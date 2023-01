Freundschaftsbande mit Frankreich

Von: Nicole Kalenda

Teilen

Ein Dankeschön aus Meylan: Nach dem Besuch der Franzosen im vergangenen Jahr ließ Marie Hélène Laverrière ihrer Planegger Ansprechpartnerin Annelore von Aufseß (im mittleren Bild links neben Christine und Stefan Hallinger) diese Collage zukommen. © Marie Hélène Laverrière

Virtuelle Treffen, gemeinsame Konzerte und regelmäßige Besuche: Die drei Würmtal-Gemeinden Planegg, Krailling und Gauting zelebrieren seit Jahrzehnten die deutsch-französische Freundschaft.

Würmtal – 60 Jahre deutsch-französische Freundschaft: Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) und Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle unterzeichneten am 22. Januar 1963 im Pariser Élysée-Palast den Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit. Sie besiegelten damit die Aussöhnung der beiden „Erbfeinde“ – und schufen die Basis für eine Annäherung der Nachbarländer auch auf kommunaler Ebene. Im Würmtal unterhalten mit Planegg, Krailling und Gauting drei Gemeinden seit Jahrzehnten lebendige Städtepartnerschaften.

Planegg

Annelore von Aufseß war in Planegg von Anfang an mit von der Partie. Der damalige Bürgermeister Günther Schuppler bat seine CSU-Parteikollegin, zu dolmetschen. Seit 1987 ist Planegg Meylan freundschaftlich verbunden. Rund 700 Kilometer liegen zwischen der Würmtal-Gemeinde und dem Vorort von Grenoble. „Entscheidend für die Partnerschaft sind die örtlichen Vereine, Feuerwehr, Trachten- und Sportvereine“, so von Aufseß. Der Jugendaustausch, der zwischenzeitlich auf französischer Seite eingeschlafen war, läuft nun wieder an. Das Feodor-Lynen-Gymnasium habe Kontakt zu gleich zwei Lycées, aus Meylan und Grenoble.

Am 21. April steht ein Wiedersehen an, das Tradition hat: Die Musikschule Planegg-Krailling und die Harmonie de Meylan führen wieder gemeinsam ein Konzert in Planegg auf. Seit über einem Jahre laufe die Vorbereitung. Und vom 18. bis 21. Mai besuchen die Planegger erstmals nach der Corona-Pandemie Meylan. 2022 schauten die Franzosen im Würmtal vorbei. Damals gehörte ein Stadtrat der Delegation an, der schon als Jugendlicher ins Würmtal gekommen war und sich noch an die Besichtigung der Bavaria Filmstudios erinnerte. Von Aufseß über die Beziehung zwischen Planegg und Meylan: „Wir sind schon sehr eng. Wir passen einfach gut zusammen.“

Krailling

Von Kraillling in die südfranzösische Partnergemeinde Paulhan, die nahe Montpellier liegt, sind es über 1000 Kilometer. Deswegen nehmen sich die Kraillinger auch immer zwei Tage Zeit für An- und Abreise, mit Zwischenübernachtung samt Besichtigung. Am 31. Mai möchten sie wieder aufbrechen. Seit 1975 und damit zwölf Jahre länger als Planegg unterhält Krailling die Partnerschaft. Der dazugehörige Verein, der Freundkreis Krailling Paulhan wurde erst 1997 gegründet, um den Fortbestand der freundschaftlichen Beziehungen zu sichern. Auf eine Feier anlässlich des 25. Jubiläums verzichtete der Freundeskreis, stand er doch kurz vor der Auflösung. Das Durchschnittsalter lag bei 68,9 Jahren, und es wollte sich partout niemand finden, der bereit war, in die Fußstapfen der Vorsitzenden Brigitte Malik und ihrer Mitstreiter zu treten. Der Zufall wollte es, dass Angelika Allmann im vergangenen Oktober zur Versammlung dazustieß und sich bereit erklärte, als Vorsitzende zu kandidieren. Seit Mitte Dezember steht sie mit einem neuen Team an der Spitze des Freundeskreises. „Kunst und Sport verbindet“, sagt sie. Ihr Ziel ist, die Menschen zu inspirieren und zu motivieren, sich in der Partnerschaft einzubringen.

Gauting

„Der virtuelle Austausch ist dank oder trotz Corona sehr intensiv geworden. Der Wunsch, sich jetzt öfter zu treffen und gemeinsame Projekte durchzuführen, hat zugenommen“, sagt Adriana Scipio, Vorsitzende des Vereins für deutsch-französisch-englische Partnerschaft Gauting (DFEV). Die größte Würmtal-Gemeinde ist Rekordhalter, auch im Landkreis Starnberg: Heuer steht das 50. Jubiläum der Partnerschaft mit Clermont l’Hérault bei Montpellier an. Früher sah man sich alle fünf Jahre, inzwischen fast jährlich, und 2023 sind gleich drei Treffen geplant. Die Digitalisierung hat einen Schub gegeben: Es gibt monatliche Online-Meetings, für Erwachsene wie Jugendliche. Scipio: „In diesem Jahr werden Jugendliche aus Gauting und aus Clermont dank digitaler Endgeräte Zeitzeugen der Städtepartnerschaft interviewen und einen kleinen Film erstellen.“ Der DFEV stellt anlässlich des 60. Jahrestags der Unterzeichnung des deutsch-französischen Vertrags ein Quiz auf www.dfev-gauting.de. Gautinger Teilnehmer können Preise gewinnen. Und am Mittwoch, 25. Januar, wenn der deutsch-französische Tag an den örtlichen Schulen nachgefeiert wird, verlost er sechs Reisen für Jugendliche nach Clermont.