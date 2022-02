Sinnvolles Orientierungsjahr

Von: Lara Listl

Vom Bufdi zum Kaufmann für Büromanagement: Justin Schütz schloss bei den Maltesern in Gräfelfing gleich eine Ausbildung an; der Umgang mit Menschen liegt ihm. © Dagmar Rutt

Auf der Suche nach dem Traumberuf kann ein Freiwilligendienst für junge Menschen ein orientierungsreiches Sprungbrett sein. Ob im Rettungsdienst, beim Sportverein, in einer Grundschule oder einer Bibliothek – im Würmtal gibt es allerlei Möglichkeiten.

Würmtal – Als Jonas Prangenberg noch nicht wusste, was er nach seinem Abitur machen möchte, kam das Angebot seines Fußballtrainers genau richtig: Er schlug dem fußballbegeisterten Schüler ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim TSV Neuried vor. Als FSJler trainierte Prangenberg zwei Fußballmannschaften und half dem Geschäftsleiter im Büro. Anschließend übernahm ihn der Sportverein als Assistenz der Geschäftsführung. „Mir gefällt es hier sehr gut, und Schulabgängern würde ich einen Freiwilligendienst auf jeden Fall empfehlen“, sagt Prangenberg.

Ähnlich lief es bei Justin Schütz, der nach einem Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim Malteser Hilfsdienst in Gräfelfing direkt eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement anschloss. Nach der Mittleren Reife wusste der damals 19-Jährige nicht, wie es in seinem Leben beruflich weitergehen sollte, und so entschied er sich als Orientierungshilfe für einen BFD bei den Sozialen Diensten der Malteser.

Als sogenannter Bufdi arbeitete Schütz in der Kundenbetreuung. Im Menüservice nahm er Telefongespräche entgegen, notierte Essensbestellungen und half seinen Kollegen im Hausnotrufdienst. „Ich hatte oft Kunden am Telefon, die einfach reden wollten, weil sie niemanden haben, gerade jetzt, während Corona“, erzählt Justin Schütz. „Mir hat es gut gefallen und ich empfehle jedem, einen Freiwilligendienst bei den Maltesern zu machen.“

Neben dem BFD bieten die Malteser auch FSJs an – beides in unterschiedlichen Bereichen. So können Interessierte ab 18 Jahren einen Freiwilligendienst in der Tagesstätte MalTa für Menschen mit Demenz absolvieren, im Krankentransport oder Rettungsdienst Erfahrungen sammeln oder im Schulbegleitdienst mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten. „Besonders beliebt sind bei uns die Stellen im Rettungsdienst als Überbrückung einer Wartezeit zum Medizinstudium“, berichtet Julia Krill, Sprecherin des Hilfsdienstes. Pro Jahr gebe es ab September etwa 30 offene Stellen für FSJler und Bufdis, die je ein Taschengeld von 600 Euro im Monat erhalten. Auf Wunsch ist ein Einstieg auch unter dem Jahr möglich.

Auch die Urologische Klinik Planegg und die Wolfartklinik in Gräfelfing stellen regelmäßig ein. „Es ist schön, junge Leute für Pflegeberufe zu begeistern und wichtig, sie während ihres Freiwilligendienstes stetig zu begleiten und gut zu betreuen“, sagt Roland Lanzenstiel, Beauftragter der Freiwilligendienste in der Urologischen Klinik. Er selbst ist durch einen Zivildienst in die Krankenpflege gekommen. In der Urologie unterstützen FSJler und Bufdis die ausgebildeten Pflegekräfte im Berufsalltag, erhalten medizinische Einblicke auf der Station und betreuen Patienten. Die Gräfelfinger Wolfartklinik beschäftigt pro Jahr sechs bis acht FSJler. „Bei uns sind die 17- bis 26-Jährigen auf der Station, in der Anästhesie und im OP tätig“, berichtet die Pflegedienstleiterin Simone Scheitler.

Die Gemeindebibliothek Gräfelfing sucht zum 1. September noch jemanden zwischen 15 und 26 Jahren. Denn dann startet dort erneut ein Freiwilligendienst im Bereich Kultur und Bildung. „Ich bin sehr begeistert von dem Angebot, und unsere FSJler waren es bisher auch“, sagt Bibliotheksleiterin Elke Naeve. In der Gemeinde- und mehreren Schulbibliotheken arbeiten die Freiwilligendienstler viel mit Kindern und Jugendlichen. Zudem helfen sie im Bibliotheksteam und besuchen über den Träger Spielmobile e.V. Seminare. Außerdem dürfen sie sich ein großes Projekt ausdenken und es umsetzen. Die jetzige FSJlerin etwa plane als Ferienprogramm für Kinder eine multimediale Schnitzeljagd per „Actionbound“-App. „Die Zusammenarbeit mit den jungen Menschen ist eine Bereicherung für unser Team und sorgt für neue Impulse und Ideen“, sagt Naeve. Und die Freiwilligendienstler, meist Schulabgänger, würden in dem Jahr viel lernen und zu mehr Selbstbewusstsein kommen. An Taschengeld gibt es 400 Euro im Monat.

Julian Weller, Konrektor der Grundschule Planegg, war bisher „immer sehr begeistert von unseren FSJlern und Bufdis“. Diese betreuen im Schulalltag sowie bei Ausflügen einzelne Kinder und unterstützen die Lehrkräfte. „Für diesen September suchen wir wieder.“

Vom FSJler zum Assistenten der Geschäftsführung: Josef Prangenberg fühlt sich beim TSV Neuried wohl. © Privat