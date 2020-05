Gottesdienst-Besuch nach Anmeldung

Gottesdienste sind wieder erlaubt. Sie werden im Würmtal in großen Kirchen gefeiert. Aber ohne Türsteher kommt erstmal keine Pfarrei aus. Die Pfarrer präsentieren ausgeklügelte Hygienekonzepte.

Würmtal – Die ersten die loslegen sind die Patres von Maria Eich. Am heutigen Montag, 4. Mai, findet dort gleich um 8 Uhr Früh der erste öffentliche Gottesdienst im Würmtal statt. Um 19 Uhr geht es mit einer Maiandacht weiter. Die Geistlichen im Würmtal freuen sich, dass sie endlich wieder Gottesdienste mit den Gläubigen feiern dürfen.

Auf das Singen verzichten?

„Es ist schön, dass man wieder gemeinsam beten kann“, findet Pfarrer Walter Ziermann von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Gräfelfing. Doch dafür gibt es klare Regeln. Ohne frisch desinfizierte Hände beispielsweise, kommt im Würmtal keiner in die Kirchen. Masken sind Pflicht. Gotteslobe dürfen nicht ausgelegt werden, also überlegt Ziermann, ob er die Besucher auffordern soll, ihre eigenen mitzubringen, ob nur bekannte Lieder, wie „Lobe den Herren“, gesungen werden, oder ob überhaupt auf das Singen verzichtet und stattdessen Instrumentalmusik gespielt wird. Allerdings gibt es auch da Einschränkungen: Bläser sind aktuell nicht zugelassen. „Ein Posaunenchor oder so geht nicht“, sagt Ziermann.

Pater Matthäus Klein von Maria Eich bedauert sehr, dass zur Maiandacht keine Bläser zugelassen sind. „Es ist alles nicht so prickelnd“, findet er. Alle Gottesdienstbesucher bittet er, ihr eigenes Gotteslob mitzubringen. Und für die künftig drei Sonntagsgottesdienste im Kloster ist eine vorherige telefonische Anmeldung donnerstags zwischen 10 und 12 sowie 14 und 18 Uhr erforderlich.

Zum Teil ist im Würmtal Pragmatismus gefragt, um alle Hygieneregeln zu erfüllen. Desinfektionsmittelspender gebe es aktuell keine auf dem Markt. Also kommen bei Ziermann Pflanzenbestäuber zum Einsatz, um den Gottesdienstbesuchern die Hände zu desinfizieren, bevor diese die Kirche betreten. Er will vor der Türe eine, wie er sie nennt, „Hygieneperson“ postieren, die auch dafür sorgen soll, dass nicht mehr als 50 Personen den Gottesdienst in der Friedenskirche besuchen.

Ordnungsteam weist Kirchenbesucher ein

„Die Bedingungen unter denen wir Gottesdienst feiern sind richtig, aber sie schränken einen lebendigen Gottesdienst erheblich ein“, sagt Pfarrer Bernhard Liess von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Planegg-Stockdorf. Desinfektionsmittel bekommt er von der Bundeswehr gestellt, aber auch er hat Schwierigkeiten, den entsprechenden Spender zu bekommen. Ab kommendem Sonntag wird in der Waldkirche nur eine von drei Türen geöffnet sein, ein Ordnungsteam weise die Leute ein, denn diese dürften nur auf markierten Plätzen sitzen. Er schätzt, dass 40 Leute dort Platz haben, wenn alle Abstände eingehalten werden. In der Stockdorfer Apostelkirche sei es einfacher, dort gebe es keine festen Bänke, sondern einzelne Stühle. Neben der Umsetzung von Hygienerichtlinien, plant Liess einen Kunstgenuss. „Um ein kleines Zeichen für die freischaffenden Künstler zu setzen“, hat er sich vorgenommen, künftig für jeden Gottesdienst einen anderen Musiker zu engagieren. Seine Gottesdienste finden wie die der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Gräfelfing zu den gewohnten Zeiten statt.

Auch Pfarrer Markus Zurl vom Katholischen Pfarrverband wird die Gottesdienste wieder zu den üblichen Zeiten feiern. Zudem plant er weiter Internetübertragungen. „Es wäre sonst fies für die Risikogruppe“, meint er. Denn die werde sonst ausgeschlossen. Genaue Informationen bekommen alle seine Gemeindemitglieder diese Woche mit der Post. Ein Besuch des Gottesdienstes ist bei Zurl nicht mehr ohne vorherige Anmeldung möglich. Diese hat auf der Internetseite des Pfarrverbandes zu erfolgen oder telefonisch im Pfarrbüro.

Dorfkirche zu klein für Gottesdienste

In Neuried werden auch wieder Gottesdienste gefeiert. Nur die Dorfkirche sei zu klein, um die Abstandsregeln einzuhalten, heißt es im Pfarramt von St. Nikolaus. Im Pfarrverband im Würmtal wird es ebenfalls nur in St. Elisabeth in Planegg einen Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr geben, erklärt Pfarrer Johannes von Bonhorst schweren Herzens. Eigentlich wollte er am kommenden Wochenende mit fünf Gottesdiensten durchstarten. Bei der Organisation stieß er aber an seine Grenzen. „Ich bitte Pfarrangehörige von Stockdorf sehr herzlich um Geduld und Verständnis dafür, dass wir in Stockdorf am 10. Mai noch keinen Gottesdienst feiern können“, sagt von Bonhorst. Sie könnten sich aber gerne für den Gottesdienst in St. Elisabeth anmelden. Eine vorherige Anmeldung zum Gottesdienst ist in seinem Pfarrverband erforderlich, entweder per Mail unter stelisabeth.planegg@ebmuc.de oder telefonisch im Planegger Pfarramt. „Die Risikogruppen sollten selber abwägen, ob es für sie schon der richtige Zeitpunkt ist, zu kommen“, meint von Bonhorst.

Ziermann geht davon aus, dass der Ansturm auf Gottesdienste erstmal nicht groß sein wird. Und auch Liess meint, dass er keine Gläubigen abweisen muss. Für alle, die aus gesundheitlichen oder platztechnischen Gründen Zuhause bleiben müssen, will Liess eine Liveübertragung des Gottesdienstes in der Waldkirche im Internet anbieten.