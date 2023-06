760 Gummienten und ein guter Zweck

Massenstart: Helfer schütten die Enten in Planegg in die Würm. © Andreas Wenzel

Großer Andrang beim Entenrennen des Miteinander e.V.: Die Gummitiere waren am Samstag kurz vor dem Massenstart auf der Würm in Planegg ausverkauft und eine halbe Stunde später auch Bratwürste und Steaks auf dem dazugehörigen Familienfest an der Gräfelfinger Friedenskirche.

Gräfelfing/Planegg – Bereits zum 19. Mal veranstaltete der Verein Miteinander am Samstag sein alljährliches Entenrennen. Und das zu Preisen wie bei der Premiere 2005. Die Enten, die vorab in vielen Würmtaler Geschäften zu erwerben waren, kosteten unverändert fünf Euro. Auch Essen und Getränke waren laut Anneliese Bradel von Miteinander e.V. nicht teurer: „Bei uns gab es keine Inflation, wir wollten ein Familienfest.“

Die Würmtaler dankten es dem Verein, der mit dem Erlös des Entenrennens die Jugendarbeit vor Ort unterstützt, mit regem Interesse – und langten zu. Um 14.30 Uhr waren 500 Semmeln, 250 Bratwürtstl und 150 Steaks weg. Schnell wurde Nachschub organisiert, der bis zum Ende des Fests gegen 16 Uhr verputzt war.

Viele Familien mit Kindern

Vor allem Familien mit Kindern,hatten sich auf der Wiese vor der Friedenskirche eingefunden. Die meisten hatten ihre Enten in den Wochen zuvor in Würmtaler Geschäften erworben, Spätentschlossene griffen zu, bis auch die letzte Ente kurz vor dem Start weg war. Dann wurden die etwa 760 Enten in einen Wagen geladen und zur Würmbrücke an der Germeringer Straße in Planegg gebracht, wo sie von den Helfern alle auf einmal ins Wasser geworfen wurden.

Zehn bis 15 Minuten später sollten die Enten 1,2 Kilometer weiter würmabwärts bei der Friedenskirche angeschwommen kommen. Die Helfer Dirk Hausstein, Jonathan und Daniel Kleindienst und Tillmann Baur warteten bereits in Wathosen im Wasser Der Sieger war eindeutig: Mit Abstand von mehr als einem Meter schwamm die Ente von Larissa Rohnfelder aus Martinsried ins Ziel.

Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler und sein Planegger Kollege Hermann Nafziger nahmen die Siegerehrung vor. Larissa Rohnfelder erhielt als Hauptpreis eine Familien-Jahreskarte für den Tierpark Hellabrunn.„Ich finde es gut, was ihr hier macht, aber noch besser, wie ihr das macht“, lobte Nafziger die Organisatoren vom Miteinander e.V. und bekam Beifall für die anerkennenden Worte.

Die Platzierungen: 1. Larissa Rohnfelder, 2. Mila und Justus Schmid-Burgk (Stockdorf), 3. Christoph Breitenbach (Gräfelfing), 4. Julian Bräutigam (Weilheim), 5. Maximilian Draia (Planegg), 6. Henri Poland (Gräfelfing), 7. Theo Riedinger (Planegg), 8. Katharina Gruber (Planegg), 9. Elke Ruprecht (Gräfelfing), 10. Magdalena Demmler (Planegg). Die Ente von Emma Rudolph aus Gräfelfing schwamm gemütlich als letzte ins Ziel – ganz im Gegensatz zum Vorjahr. Damals hatte Rudolph das Entenrennen gewonnen. Eigens für sie lobte Peter Köstler spontan einen Trostpreis aus, einen Gutschein für das Westbad.

Alexandra Joepen-Schuster