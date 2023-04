Gefragte Anlaufstelle für Familien

Von: Nicole Kalenda

Probleme in der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sind die häufigsten Gründe für eine Anmeldung bei der AWO-Beratungsstelle. © Imago

Das coronabedingte Tief ist überwunden. Die Familien in Gräfelfing, Neuried und Planegg wenden sich wieder vermehrt an die AWO-Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Planegg. Jeder 15. unter 18-Jährige ist dort Klient. Die Anmeldezahlen stiegen im vergangenen Jahr um 13 Prozent.

Würmtal – In den Gemeinden Gräfelfing, Neuried und Planegg lebten Ende vergangenen Jahres 6056 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 388 von ihnen und damit 6,4 Prozent waren bei der AWO-Beratungsstelle in der Planegger Bahnhofstraße 37 angemeldet. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Jahresbericht hervor. Zusätzlich bekamen 27 junge Erwachsene Hilfe, sodass die Beratungsstelle insgesamt 415 junge Menschen erreichte, die meisten von ihnen aus Planegg (174), gefolgt von Gräfelfing (138) und Neuried (102). Hinzu kamen 564 Familienangehörige, die mitberaten wurden, sodass die Gesamtzahl der beratenen Personen bei 1080 lag.

Seit 40 Jahren in Würmtal

Die AWO bietet seit mehr als 40 Jahren in Planegg Beratung und Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und Fachkräfte aus den drei Würmtal-Gemeinden im Landkreis München an. Die höchsten Klientenzahlen wies sie im Vor-Corona-Jahr 2019 mit 451 Kindern und Jugendlichen auf. 2020 ging es auf 416 und 2021 auf 368 herunter. Die Leiterin der Beratungsstelle, Monika Koch, sah im vergangenen Jahr in Schulschließungen und Distanzunterricht einen Grund für den Rückgang der Zahlen in 2021. Denn gerade die Pädagogen seien es, die Eltern oft auf die Auffälligkeiten der Kinder ansprächen und Beratungs- und Hilfsangebote vorschlügen. Tatsächlich meldeten sich 2022 aus eigenem Antrieb 49 Prozent der Familien an, 23 Prozent wandten sich aufgrund einer Anregung aus dem sozialen Umfeld, Kita, Hort und Schule an die Beratungsstelle.

„Was sich verändert hat: Wir haben mehr emotionale Störungen, Jugendliche, die leicht depressiv sind und Ängste haben“, so AWO-Mitarbeiterin Astrid Arlt, die diesen Umstand als Corona-Folge bezeichnet. Als häufigsten Grund für eine Anmeldung gaben die Eltern Probleme in der Partnerschaft, Trennung und Scheidung an, gefolgt von Auffälligkeiten im emotionalen Bereich und Interaktions- und Beziehungsproblemen mit dem Kind.

Sieben ukrainische Familien

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine stellte 2022 auch die Beratungsstelle vor neue Herausforderungen. „Wir konnten im Jahr 2022 die Beratung und Begleitung von sieben ukrainischen Familien aufnehmen und sie angesichts ihrer emotionalen Belastungen unterstützen. Die Beratung konnte muttersprachlich erfolgen“, heißt es im Jahresbericht.

Die Beratungsstelle in der Bahnhofstraße 37 in Planegg, bei der vier Psychologinnen und zwei Sozialpädagogen arbeiten, dazu zwei Teamassistentinnen, verfügt über einen Spiel- und Therapieraum sowie vier Beratungsräume. Darüber hinaus wurde 2022 an zehn Einrichtungen, vorwiegend Kindergärten, die Beratung vor Ort eingeführt.