haben heuer sehr gutes Wachstum“, sagt Jan Staugaard, Forstverwalter des Baron von Hirsch. Die Triebe seien heuer teils einen Meter lang und länger. „So ein Wetter die nächsten zehn Jahre wäre ein Traum.“ Nur den späten Frost im Mai hätten ein paar Bäume übel genommen. Die Kälte liegt nun aber schon eine Weile zurück.

„Eigentlich haben wir ein Wetter wie in Bali“, meint Gerrith Hinner. Für das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Ebersberg leitet er das Forstrevier Pullach im Isartal, zu dessen Bereich auch der Wald in den Gemeinden Gräfelfing, Neuried und Planegg gehört. Temperaturen von über 20 Grad Celsius und jeden Tag Regen: Bei dem Tropenwetter wachse alles wie verrückt. „Für den Wald freue ich mich sehr.“

Gerrith Hinner findet: „Es ist ein ganz spannendes Jahr.“ Es habe weder Herbst-, noch Frühjahrsstürme gegeben. Der Borkenkäfer sei „abgesoffen“. Er trete nun weniger häufig auf als in den vergangenen Jahren. Da die Fichten jetzt gestärkt seien, könnten sie ihn zum Teil selbst mit Harz bekämpfen. In den trockenen Jahren habe es der Käfer in einem Sommer auf bis zu drei Generationen gebracht. Heuer schaffe er wohl gerade einmal zwei. „Für den Förster ist es sehr schön, wenn er seine Käfernester abfährt und da ist nichts“, erklärt Hinner. Mehr Wachstum, weniger Schädlinge – klingt gut.

Dauerhaft wird der viele Regen der vergangenen Wochen den Wald im Würmtal freilich auch nicht stärken. Das liege an der Schotterebene, so Hinner. „Das Wasser versickert.“ Die Schotterebene sei wie ein Sieb, in dem Bäume stünden. Schütte man permanent Wasser hinein, ginge es den Bäumen gut. Drei Wochen ohne Wasser, und die Bäume hätten Durst. Auch Jan Staugaard sagt: „Eine Woche können die Bäume ab, nach drei bis vier Wochen wird das Wasser knapp.“ Eine große Hitzewelle ist aktuell aber nicht in Sicht.