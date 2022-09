Ein Marsch für die Oide Wiesn

Eine Bayern-Hymne haben die Gräfelfinger Michael und Frank Kumeth (v.li.) komponiert, die auch auf der Oidn Wiesn erklingen wird. © Dagmar Rutt

Die Brüder Michael und Franz Kumeth hatten einen Traum: Eine eigene Bayern-Hymne mit großem Blasorchester erklingen zu lassen. Dieser Traum erfüllt sich jetzt passend zum Wiesn-Start.

Gräfelfing – Das Marschlied trägt den Titel „Mein schönes Bayernland“. Komponiert hat es Michael Kumeth auf seiner steirischen Harmonika bereits 2016. Damals hieß es noch „Silvia Marsch“. „Doch unser Wunsch war es immer, dass der Marsch in großer Blasmusikbesetzung gespielt werden kann“, so Michael Kumeth. Den Brüdern aus dem Würmtal schwebte vor, eine zünftige, gefühlvolle Bayernhymne zu erschaffen. „So in der Art wie in Tirol“, sagt Franz Kumeth. Dort gilt „Dem Land Tirol die Treue“ als „heimliche Tiroler Landeshymne“ und gehört bei den Kapellen auf dem Oktoberfest zum festen Repertoire.

Gräfelfinger komponiert „Mein schönes Bayernland“ auf Harmonika

Mit Mathias Gronert, Musiker, Dirigent und Tonmeister, haben die Kumeths tatsächlich den für sie perfekten Arrangeur gefunden, erzählen sie. Gronert schrieb die Partitur für Flöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Hörner, Posaune, Tuba und Schlagzeug und nahm sie mit seiner Blaskapelle „Egerländer Gold“ auf. Für die Kumeths ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.

Doch jetzt musste noch der passende Text her. Das übernahm primär der ältere der beiden Brüder. Franz Kumeth, jetzt Rentner, früher Kfz-Mechaniker mit eigener Werkstatt, ist seit Kindesbeinen ein Volksmusikant und bekannt für seine humorvollen Gstanzl. So entstand aus dem Instrumentalstück der Marsch „Mein schönes Bayernland“. Unterstützt wurde Franz Kumeth beim Texten durch seinen Bruder Michael und Schwägerin Silvia Kumeth. Dass der Text freilich etwas mit Bayern zu tun haben musste, stand von Beginn an fest. „Uns ist es wichtig, dieses Heimatgefühl zu transportieren,“ erläutert Michael Kumeth.

Bayern-Marsch erklingt am 21. September auf der Oidn Wiesn

Der 52-Jährige ist selbst Vollblutmusiker und seit über 25 Jahren Teil des Duos „Ziachduo Andi & Michael“. Die beiden waren schon auf der ganzen Welt mit ihren Harmonika-Kompositionen unterwegs. Sie haben in Holland, in Japan im Hofbräuhaus in Tokio, Amerika und Südafrika gespielt. Kumeth: „Wenn man dann in Tokio die Lederhosen aus dem Koffer holt, hat man gleich das Gefühl von zu Hause. Diese bayerische Verbundenheit, diese Tradition ist uns wichtig.“

Jetzt muss der Marsch nur noch überall Gehör finden. „Es wäre einfach schön, wenn andere Blaskapellen den Titel mit auf ihre CD nehmen würden,“ so Michael Kumeth. Auf Youtube ist „Mein schönes Bayerland“, gesungen von Martin Köteles, bereits zu hören. Riesig freuen sich die Brüder jedoch auf Mittwoch, 21. September. Dann erklingt ihr Bayern-Marsch im Festzelt „Tradition“ auf der Oidn Wiesn live. Gespielt von „Die Schwarzwälder Musikanten“ zwischen 12 und 16 Uhr.