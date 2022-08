Senioren-Fahrdienst boomt weiter

Von: Andreas Deny

Für den ehrenamtlichen Fahrdienst engagieren sich 20 Fahrer, unter ihnen Annelore und Franz Josef Huber. © DAGMAR RUTT

Der ehrenamtliche Fahrdienst für Senioren des Pfarrverbands Würmtal bleibt eine Erfolgsgeschichte – trotz Corona-Pandemie. Im vergangenen Jahr verzeichnete man 450 Einsätze.

Würmtal – „Das ist ein Ehrenamt der Sonderklasse, was die Fahrer machen“, sagt Eleonore Zwißler, die sich auch mit 88 Jahren noch für den Fahrdienst des Pfarrverbands Würmtal engagiert. Auch während der Corona-Pandemie haben sich viele Fahrer nicht zurückgezogen und Senioren, die nicht mehr mobil sind, weiter zum Arzt, zu Behörden oder zur Physiotherapie gebracht – natürlich mit Maske. „Es ist ein Fahrdienst, der wirklich auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht“, sagt Eleonore Zwißler.

Für kurze Strecken kein Taxi zu bekommen

Den ehrenamtlichen Fahrdienst hat der Pfarrverband Würmtal 2016 in Kooperation mit der Charlotte- und Hermann-Schober-Stiftung sowie den Gemeinden Planegg und Krailling ins Leben gerufen. Ein Grund war, dass Senioren für kurze Strecken oftmals kein Taxi bekommen konnten; eine Situation, die sich seither sogar noch verschlechtert hat, da das örtliche Taxiunternehmen Kainz inzwischen nicht mehr existiert.

450 Fahrten im vergangenen Jahr

Die Resonanz auf das neue Angebot war von Anfang an enorm: 402 Fahrten verzeichnete man bereits 2017, und die Nachfrage stieg stetig weiter bis auf 635 Fahrten im Rekordjahr 2019. In den Coronajahren 2020 und 2021 waren die Zahlen etwas rückläufig, aber mit 509 beziehungsweise 450 Fahrten immer noch hoch. Insgesamt 250 Mal wurde der Fahrdienst im Vorjahr in Krailling geordert, 175 Mal in Planegg und 24 Mal in Stockdorf.

Fünf Euro für eine Fahrt

Einen Lohn bekommen die aktuell 20 Chauffeure nicht. Die Aufwandsentschädigung beträgt fünf Euro pro Fahrt, bei Einsätzen länger als eine Stunde weitere fünf Euro. Was angesichts der gestiegenen Preise kaum noch die Spritkosten deckt. Weitere Fahrer würden immer benötigt, betont Zwißler. Laut Erika Raab, die zusammen mit Anneliese Gaupp die Fahrten organisiert, gibt es vor allem während der Ferien Engpässe. Schwierigkeiten bereitete den Fahrern oftmals die Parksituation, da sie mangels Stellplätzen ihren Wagen in zweiter Reihe abstellen müssten. Und bis zum Beispiel ein Rollator ausgeladen und zusammengesetzt sei, dauere es. „Viele unserer Damen haben dann schon Angst“, so Raab. Um nicht mit Polizei und Verkehrsüberwachung in Konflikt zu geraten, hätte man gerne eine Sondergenehmigung. „Offiziell werden wir da jedoch wohl nichts bekommen“, sagt Eleonore Zwißler. Sie will das Thema aber nochmals beim Dankeschön-Essen für die Fahrer am 6. September ansprechen.

Die Fahrdienstzentrale

mit den Organisatorinnen Erika Raab und Anneliese Gaupp ist unter Telefon 96 08 66 78 erreichbar. Termine sollten möglichst mindestens zwei Tage im Voraus gebucht werden. Wer Interesse hat, ehrenamtlich Fahrten zu übernehmen, kann sich bei Eleonore Zwißler unter Telefon 857 12 88 melden.