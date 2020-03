Gastronomen: „Es ist existenzbedrohend“

Die Restaurants im Würmtal sind ab Mittwoch nur noch mittags geöffnet. Manche könnten auch erstmal schließen. Gäste bleiben aus. Die Planung für die Wiesn läuft weiter.

Würmtal –Taufen und Geburtstage werden nicht mehr gefeiert. In den Restaurants im Würmtal stehen die Telefone seit Freitag nicht mehr still. Die Wirte kassieren eine Absage nach der anderen. Nur die Wiesn scheint davon unberührt. Ab morgigen Mittwoch dürfen Wirte ihre Gaststätten nur mehr von 6 bis 15 Uhr öffnen.

„Wir sind am Überlegen, ob wir dann erst mal ganz zusperren“, sagt Karl-Heinz Sporer vom Bräustüberl in Planegg. So lange das Wetter noch schön sei, probiere er aus, ob es sich rentiere, nur über Mittag zu öffnen. „Wir haben schon 100 Absagen von Gruppen und Firmen.“ Familien und einzelne Besucher „halten uns noch am Leben“, erzählt er. „Es war noch nicht total leer.“ Aber am Ersten des nächsten Monats müsse er wieder Pacht, Versicherung und die Gehälter für seine 20 Mitarbeiter bezahlen, da quält die Unsicherheit. „Wenn es nach zwei Wochen wieder weitergehen würde, aber das weiß man ja nicht“, sagt er. Heute ist der vorerst letzte Tag, an dem sein Gasthaus regulär geöffnet hat.

Lucia und Jochen Femerling haben ihr gleichnamiges Restaurant in Gräfelfing bereits geschlossen. Dafür bieten sie an, dass die Menschen sich das Essen dort ab heute 17.30 abholen können, später soll ein Lieferservice dazukommen. „Momentan arbeiten wir mit Hochdruck am Aufbau der Infrastruktur und hoffen, Ihnen möglichst schnell nähere Informationen zukommen zu lassen“, heißt es auf der Internetseite.

Bei Sabri Konxheli, Wirt der Kraillinger Brauerei, gehört die Normalität ebenfalls der Vergangenheit an. Er öffnet seine Gaststätte seit gestern bis Dienstag, 31. März, nur von 11.30 bis 15 Uhr. Mittags kämen viele Geschäftsleute, sagt er. „Wir haben Glück, dass wir viel Platz haben, wir können die Menschen auf drei Räume verteilen.“ Für abends müsse er niemandem absagen. „Wir haben Absagen bis zum Ende der Osterferien.“ Seit Freitag merke er die Auswirkungen des Virus massiv. „Es ist existenzbedrohend. Das Geschäft lässt nach.“ Auch ihn belastet die Ungewissheit. „Wir wissen nicht, wann wir wieder aufmachen dürfen.“ Und es könne noch drastischere Einschränkungen geben, meint er. „Es kann von heute auf morgen eine andere Entscheidung kommen.“ Was sein Personal betreffe, so ziehe er Kurzarbeit in Erwägung. „Wir wollen das Personal nicht verlieren. Wir brauchen die Leute und tragen Verantwortung für sie.“

Georg Heide von der Planegger Gaststätte Heide-Volm sagt: „Wir haben im Mittagsbereich sehr viel älteres Publikum. Wir haben ja mehrere Räume, an denen scheitert’s nicht.“ Doch gestern wollte auch er mit seiner Familie eine Lösung erarbeiten, um sie dann heute mit seinem Personal zu besprechen. Auch er denkt über Kurzarbeit nach. Die Wiesn stellt er derweil noch nicht infrage. Reservierungsbestätigungen für sein Wiesnzelt, die Bräurosl, habe er bereits rausgeschickt. „Wir planen, als fände die Wiesn statt“, sagt er. „Wir bekommen ein neues Zelt, neue Dirndl für die Bedienungen und neue Westen für die Kellner.“ Und die Kunden wollten wissen, ob sie einen Platz haben. „Es läuft ganz normal.“ Denn keiner wisse, wie lange und in welcher Form es so weitergehe, sagt Georg Heide.