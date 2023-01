Ganz kurz

Teilen

Florian Ernstberger © Michael Schönwälder

Ich bin ein großer Fan der deutschen Sprache und lese, schreibe, spreche und höre sie wirklich sehr gerne. „Ich schreibe Dir einen langen Brief, weil ich für einen kurzen Brief keine Zeit gehabt habe“, so oder so ähnlich wird die Autorenschaft verschiedenen Berühmtheiten der deutschen Sprache zugesprochen. Wer auch immer, er/sie hat mich schon vor langer Zeit tief beeindruckt und mir in vielen Situationen eine Art „Sprache-und-Inhalts-Motto“ gegeben. Danke!

Das bedeutet keineswegs, dass man nicht leidenschaftlich, blumig, deutlich, ironisch, lustig, traurig, laut, leise, streitend, …, nein, nein! Geduld ist nicht meine größte Stärke, und wenn jemand mit „in aller Kürze“ anfängt, ahne ich, dass aus „kurz“ ganz bestimmt „lang“ wird. In kleinen und größeren Gremien, gerade auch den politischen, wird sogar regelmäßig der 24. Wortbeitrag begonnen mit „es ist ja bereits alles gesagt, aber noch nicht von jedem“. Und prompt kommt unbeirrt die Wiederholung. Das führt bei mir zu rein innerlichem Kopfschütteln. Das zeige ich natürlich nicht und nie!

Wunderbar ist auch, wenn nach endlosen Ausführungen der letzte Satz eingeleitet wird mit „langer Rede kurzer Sinn“. Ich habe auch noch nie die Ehrlichkeit erlebt, dass nach zig Erläuterungen gesagt wird: ich habe da noch eine „lange“ Frage. Der Satz, den ich am meisten fürchte, ist: „Ich muss jetzt etwas ausholen“, denn das wird dauern! Wie schön wäre es doch, wenn der gezwungene Zuhörer mal am Beginn von Ausführungen erfreut würde mit „kurzer Rede langer Sinn“. In aller Kürze: Nicht zu Ende Gedachtes beansprucht fast immer viele Worte und macht es damit auch nicht ver-ständlicher. Oh, jetzt bin ich doch etwas lang geworden. Also Punkt und Aus.