Geschäftsleute dankbar für jeden Kunden

Nach gut fünf Wochen konnten am Montag Würmtaler Buchhändler, Boutiquen, Juweliere, Sport- und andere Geschäfte wieder öffnen. In den ersten Stunden kamen viele Kunden in die Läden. Die Umsatzeinbußen der letzten Wochen spüren alle aber trotzdem stark.

Würmtal– „Wir sind wirtschaftlich gut aufgestellt und haben bei der Liquidität kein Problem. Dieses Geschäftsjahr mussten wir aber natürlich trotzdem schon mehr oder minder abhaken. Für die nächsten Monate haben wir mit weniger Umsatz geplant“, sagt Andreas Haindl von der gleichnamigen Planegger Intersport-Filiale. Während der Schließungszeit konnten die Kunden im Online-Shop bestellen, was aber den Planeggern nur etwa 15 Prozent der normalen Umsätze brachte. Die ersten Stunden am Montag waren dann „recht positiv“, sagt Haindl. Viele Kunden kamen in das Geschäft, in das derzeit 15 Kunden gleichzeitig dürfen. Gemäß der allgemeinen Ausgangsbeschränkungen gingen vor allem Laufsport, Nordic Walking und Fitness gut. Fast alle Kunden würden sich an die neuen Hygieneregeln halten, sagt Haindl, dessen Intersport-Verband aufgrund der Situation online ein Kassenzettel-Gewinnspiel gestartet hat.

Im Käseladen Bücher abholen

Die Gräfelfinger Buchhandlung Wort.Schatz hatte die letzten Wochen im benachbarten Käseladen Sturm eine Abholstation eingerichtet, „die gut lief. Trotzdem musste ich für halb so viel Umsatz doppelt so viel arbeiten“, erzählt Inhaberin Julia Sauerbrey. Das Abwickeln der Bestellungen und Rücksprachen wegen Liefer- und Bezahlart benötigten stets Zeit. Am Montag war auch in der Buchhandlung wieder viel los. „Es geht im Moment vor allem leichte Lektüre zum Ablenken“, berichtet Sauerbrey. Insgesamt „bin ich optimistisch, auch wenn ich noch keine Hilfe bekommen habe“, so Sauerbrey. Ein existenzielles Problem bekomme das Geschäft aber, wenn die Einschränkungen noch zur Weihnachtszeit gelten und etwa weiterhin nur vier Kunden in den Laden könnten. „Das wäre eine richtige Katastrophe für uns, denn vom Weihnachtsgeschäft sind wir abhängig“, sagt Sauerbrey – und empfiehlt daher, mit dem Geschenkekaufen schon früh zu beginnen.

Modeauswahl am Gartenzaun

„Die Leute freuen sich sehr, dass wir wieder aufhaben und sie mal wieder raus können“, berichtet Evi Grundl vom Gräfelfinger Modehaus Grundl. In den letzten Wochen habe sie Stammkunden teils Stücke zur Auswahl etwa an den Gartenzaun gehängt. „Das war umsatztechnisch aber natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Grundl. Aufgrund der Sondersituation gehe insbesondere „Home-Wear nun gut, die Business-Kleidung natürlich nicht“, so Grundl.

Viele Kunden kamen am Montag auch wieder zum Kraillinger Juwelier Sanftl. Zwei der fünf Mitarbeiter des Geschäfts müssen derzeit zu Hause bleiben, da sie ihre Kinder betreuen oder zur Corona-Risikogruppe gehören. „Dadurch bleibt für uns mehr Arbeit, und wir müssen die nächste Zeit montags zumachen. Die Kunden haben sich über die Wiedereröffnung aber gefreut“, sagt Geschäftsführerin Martina Brachem. Wie alle anderen Geschäfte achtet das Team um Brachem natürlich auf alle Hygieneregeln wie das Abstandhalten. Rund um die Kasse wurden Schutzscheiben installiert, „die im Moment schwierig zu bekommen sind“.