Fulminanter Fasching

Aufhören, wenn es am schönsten ist: Der 6. Lochhamer Weiberfasching war der letzte Ball, den Gisela und Gerhard Fuchs, Alex Mory-Köhler, Christian Köhler und Stefan Gruber für die Lochhamer Laien-Bauern-Bühne organisiert haben.

Lochhamer Laien-Bauern-Bühne und Würmesia hochzufrieden

Von Nicole Kalenda schließen

Die Würmtaler haben in der Corona-Pause das Fasching feiern nicht verlernt: Lochhamer Laien-Bauern-Bühne und Würmesia ziehen begeistert Bilanz. Für die einen war die Saison 2023 ein glorreicher Abschluss, für die anderen ein Auftakt, der Lust auf mehr macht.

Würmtal – Der erste Fasching nach der Corona-Pause hatte es in sich: Ausverkaufte Bälle und überpünktliche Narren zeugen davon, wie ausgehungert die Würmtaler waren. „Das hat’s noch nie gegeben“, sagt Gisela Fuchs, die zum 25. Mal Faschingschefin der Lochhamer Laien-Bauern-Bühne (LLBB) war. Für sie und ihr Team war es die letzte Saison. „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.“

Den LLBB-Fasching wird es weiter geben, doch Gisela und Gerhard Fuchs, Stefan Gruber, Alex Mory-Köhler und Christian Köhler überlassen die Verantwortung künftig anderen. Verabschiedet haben sie sich mit drei Partys, die ihre eigenen Erwartungen übertroffen haben. In der Regel sitzt Gisela Fuchs bis in die späten Stunden hinein an der Abendkasse, doch beim Dschungelfieber-Ball am ersten Freitag im Februar waren bereits um 21 Uhr alle Karten abgeholt, eine Stunde nach Beginn im Pfarrheim St. Johannes Evangelist. Die Tanzfläche war da längst voll, auch das eine Neuheit, denn als ob es etwas nachzuholen gelte, hatten die Gäste mit den ersten Klängen der Live-Band Appollos losgelegt. „Das habe ich noch nie erlebt“, sagt Gisela Fuchs. Die letzten der rund 200 Besucher verabschiedeten sich gegen 3 Uhr.

Ansturm beim Kinderball

Der Kinderball zwei Tage später war ebenfalls „phänomenal“, so Fuchs. Der Ansturm war so groß, dass es bereits Überlegungen gab, niemanden mehr einzulassen. Doch das wollte Fuchs auf keinen Fall. „Den Kindern fehlen zwei Jahre Fasching.“ Den Eltern offensichtlich auch. Fuchs sah Väter mit Kleinkind im Beutel des Kängurukostüms und zählte zeitweise acht Kinderwagen im Nebenraum. Bald entspannte sich die Situation, und die über den Nachmittag verteilt 200 Besucher zeigten, dass sie nicht nur Heißhunger auf Faschingsgaudi hatten. Die 200 Krapfen, 100 Hotdogs und 50 Paar Wiener waren im Nu weg, Nachschub wurde geholt.

Der 6. Lochhamer Weiberfasching stellte den Schlusspunkt für das Organisationsteam da. Er begann eine Stunde früher als der Ball und trotzdem nicht früh genug. „Die Ersten waren schon vor dem Einlass da“, sagt Fuchs. Bis 1 Uhr tanzten und feierten die wiederum rund 200 Besucherinnen. Als am Faschingssamstag alles abdekoriert, aufgeräumt und weggefahren war, „bin ich in den Saal gegangen und dachte: Jetzt ist es so weit“, erzählt Fuchs. Viel Zeit für Melancholie blieb nicht, denn sie und ihr Mann hatten heuer noch ein zweites Faschingsamt inne: Sie waren die Prinzregenten der Großen Kreisstadt Germering und damit bei den Auftritten des Showtanzvereins Fun Unlimited dabei, dessen Vorsitzender auch Gerhard Fuchs ist.

Gräfelfinger Königskrone

Während sie die Germeringer Prinzenkette und -krone Anfang der nächsten Saison wieder abgeben müssen, dürfen sie die Gräfelfinger Königskronen behalten. Bürgermeister Peter Köstler und Bürgerhaus-Leiter Jan Konarski hatten sie ihnen auf dem ausverkauften Gräfelfinger Galaball aufs Haupt gesetzt. „Wir sind jetzt König und Königin von Gräfelfing. Mehr geht nicht“, sagt Gisela Fuchs. Um nach all dem Trubel nicht in ein Loch zu fallen, haben sie und ihr Mann sich ein Gegenprogramm auferlegt: Erholungsurlaub in der Stille Lapplands. Leitfaden und Jahresplan für ihre Nachfolger bei der LLBB liegen bereit.

Max I. und Vanessa II., das Faschingsprinzenpaar der Würmesia, hatten am Faschingsdienstag in der Neurieder Mehrzweckhalle ihren letzten Auftritt. Auch die Faschingsgesellschaft blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück, angefangen mit dem ausverkauften Inthronisationsball zu Jahresbeginn im Großhaderner Waldheim. „Der Ansturm war groß“, sagt Würmesia-Präsidentin Pia Serve, die erstmals durch eine Saison führte.

Das galt auch für beide Kinderfaschingsbälle. Ende Januar mussten die Organisatoren in der Neurieder Mehrzweckhalle gar einige Familien wegschicken, weil die 200-Besucher-Marke erreicht war. Für den Ball am vergangenen Samstag in Gräfelfing wurden die Kapazitäten nach Absprache mit Konarski auf 300 erhöht. „Täglich kamen Anrufe von Eltern und Großeltern“, sagt Serve. „Die Leute waren gefühlt sehr froh, dass nach zwei Jahren wieder etwas möglich war. Wir haben alle als Team eine sehr gute Resonanz bekommen.“ Rund 30 Auftritte absolvierte die Würmesia neben ihren eigenen Veranstaltungen, hinzu kamen Besuche bei befreundeten Faschingsgesellschaften.

Es geht fast nahtlos weiter: Anfang März steht die nächste Vorstandssitzung an, mit ersten Themen zur nächsten Saison. Serve: „Nach dem Fasching ist vor dem Fasching.“