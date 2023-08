Alte Handwerkskunst mit Perspektive

Eröffnung der neuen Sickinger-Filiale am 30. Juni 2022 in Krailling: Geschäftsleiter Peter Sickinger (2.v.r.) mit seinen stolzen Eltern Barbara (3.v.r.) und Peter Sickinger (l.) sowie Bürgermeister Rudolph Haux (r.) und Mitarbeitern.

Bäckerei Sickinger in dritter Generation erfolgreich

„Uns ist traditionelles Handwerk wichtig, Ehrlichkeit und Transparenz!“ Das bekräftigt Peter Sickinger senior und spricht dabei auch für seinen Sohn Peter und seinen Bruder Hans. Ihr Vater, der Bäcker Johann Sickinger, hatte 1964 die Bäckerei Schönleben in Lochham gepachtet und 1972 erworben. Seit damals ist der Betrieb in der Familie geblieben.

Beide Söhne und der Enkel haben in der Lochhamer Bäckerfachschule gelernt und ihren Meister gemacht. Seit über einem halben Jahrhundert halten sie die Handwerkstradition und die Verbindung zur Schule und zur Innung aufrecht. Sowohl der Senior wie auch der Sohn Peter haben ihre Hochzeit bei der Bäckerkapelle im Lochhamer Wald gefeiert. Wie jedes Jahr kamen nach altem Brauch auch heuer zu Mariä Himmelfahrt die Münchner Bäcker dort zum Gottesdienst zusammen.

„Mei Vata schlaft!“

Die Söhne von Johann Sickinger sind ganz selbstverständlich in den Beruf hineingewachsen. Im Kindergartenalter habe der kleine Peter auf die Frage nach der Tätigkeit seines Vaters noch naiv geantwortet: „Mei Vata schlaft!“, da der ja bei der Arbeit in der Backstube die Nacht zum Tage machen musste. Später haben die Söhne den Betrieb übernommen und kontinuierlich ausgebaut. Heute betreiben sie sechs Filialen im Würmtal von Lochham bis Gauting. Der Laden in der Kraillinger Ortsmitte ist gerade ein Jahr alt und zum beliebten Treffpunkt geworden.

Den Begriff „Back-Kette“ lehnt der Bäckermeister aber vehement ab. Alles bleibt beste, individuelle Handarbeit. Nie ist man zur industriellen Fertigung übergegangen, wenn auch größere Mengen als früher produziert werden. Selbst das „Feierabendbrot“ und Brezen kommen noch nachmittags frisch aus der Backstube und werden nicht wie sonst üblich in den Filialen aus Tiefkühlteiglingen aufgebacken.

Immer wieder gibt es auch mal neue fantasievolle Kreationen wie die Pfingstzungen oder die „Fastenbrezen“ am Heiligen Abend – angeregt von Sickingers Freund Wolfgang Balk, der den Betrieb jahrzehntelang mit bestem Mehl belieferte. An Halloween bevölkern süße Gespensterchen den Laden.

Alle Zutaten aus der Region

Alle Zutaten kommen aus der Region, und mit örtlichen Betrieben wie unter anderem den Metzgereien Augenthaler und Boneberger besteht seit Jahren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit „auf Augenhöhe“. So kann man auch eine deftige Brotzeit an Ort und Stelle genießen. Die Eis-Kooperation mit der Konditorei Harter ist wegen zu geringer Nachfrage vorerst eingestellt.

In der Backstube arbeiten gelernte Kräfte, im Verkauf und als Fahrer auch Quereinsteiger. Peter Sickinger würde gern auch Migranten oder Flüchtlinge einstellen, wenn die bürokratischen Hürden nicht so hoch wären. Dem Personal im Niedriglohnsektor, das es im teuren Würmtal schwer hat, gibt er auch immer wieder Unterstützung, zum Beispiel bei der Wohnungssuche.

Weitere Expansion oder gar Industrialisierung sind nicht angestrebt. Die „Breznschlingmaschine“, eine Erfindung des Seniors Johann Sickinger, blieb in den Anfängen stecken. „Wir brauchen keine große neue Fabrikhalle“, meint Peter Sickinger augenzwinkernd. „In der gewohnten Backstube schwirren die guten Bakterien für den Sauerteig schon in der Luft.“

Friederike Tschochner