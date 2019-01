„Gemeinsam sind wir stärker“

Neujahrsempfang bei St. Stefan

„Oh du fröhliche…“: Mit einem gemeinsam gesungenen Weihnachtslied in der gut gefüllten Gräfelfinger Pfarrkirche St. Stefan starteten Würmtaler Christen am Samstag hoffnungsfroh ins neue Jahr. Beim anschließenden Empfang im Pfarrheim lobte Pfarrgemeinderatsvorsitzender Thomas Heidenreich die gute Zusammenarbeit mit St. Johannes Evangelist in Lochham.