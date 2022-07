Klein-Woodstock lebt wieder auf

Von: Victoria Strachwitz

Teilen

Die natürlichste Tribüne der Welt: Wenn sich auf dem Hügel im Paul-Diehl-Park Tausende in Feststimmung drängen und von der Bühne hochklassiger Rock erklingt, ist es wieder so weit: Kulturfestival in Gräfelfing. © Kulturfestival gmbH

Die Ruhepause ist vorbei. Nach vier Jahren findet das Gräfelfinger Kulturfestival heuer wieder statt. Für vier Tage wird der Paul-Diehl-Park zu Woodstock.

Gräfelfing – Es ist wie in alten Zeiten: Bargeld ist angesagt, Kartenzahlung unmöglich. Und es gibt vier Tage lang kostenlos Musik satt. Nach vier Jahren Corona-Pause ist das Gräfelfinger Kulturfestival wieder da. Von Donnerstag, 28. Juli, bis Sonntag, 31. Juli, wird es im Paul-Diehl-Park in Gräfelfing eine Open-Air-Bühne am Hügel, eine Bühne im Zirkuszelt, eine Weinzeltbühne und das literarische Eck im Café Paletti geben. Doch nicht alles ist wie früher. Erstmals ist heuer ein DJ-Zelt für junge Nachwuchskünstler aus den Bereichen House, Elektro, Techno, Trance und Hip-Hop vorgesehen.

Erstmals gibt es auf dem Gräfelfinger Kulturfestival auch ein DJ-Zelt

Kulinarisch stehen ebenfalls Neuigkeiten an. Zum ersten Mal wird es eine rein vegetarische Essensbude mit orientalischen Mezze geben. Auf altbewährte Klassiker müssen die Besucher des Festivals aber nicht verzichten: Bio-Fleisch vom Grill, Thai-Currys, Waffeln, Pommes, Fischsemmeln, Barista-Kaffee und Kuchen sowie Käse und Antipasti, Weißwürste und Brezn gibt es weiterhin.

Der Verein Kulturfestival Gräfelfing, der das Ganze mit weit über 100 freiwilligen Helfern organisiert und veranstaltet, erwartet, dass bis zu 30 000 Menschen das kleine Woodstock im Stadtpark besuchen werden. Das Festival gibt es seit 1978, und es soll das älteste Open-Air-Festival Bayerns sein, so Joachim Karg von Bebenburg, Geschäftsführer der Kulturfestival Gräfelfing GmbH. Namhafte Künstler wie die Spider Murphy Gang, Jamaram, Defunkt und die Ludwig Seuss Band traten dort in der Vergangenheit auf.

Gräfelfings Woodstock wartet mit Freddie-Mercury-Interpret und vielem Mehr auf

Heuer kann sich das Programm ebenso sehen lassen. Hier ein Auszug: Mit Austrofred trete der herausragendste Freddie-Mercury-Interpret Österreichs auf, so die Veranstalter. Er liefere Rock-Entertainment höchster Güte: „Bohemian Rhapsody“ trifft auf den „Märchenprinz“ und „We will rock you“ auf „Schifoan“. Ami Warning hat gerade den „Deutschen Musikautorinnen Preis“ gewonnen. Ihre langsam groovenden Beats erinnern an die goldene Ära des 90er-Hip-Hop. Da Cruz aus der Schweiz erobern regelmäßig die amerikanischen College-Radio-Charts. Und direkt von der Wursttheke der Metzgerei Augenthaler kommt Netto Oliveira mit Leverson & Netto und Canções-Brasileiras auf die Bühne. Nach dem spektakulären Auftritt mit Macadam Crocodile im Jahr 2018 kommt Xavier Polycarpe aus Paris dieses Jahr mit einer kompletten Band. Und am Sonntag hat der Gräfelfnger Bata Illic endlich wieder ein Heimspiel am Hügel.

Kasperltheater und Hüpfburg für Kinder

Für die Unterhaltung der Kinder ist am Wochenende mit Kasperltheater und Hüpfburg gut gesorgt. Überall ist der Eintritt frei. Doch Bargeld mitnehmen ist angezeigt. Das Festival finanziert sich über den Verkauf von Speisen und Getränken, dazu kommen Spenden, Sponsoren und die Unterstützung der Gemeinde Gräfelfing. Infos im Internet unter www.kulturfestival.de