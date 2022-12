Einsatz für Schul- und Weltgemeinschaft ausgezeichnet

Teilen

Die Auszeichnung „Rose des KHG“ übergab Andrea Rückert (l.) Ex-Schülersprecherin Maren Mitterer. © Michael Schönwälder

Die Auszeichnung „Rose des KHG“ geht in diesem Jahr an Maren Mitterer. Die ehemalige Schülersprecherin ist Klimaaktivistin und Mitglied der Tansania AG am Gräfelfinger Gymnasium.

VON ALEXANDRA JOEPEN-SCHUSTER

Gräfelfing – Mit einem ausgesuchten Musikprogramm ließen die Schüler des Kurt-Huber-Gymnasiums (KHG) am Mittwochabend das Jahr ausklingen und stimmten auf die bevorstehenden Weihnachtstage ein. Im Rahmen des Weihnachtskonzertes wurde auch, wie üblich, die „Rose des KHG“ verliehen. Diesmal ging die Auszeichnung für besondere Leistungen im Dienst der Schulgemeinschaft an Maren Mitterer. Mit lobenden Worten sprach Andrea Rückert, Pfarrerin im Schuldienst, der Schülerin, die unter anderem zwei Jahre Schülersprecherin am KHG war, stellvertretend ihren Dank aus.

„Rose des KHG“ geht an Klimaaktivistin und ehemalige Schülersprecherin Maren Mitterer

Die Liste der Träger der Rose ist lang und geht bis auf das Jahr 1996/97 zurück. Andrea Rückert selbst wurde im letzten Jahr ausgezeichnet und hielt aus diesem Grund die Laudatio. „Die Rose des KHG hätten, finde ich, viele Menschen verdient“, sagte Rückert. Denn das Engagement für andere werde von ganz vielen Schülern, Kollegen und Eltern an der Schule gelebt. „Genau das macht das KHG für mich auch zu so einer besonderen Schule“, stellte sie fest.

Maren Mitterer habe sich in vielen Bereichen der Schule engagiert. Ihr sei es dabei nicht darum gegangen, im Mittelpunkt zu stehen und Aufmerksamkeit und Lob zu bekommen, sondern um die gemeinsame Sache. „Die Preisträgerin ist ein Mensch, dem nicht nur die Menschen in unserer Schule und unser Miteinander hier am KHG wichtig ist, sondern auch, was in der Welt geschieht“, sagte die Lehrerin. So sei Maren Mitterer auch politisch aktiv und habe sich zum Beispiel als Klimaaktivistin bei Fridays For Future engagiert und mit selbst geschriebenen Poetry Slams zehntausende Menschen mitgerissen. Maren Mitterer sei weiterhin Mitglied der Tansania-AG, für die sie sich seit der 5. Klasse engagiere. Sie habe unzählige Artikel für die Schülerzeitung und Jahresberichte geschrieben sowie mehrere „KHG-fragt-nach-Podcasts“ aufgenommen. „Unsere diesjährige Preisträgerin ist ein Mensch, den unsere Welt absolut nötig hat“, so Rückert.

Preisträgerin Maren Mitterer engagiert sich deit der 5. Klasse für Tansania-AG

Die Preisträgerin zeigte sich gerührt und sprachlos, als sie den großen Blumenstrauß und die Preistafel in Empfang nahm. Die Schule habe sie geprägt, erwiderte Maren Mitterer und erklärte ihre Motivation, sich zu engagieren: „Wir haben hier viele Privilegien, damit aber auch die Verantwortung, diese Privilegien für die Weltgemeinschaft zu nutzen.“

Unter der Leitung von Barbara Heindl hatte das Unterstufenorchester vor der Preisverleihung ein anspruchsvolles Potpourri an klassischen Stücken und traditionellen Weihnachtsliedern vorgetragen, unter anderem Trepak aus der Nussknacker-Suite von Tschaikowsky. Dirigiert von Isabell Schlicht, sang der Mittel- und Oberstufenchor, begleitet von Klavier (Peer Fischer und Louisa Schneider) und Klarinette (Katjana Gerholdt) Stücke von Cass Elliot (Make Your Own Kind Of Music), Carole Stephens (Gloria!), John Rutter (Look At The World) und Lloyd Larson (Hymn Of Advent).

Konzertbesucher stimmen in Franz Xaver Grubers „Stille Nacht“ ein

Im zweiten Konzertteil präsentierte das Orchester (Leitung: Barbara Heindl) Palladio von Karl Jenkins und das Weihnachtskonzert von Giuseppe Torelli. Einen fulminanten Abschluss des vorweihnachtlichen Events gaben schließlich Orchester und Mittel- und Oberstufenchor gemeinsam mit Hark! the Herald Angels sing (F. Mendelssohn-Bartholdy) und einem Arrangement von Peace peace und Stille Nacht (Franz Xaver Gruber), in das die Konzertbesucher schließlich einstimmten. (joe)