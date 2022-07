Gas-Krise: Bei Tennishallen ist die Luft raus

Von: Victoria Strachwitz

Teilen

Die Traglufthalle des SV Planegg-Krailling wird im Winter 2021/22 nicht aufgebaut. © SV Planegg-Krailling

Wer im Winter Tennis spielen möchte, muss auf milde Temperaturen hoffen. Einige Vereine im Würmtal finden den Betrieb von Traglufthallen heuer schwer bis nicht vertretbar.

Würmtal – Beim SVP ist die Entscheidung bereits gefallen: Der Sportverein Planegg-Krailling wird seine Traglufthalle heuer nicht aufbauen. Der Vorstand des TC Blau-Weiß, der Tennisabteilung des TSV Gräfelfing, will sich noch bis Ende der Woche mit der Entscheidung Zeit lassen. Doch viel spricht dafür, dass Vorstand Hans Schumacher nachziehen wird. Beim Tennisclub Grün-Weiß Gräfelfing braucht der Vorstand noch etwas mehr Zeit, sagt Erich Egger, zweiter Vorsitzender. Schließlich sei die Halle dort ganz neu. „Die hat vom Verbrauch ganz andere Werte“, so Egger.

SVP-Präsident nennt es „nicht verantwortbar“

Bei einer Traglufthalle handelt es sich um eine mit Erdgas beheizte Tennishalle. Und der Präsident des Sportvereins Planegg-Krailling (SVP), Florian Häringer, hält es „bei einer zu erwartenden Energiemangellage nicht verantwortbar, dass einerseits die Bevölkerung im Haushalt zum Einsparen von Energie aufgefordert wird, und andererseits kostbares Erdgas zum Zwecke des Freizeitsports verbrannt wird“.

Schumacher und Egger sehen die Problematik ebenfalls. Egger nennt dies eine Gewissensfrage. Die Halle des SVP ist eine Zweifeld-Halle, die von Schumacher ist eine Dreifeld-Halle. Anders als die Halle in Planegg, gehört die beim TSV Gräfelfing nicht dem Verein, sondern Schumacher persönlich. Und dieser erklärt, dass die große Halle in einem normalen Winter so viel Gas braucht wie sein Haus in zehn Jahren. Er rechnet damit, dass „solche Unternehmungen im November reduziert, wenn nicht verboten werden“, und sei daher bereits mit dem Präsidenten des TSV, Christoph Göbel, im Gespräch. Bei einer normalen Tennishalle könne man die Heizung ausschalten, „bei der Traglufthalle muss ich immer heizen, sonst bricht die unter dem Gewicht von Schnee oder Eis zusammen“, erklärt Schumacher.

Florian Häringer ergänzt: „Sollte die Halle unkontrolliert zusammenfallen, müsste der Verein einen Totalschaden befürchten.“ Sie abzubauen koste 5000 Euro, rechnet Schumacher vor, und wenn die Halle nass sei, könne er sie nicht einlagern. Sie also erst abzubauen, sollte ein Verbot kommen, sei mit größeren Schwierigkeiten verbunden.

Preise müssten enorm steigen

Die Verantwortlichen sehen aber noch ein weiteres Problem. Hans Schumacher meint, dass eine Stunde auf dem Tennisplatz in der beheizten Halle künftig 40 bis 50 Euro plus Trainerstunde kosten kann, sollten die Preise für Gas weiter steigen. SVP-Präsident Häringer hat – soweit möglich – ebenfalls schon alles durchgerechnet. „Die Preise, die wir aufrufen müssten, wären für viele, auch im Würmtal, nicht tragbar. Zumal ein erheblicher Teil der Nutzung das Kinder- und Jugendtraining ausmacht.“

Auch ohne Halle in diesem Winter kalkuliert Häringer mit einem Schaden. Das Präsidium habe sich die folgenreiche Entscheidung daher nicht leicht gemacht. „Der Verein rechnet mit einem Einnahmedefizit von 50 000 Euro in der Wintersaison.“ Den Tennistrainern drohe die Arbeitslosigkeit. Tennismitgliedern wird in diesem Winter die Ausübung ihres Sports auf dem Gelände nicht möglich sein, „was unweigerlich zu Unmut und Austritten führen könnte“. Der Verein hoffe jetzt auf die Treue und das Verständnis der Mitglieder. Um deren Fitness über die Wintermonate zu erhalten und um Verletzungen im kommenden Sommerbetrieb zu vermeiden, biete er den Tennismitgliedern von September 2022 bis einschließlich April 2023 an, kostenlos einige Angebote der Turn- und Kampfsportabteilungen zu nutzen.

Sorge gilt Tennistrainern

Schumachers Sorge gilt ebenfalls den Mitgliedern, vor allem aber den Tennistrainern. Während der Pandemie hätten diese 50 Prozent ihres Ausfalls bezahlt bekommen. Ob das noch mal möglich ist, will er eruieren. Die finale Entscheidung über die Zukunft der Halle in diesem Winter möchte er am Freitag fällen, wenn klar ist, ob die Gaspipeline Nord Stream 1 wieder in Betrieb genommen wird.

Der Tennisclub Grün-Weiß braucht noch etwas mehr Zeit. „Tennisplätze leben hauptsächlich von den Halleneinnahmen“, erklärt Erich Egger. Immerhin hat sein Verein zusätzlich noch eine richtige Halle. Noch vor den Ferien soll auch dort die Entscheidung fallen.