Erdbecken-Speicher machbar und nützlich

Von: Martin Schullerus

Die Kiesgrube der Firma Glück bei Martinsried ist inzwischen weiter verfüllt als auf diesem Bild, doch die Verfüllung ruht derzeit. Das soll auch so bleiben, bis eine Entscheidung über die Nutzung als Wärmespeicher gefallen ist. © Dagmar Rutt

Die Nachricht passt in die Zeit, auch wenn das Timing nur Zufall ist: Die Wärmeversorgung von Gräfelfing, Planegg und seinem Ortsteil Martinsried könnte in den nächsten Jahren zu großen Teilen auf erneuerbare Energie umgestellt werden. Grundlagen wären die Tiefen-Geothermie, Solarthermie – und der weltweit größte Erdbecken-Wärmespeicher. Letzterem bescheinigten Experten jetzt technische und wirtschaftliche Machbarkeit.

Würmtal – Während Deutschland sich in allen Facetten auf das Einsparen von Gas und Öl und allgemein auf einen verzicht reichen Winter einstellt, geht vom Würmtal der Fingerzeig in eine energiesichere Zukunft aus, die überdies praktisch klimaneutral wäre. Das Projekt, so es dazu kommt, hätte freilich kolossale Kennziffern – und es wäre auch das erste seiner Art weltweit. Also wie für die Gemeinde Gräfelfing gemacht, die Vorreiterrollen und Pilotprojekt noch nie gescheut hat.

Wärmeversorgung von Gräfelfing und Planegg könnte auf erneuerbare Energien umgestellt werden

Wie berichtet, hatten die Gräfelfinger Grünen und die Planegger grüne Gruppe 21 vor zwei Jahren beantragt, die Möglichkeit eines Erdbecken-Wärmespeichers zu prüfen, der in der ohnehin ausgehobenen Kiesgrube der Firma Glück zwischen Gräfelfing und Martinsried ein gemachtes Nest fände. Größe aktuell: 300 000 Kubikmeter. Als die Gemeinde Planegg ihre Beteiligung an einer nach Zuschüssen 45 000 Euro teuren Machbarkeitsstudie ablehnte, schulterte Gräfelfing diese Analyse alleine. Durchgeführt wurde sie vom Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung der Universität Stuttgart (IGTE). Am Montag präsentierten die Wissenschaftler die Ergebnisse.

Nach anderthalb Stunden vergleichender Zahlen, Tabellen und Funktionsmodelle rauchten den 60 Zuschauern im Bürgerhaus die Köpfe, und es kam zum Fazit: Die Experten schlugen den Auf- beziehungsweise Ausbau eines Wärmenetzes vor, das als Grundlast aus der Tiefen-Geothermie gespeist würde. Dies im Zusammenspiel mit Solarthermie-Kollektoren mit einer Modul-Fläche von 56 000 m2, einem 300 000 Kubikmeter großen Wasser-Erdbecken-Speicher, einer Wärmepumpe und einem Erdgaskessel als Redundanz-Wärmequelle im Falle eines Ausfalls. Diese Kombination, die bisher noch nie umgesetzt wurde, könnte einen Wärmebedarf von 83 GWh pro Jahr decken (60 GWh aus Geothermie, 20 aus Solarthermie) und hätte mehrere Vorteile: einen sehr hohen Anteil erneuerbarer Wärmeerzeugung, hohe Zukunftssicherheit, attraktive Wärmepreise – unter Berücksichtigung der staatlichen Förderung – und eine CO2-Einsparung von 5300 bis 12 300 Tonnen pro Jahr. Das Gesamtprojekt würde 94 Millionen Euro netto kosten – inklusive Förderung.

Gräfelfing schulterte teure Machbarkeitsstudie - die Ergebnisse sind jetzt da

Klar wäre, dass die Wärme aus der Geothermie-Bohrung, die die neue Geothermie Gräfelfing GmbH & Co KG auf einem Grundstück nördlich der Obi-Kreuzung beim Reitverein plant, in der ersten Netz-Ausbaustufe nur zu gut 40 Prozent benötigt würde. Ein baldiger Anschluss Martinsrieds, wo die Stadtwerke bereits ein Fernwärmenetz betreiben, wäre die logische Konsequenz. Andererseits würde diese Bohrung den langfristigen Bedarf für ganz Gräfelfing, Planegg und Martinsried samt Campus bei Weitem nicht decken können; weitere Bohrungen wären eine Option.

Vertreter des Planegger Gemeinderates samt Bürgermeister Hermann Nafziger, die sich im Publikum befanden, äußerten sich abwartend bis aufgeschlossen zu dem Projekt, dessen Machbarkeitsstudie sie interessierte, obwohl sie eine Kostenteilung abgelehnt hatten.

Gräfelfinger Gemeinderat verhandelt das Thema wohl erst nach der Sommerpause

Für Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler und Harald Drück, der die Machbarkeitsstudie leitete, sind die Prioritäten nun klar. Köstler: „Wir müssen möglichst schnell die Bohrung niederbringen und den Netzausbau forcieren – in Gräfelfing und gerne darüber hinaus. Wenn wir das nicht schaffen, brauchen wir über den Rest nicht nachzudenken.“ Die Wärmeausbeute aus der Geothermie sei in der Kalkulation mit 10 MW betont konservativ angesetzt, das Doppelte sei ebenfalls möglich. „Wenn alles vernetzt wird und optimal läuft, kommt der Speicher wieder ins Spiel“, so Köstler, der die Erkenntnisse der Studie erst mal sacken lassen und mit den Partnern der Geothermie Gräfelfing besprechen und gemeinschaftlich vorgehen möchte. Köstler: „Es sind auch noch einige Fragen offen.“ Im Gräfelfinger Gemeinderat werde das Thema sicher nicht vor der Sommerpause verhandelt.

Die Befürchtung, dass die Kiesgrube nun vor einer Entscheidung zugeschüttet werde, sei unbegründet. Noch am Montag schrieb Köstler Briefe an die Gemeinde Planegg und die Firma Glück. Letztere ist durch einen Vertrag gegenüber Planegg gebunden, die Grube ab 1. August weiter zuzuschütten. Das wiederum wäre ein Schildbürgerstreich, den sich wohl alle ersparen wollen. Schließlich wäre im Falle einer Nutzung als Wärmespeicher nicht nur die Gemeinde Planegg, sondern auch die Firma Glück als Eigentümer in gewisser Weise Nutznießer des Projektes.