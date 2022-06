Großbaustelle Schulstraße eröffnet

Von: Martin Schullerus

Startschuss für die Baustelle Schulstraße (v.li.): Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler, Sabine Vilano (Bauamt), Rouven Lang (Firma Richard Schulz) und Florian Haas vom Gräfelfinger Planungsbüro Haas. © Dagmar Rutt

Auf einer Länge von 650 Metern und in voller Breite lässt die Gemeinde Gräfelfing jetzt die Schulstraße in zwei Bauabschitten grundsanieren. Mit Kosten von rund 1,6 Millionen Euro ist es die größte Straßenbaumaßnahme der Gemeinde in diesem Jahr. Am Mittwoch ging es los.

Gräfelfing – Angesichts des Vorhabens, das sich über sieben Monate erstrecken wird, war es Bürgermeister Peter Köstler bei der Eröffnung der Baustelle anzumerken, wie froh er über die erfahrenen Fachleute war, die dieses Projekt beaufsichtigen: Rouven Lang von der Baufirma Schulz, Florian Haas vom gleichnamigen Planungsbüro und Sabine Vilano, die Peter Strecker im gemeindlichen Bauamt vertritt, seien allesamt erfahren und bewährt.

Gräfelfings Sanierung der Schulstraße erstreckt sich voraussichtlich über sieben Monate

Aus logistischen Gründen und um die Anwohner nicht über Gebühr zu belasten, wird die Baustelle in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der nun eröffnete Abschnitt eins reicht von der Haberl- bis zur Frühlingstraße und soll bis Mitte September beendet sein. Dann folgt bis Dezember das zweite Teilstück bis kurz vor der Rottenbucher Straße. Die Enden der Schulstraße, die die Grundschule Gräfelfing mit dem Campus in Lochham verbindet und somit ein wichtiger Schulweg in beide Richtungen ist, waren schon vor einigen Jahren erneuert worden.

Die Geduld der Anwohner will die Gemeinde mit einer komplett neu angelegten Straße belohnen. Die samt Unterbau erneuerte Fahrbahn wird an manchen Stellen verschmälert, vorspringende Pflanzflächen sollen durch Engstellen von vier Metern Breite den Verkehr bremsen, ansonsten wird die Fahrbahn sechs Meter breit. Die vielen unterirdischen Leitungen erlauben es nicht, eine Baum-Allee anzulegen. „Dennoch werden so viele Bäume gepflanzt oder erhalten, wie möglich“, so Köstler.

Parkbuchten werden nicht angelegt

Die Gehwege werden etwas breiter, allerdings sollen es keine kombinierten Geh- und Radwege wie in der Rottenbucher Straße sein. Die Radfahrer, ausgenommen die Kinder, benützen in der Regel die Straße. Es wird eine neue Beleuchtung mit LED-Straßenlampen geben; die Hochleitungen werden alle in der Erde verschwinden. Das Parken geschieht weiterhin am Fahrbahnrand; der Gemeinderat hatte sich gegen Parkbuchten entschieden.

Während der Bauphase ist der jeweilige Abschnitt für den Verkehr gesperrt, nur Anlieger dürfen passieren. Die Umleitung geschieht über die Rottenbucher Straße. Auch jeweils ein Gehweg soll offen bleiben, vor allem als Schulweg.