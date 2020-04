Die Gartencenter öffnen wieder ihre Pforten

Die Gartencenter im Würmtal haben wieder geöffnet. Ohne Einkaufswagen geht künftig nichts mehr.

Würmtal – Ohne Einkaufswagen kommt im Würmtal kein Kunde in ein Gartencenter. Wer in Martinsried in den Obi will, der braucht eine Maske. Nach vier Wochen haben die Bau- und Gartenmärkte am Montag wieder geöffnet, die Betreiber waren gut vorbereitet. Doch der große Ansturm blieb aus.

„Wir sind mehr als froh, dass wir wieder öffnen durften“, sagt Achim Weimar, Geschäftsführer von Pflanzen Ries in Neuried. Gestern Früh besuchte ihn das Ordnungsamt, dann durfte er die Türen des Gartencenters öffnen. Als die ersten Kunden vor der Türe standen, sperrte er auf – eine Viertelstunde früher als sonst. Wirklich notwendig aber war der vorgezogene Einlass nicht. „Es war relativ entspannt, alle waren mehr als zivilisiert und 95 Prozent trugen einen Mundschutz.“

Auch bei seinem Kollegen Stefan Zanker in Buchendorf blieb der große Ansturm aus. Und das sei nicht unbedingt schlecht, meint dieser. „Es ist besser, wenn nicht so ein Andrang ist.“ Schließlich muss der Abstand gewahrt werden. Bei Pflanzen Ries wurde die Anzahl der Einkaufswagen um die Hälfte reduziert. Wer keinen mehr bekomme, müsse draußen warten, bis wieder einer verfügbar sei. Damit alle sich daran halten, stehe eine Sicherheitskraft vor der Tür, die die Griffe des Wagens reinige. Bei Zanker werden Masken verteilt, auch sei die Wegführung verändert worden.

Bei Wolfgang Kiefl in Buchendorf stehen zwei Sicherheitskräfte im Laden, die darauf achten, dass kein Stau auftritt. „Wir müssen auf uns alle aufpassen“, sagt Kiefl. Ohne seine Kunden und ohne seine Mitarbeiter könne er nicht arbeiten. Seine Mitarbeiter trügen bereits seit drei Wochen Masken. „Wir haben ein zehnseitiges Hygienekonzept für Kunden und Mitarbeiter erstellt. Es ist schon eine spannende Zeit.“ Extra eingestelltes Wachpersonal stehe nun vor der Tür und reiche den Kunden Desinfektionstücher. „Wir lassen keinen rein ohne Einkaufswagen“, sagt Kiefl. Waschbare Masken, die er für seine Kunden bestellt habe, seien nicht rechtzeitig geliefert worden, bedauert er. Die Öffnungszeiten habe er nach vorne und hinten ausgedehnt. „Es ist viel los“, stellte er gestern fest, aber nicht zu viel. „Ich habe es mir schlimmer vorgestellt.“

Ein Grund könnte das Wetter sein. Das sei nicht optimal gewesen, meinen alle Gartencenterbetreiber im Würmtal. Es verschaffte ihnen einen Tag zum Verschnaufen. Denn, wie Kiefl sagt: „Es ist eine anstrengende Zeit.“ Alleine am Karsamstag habe er mit elf Fahrzeugen Pflanzen ausgefahren. „Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Wochentag ist.“ vs