Seitenblick: Fridolin

Florian Ernstberger © Michael Schönwälder

In glänzender Pracht mit stolzen Fahrern sind sie wieder unterwegs. Ich gestehe, ich bin schon seit meiner Kindheit ein Autofan und besonders Liebhaber von Oldtimern. Vor einigen Jahre haben wir uns auch einen kleinen zugelegt: ein ferrari-roter Fiat 500 aus dem Jahr 1969, den eine Kfz-Meisterin aus Stuttgart liebevoll hergerichtet hatte und ihren „Fridolin“ mit Tränen in den Augen auf unseren Anhänger fuhr.

Auf der Rückfahrt wurde gehupt, Daumen freudig hoch gezeigt und lachend gewunken. Inzwischen weiß ich, es lag nicht an uns, sondern an der originellen Fracht. Dieser winzige (in-nen geht’s doch erstaunlich gut) rote Scheißer mit seinem Chrom, dem Faltdach, den putzigen Weißwand-Reifen, 19 PS und den vielen blitzenden Kleinigkeiten. Ob jung ob alt, ob Mann ob Frau – alle ein Lächeln im Gesicht, Kinder staunen und strahlen. Uns macht er richtig Spaß, ein Eisdielen- und Ausflugs-auto, natürlich nicht wirklich geeignet für lange Strecken oder für schlechtes Wetter.

Anstrengend ist er zudem mit der nicht synchronisierten Schaltung und Zwischengas (knacks und knirsch), der banalen Heizung aus dem Motorraum und den Sitzen fast auf der Straße. Ein Lkw hinter einem kommt wie eine bedrohliche riesige Wand. Elektronik und Luxus praktisch Null. Egal, wir sind verliebt in unseren Fridolin. Und bevor die Einwände kommen: Nachhaltig ist er ohne Zweifel mit seinen 54 (!) Jahren, das sind viele normale Autoleben.

Das Schönste überhaupt ist, dass man neben so viel Freude eine nie geahnte Kommunikation erlebt: „Mei, wie alt ist denn der? … so einen hat mein Onkel gehabt! … das waren halt noch Autos! … darf ich mich mal reinsetzen?“ Wenn er an der Eisdiele steht, interessiert der Sportwagen aus Zuffenhausen keinen mehr, schon gar nicht die Damenwelt. Fridolin ist halt auch ein unwiderstehlicher „Womanizer“!

Florian Ernstberger