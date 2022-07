„Ampel wäre ein Schildbürgerstreich“

Von: Victoria Strachwitz

Kläger Martin Feldner (vorne) sieht nicht ein, dass er vor der Kreuzung absteigen muss. Vorsitzender Richter Dietmar Wolff (2.v.re.) machte ihm wenig Hoffnungen. © rutt

Die Sicherheit der Gräfelfinger Fahrradfahrer hat gestern das Verwaltungsgericht beschäftigt. Eine Besserung der Lage ist auch nach dessen Besuch vor Ort nicht in Sicht.

Gräfelfing – Für Radler ist die Kreuzung Lochhamer-/ Ecke Pasinger Straße in Gräfelfing nicht ungefährlich. Darin sind sich alle einig – auch Gräfelfings dritter Bürgermeister und Gemeinderat (Die Grünen) Martin Feldner sowie Herbert Haffner, Sachgebietsleiter Verkehrsrecht im Landratsamt München. Nur wie die Situation kurzfristig verbessert werden könnte, darin sind sich die beiden uneinig, und so stattete das Verwaltungsgericht besagter Kreuzung in Gräfelfing gestern einen Besuch ab. Eine Besserung ist aber auch danach erst mal nicht in Sicht.

Gefährlich für Radfahrer in Gräfelfing: die Kreuzung Lochhamer-/ Ecke Pasinger Straße

Wer von Pasing aus entlang der Pasinger Straße in Richtung Gräfelfing radelt, findet einen breiten Weg vor, der ihn über die Autobahnbrücke und entlang des Parkplatzes des Elektromarktes führt. Kurz vor der Kreuzung des Kleinhaderner Wegs wird er mittels eines Straßenschildes gebeten, von seinem Rad abzusteigen. Er muss sein Fahrrad über den sogenannten freien Rechtsabbieger auf den Kleinhaderner Weg schieben und dort mit den Autofahrern auf eine grüne Ampel warten, um die Pasinger Straße zu queren.

Gemeinde und Straßenbauamt Freising sind mit Hilfe des Planungsbüros dabei, die Kreuzung insgesamt neu zu planen, doch der Prozess zieht sich schon eine Weile (wir berichteten). Und Feldner ist mit der Übergangslösung des Landratsamtes, das für Verkehrsrecht und die Beschilderung zuständig ist, nicht einverstanden. Er findet erstens: Die Rechtsabbiegespur sei gefährlich. „Es ist ein Schulweg, unsere Kinder werden da zusammengefahren.“ Zweitens: „Vor der Ampel stehen Radfahrer viele Stunden“, denn die Ampel werde mittels Kontaktstreifen im Boden ausgelöst, was schiebenden Radlern nicht gelinge. Drittens: Die Kreuzung „ist ein Knotenpunkt in unserem Radwegenetz“, sagt Feldner. Absteigen und schieben sei auch deshalb keine Option.

Gräfelfings dritter Bürgermeister verklagte das Landratsamt

Martin Feldner verklagte den Freistaat Bayern, also das Landratsamt, weil ihm nicht einleuchtet, dass Absteigen zu mehr Sicherheit führen soll. Die Klage reichte er als Privatmann, nicht als Bürgermeister ein – und das bereits vor drei Jahren. Gestern wurde nun vor Ort verhandelt. „Die richtige Anordnung wäre ein Lichtzeichen“, ist er überzeugt. Seine Lösung sieht vor, die Mittelinsel am Kleinhaderner Weg abzubauen und eine neue Ampel aufzustellen. Er meint, wenn das Gericht das Aufstellen des Schildes untersagen würde, müsse das Landratsamt eine Ampel aufstellen. Heffner entgegnet: Nachdem die Kreuzung ohnehin neu gestaltet werde, werde das Landratsamt dort jetzt keine Ampel hinstellen. „Das wäre ein Schildbürgerstreich.“ Aber er weiß, dass die aktuelle Situation nicht optimal ist.

Dietmar Wolff, der Vorsitzende Richter, erklärte ebenfalls: „Wir verstehen das Anliegen. Aber das Problem ist: Das ist eine planerische Sache. Sie können das nicht gerichtlich durchsetzen.“ Haffner plädierte dafür, die Klage abzuweisen. Es sei nicht Aufgabe des Landratsamtes, planerisch aktiv zu werden. Feldner will, dass das Gericht eine Entscheidung in seinem Sinne trifft, ansonsten strebe er die nächste Instanz an. Das Verwaltungsgericht will die Entscheidung heute bekannt geben.