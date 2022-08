Fünf Jahre Freiheitsstrafe für Angriff auf Nebenbuhler

Von: Nicole Kalenda

Wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung wurde der Kraillinger (48) zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. © Sigi Jantz

Die 2. Schwurgerichtskammer des Landgerichtes München I hat den Kraillinger Z. zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Sein Anwalt kündigte Revision an. Aufseiten des Opfers, R., das als Nebenkläger auftrat, ist noch keine Entscheidung gefallen.

Würmtal – Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der 48-jährige Z. am Pfingstmontag 2021 am Arbeitsplatz seiner Ehefrau, einem Planegger Schönheitssalon, auf seinen Nebenbuhler, den 44-jährigen R., traf. „Er schlug einmal heftig mit der Faust gegen den Kopf“, so der Vorsitzende Richter Norbert Riedmann. R. sei gestürzt. Nicht ausschließen lasse sich, dass er dabei mit dem Kopf gegen den Fuß eines Behandlungsstuhls prallte. Als R. aufgestanden sei, habe Z. ihn mit mehreren Faustschlägen und Tritten weiter traktiert.

Versuchter Totschlag nicht nachweisbar

Die Anklage lautete zunächst auf versuchten Totschlag. Nach Ansicht des Gerichts lässt sich das nicht nachweisen. Zum einen, weil sich das Opfer aufgrund seiner schweren Schädelverletzungen nicht mehr erinnert. R. verlor durch den Angriff einen größeren Teil seines Gehirns und wird zeit seines Lebens geistig behindert bleiben. Zum anderen gibt es keine Tatzeugen. Der Vorsitzende Richter Riedmann sah Gründe, dass man davon ausgehen könne, Z. habe „nicht nur mit Fäusten, sondern mit einem Gegenstand eingeschlagen. Er hatte Gelegenheit, den Gegenstand verschwinden zu lassen.“ Es gelte jedoch der Grundsatz: Im Zweifel für den Angeklagten. Für Z. spreche, dass er sich selbst gestellt hatte und sich um einen Täter-Opfer-Ausgleich bemühte. Gegen ihn, dass er mehrfach vorbestraft ist, auch wegen Körperverletzung, dass für den Geschädigten eine konkrete Lebensgefahr bestanden habe und R. neben den geistigen Dauerschäden auch körperliche davongetragen hat. Das Gericht entschied auf schwere Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, was mit bis zu zehn Jahren bestraft werden kann.

Strafmaß unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft

Mit fünf Jahren, unter Anrechnung der 15-monatigen Untersuchungshaft, blieb die Kammer unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die fünfeinhalb Jahre gefordert hatte. Eine Berufung ist nicht möglich, wohl aber eine Revision vor dem Bundesgerichtshof aufgrund von Verfahrensfehlern. Den Parteien bleibt ein Woche Zeit, Revision einzulegen. Während sich der Anwalt des Angeklagten, Jörg Sklebitz, bereits festgelegt hat, berät sich der Anwalt des Opfers, Timo Westermann, noch mit seiner Mandantschaft. Das Urteil hält er für zu milde. „Fünf Jahre wiegen nicht das kaputte Leben auf.“