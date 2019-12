Offizielles Feuerwerk bleibt Rohrkrepierer

Immer mehr bayerische Gemeinden wie Brunnthal und Unterallgäu veranstalten zentrale Feuerwerke, um die Feinstaub- und Lärmbelastung in der Silvesternacht zu reduzieren. Im Würmtal ist kein dauerhaftes zentrales Feuerwerk geplant. Nur Neuried veranstaltet heuer einmalig ein Jubiläums-Feuerwerk.

Würmtal– Es gibt sowohl gute Argumente für ein zentrales Feuerwerk, wie auch dagegen: Denn eine große Silvesterfeier der Gemeinde könnte einerseits manche Bürger anlocken, die dafür in ihrem Garten oder ihrer Straße keine eigenen Böller mehr zünden. Dies würde Feinstaub, Schmutz und Lärm reduzieren. Andererseits ist es nicht gesagt, dass auch wirklich viele Bürger deswegen auf ein eigenes Feuerwerk verzichten und ein zentral organisiertes dadurch nicht einfach nur ein weiteres großes Feuerwerk wäre, das einiges an Geld für Organisation, Gastronomie und Toiletten kostet.

In den Würmtal-Gemeinden ist eine dauerhafte zentrale Silvesterfeier mit Feuerwerk daher derzeit nicht geplant. „Es gibt fast jährlich im Gemeinderat einen Antrag, an einem Ort in Krailling, etwa an der Sanatoriumswiese oder am anderen Ende der Gemeinde am Osthang, ein zentrales Feuerwerk zu machen“, sagt Kraillings Gemeindesprecher Alexander Broschell. Die Gemeinde steht dem aber ablehnend gegenüber. „Unter anderem, weil ja dann für die Anwohner dieser beiden Plätze der Lärm und Gestank noch größer wär als sonst, außerdem viele Leute zu den beiden Orten in der Silvesternacht wohl mit dem Auto fahren würden und so die Feinstaub-reduzierung wieder obsolet wäre“, sagt Broschell.

Auch in Planegg „gibt es solche Überlegungen bisher nicht“, sagt Rathaus-Sprecherin Martina Sohn. „Nachdem sich in Planegg und Martinsried die Leute nicht zentral, sondern eher dezentral treffen, um kleinere Feuerwerke zu zünden, wäre eh die Frage, wo genau man ein zentrales Feuerwerk veranstalten sollte“, sagt Martina Sohn. Nach Meinung von Rathaus-Geschäftsführer Stefan Schaudig und Bürgermeister Heinrich Hofmann ist es aber denkbar, für das kommende Jahr die Meinungen der Vereine und des Gemeinderats zu einem zentralen Feuerwerk einzuholen. „Sollte es viele Stimmen dafür geben, könnte man natürlich überlegen, so etwas zu planen“, sagt Martina Sohn.

Der Gräfelfinger Gemeinderat hatte sich für seine Gemeinde mehrfach, zuletzt im Jahr 2017, gegen ein zentrales Feuerwerk entschieden. Florian Ernstberger (BVGL) und Marion Appelmann (CSU) hatten 2017 ein solches beantragt. Alle Gemeinderäte stimmten stattdessen für einen Vorschlag der Rathausverwaltung, die Gräfelfinger Bürger unter dem Slogan „Spenden statt Böllern“ dazu aufzurufen, statt für Knaller Geld für die Gemeindestiftung zu spenden. Der Organisations- und Sicherheitsaufwand sei für ein zentrales Feuerwerk zu hoch, wurde im Gemeinderat argumentiert. Möglicherweise werde nur „unnötig Steuergeld in die Luft geschmissen“, sagte Gemeinderat Wolfgang Balk (IGG). „Seitdem wurde das Thema nicht wieder bei uns aufgegriffen“, sagt Rathaus-Sprecherin Birgit Doll.

Die Gemeinde Gräfelfing betreibt aber auch heuer wieder die Aktion „Spenden statt Böllern“ mit einer Anzeige im Würmtaler Informationsdienst, ihrem Facebook-Account, der Gemeinde-Homepage und dem Newsletter. „Als ich das Thema zentrales Feuerwerk damals auf Facebook gepostet hatte, gab es sowohl positive als auch ablehnende Reaktionen der Leute. Das Thema polarisiert also offensichtlich“, sagt Doll.

Nur in Neuried findet heuer zum Jubiläumsjahr einmalig ein kleines Feuerwerk und eine zentrale Silvesterfeier rund um die „Winter-Hüttn“ auf dem Gelände des TSV Neuried am Sportpark statt. Ab 21 Uhr öffnet der „825 Jahre Neuried“-Jubiläumsverein die Hütte, die Feier startet. Alle Neurieder sind gebeten, kein eigenes Feuerwerk mitzubringen. Der Überschuss, den der Verein mit dieser und allen anderen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr erzielt, kommt einem sozialen Zweck zugute. „Ansonsten ist ein generelles zentrales Feuerwerk in Neuried nicht geplant, da es diesbezüglich meines Wissens auch keine Anfragen von Bürgern gibt“, sagt Rathaus-Sprecherin Meike Petro.

Peter Seybold