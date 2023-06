Artenvielfalt aus der Schneidergrube

Von: Nicole Kalenda

Katharina Spannraft (r.) vom LBV führte durchs Biotop. © Michael Schönwälder

Von der verfüllten Kiesgrube zum ökologischen Juwel: Die Gräfelfinger Schneidergrube hat sich in drei Jahrzehnten zum Vorzeige-Biotop entwickelt. Nun hofft das Landratsamt München, sie als Spenderfläche für das neue „NaturVielfalt“-Projekt des Landkreises nutzen zu können.

Gräfelfing – Das Kleinod liegt gut versteckt hinter einem Lagerplatz des Gräfelfinger Bauhofs an der Großhaderner Straße: Rund zwei Hektar misst die Schneidergrube, ein „mosaikartiges Biotop, das dank seiner vielfältigen Strukturen vielen verschiedenen Arten einen Lebensraum und Nahrung bietet“, wie Katharina Spannraft von der Kreisgruppe München Stadt/Land des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) sagt. Sie führte am Montag Bürgermeister Peter Köstler sowie Mitglieder des Gemeinderats und der -verwaltung auf eigens für diesen Zweck gemähten Gehbahnen über artenreiches Grünland und Halbtrockenrasen, vorbei an fünf Laichgewässern. Mit von der Partie waren auch Susanne May und Benjamin Ungar, die im Landratsamt München für das neue Projekt „NaturVielfalt – Leben im Landkreis München“ zuständig sind. Sie haben ein Auge auf die Schneidergrube geworfen, vor allem auf das Mahdgut.

Mahdgut für schlecht entwickelte Gebiete

Der Landkreis investiert bis Ende 2028 drei Millionen Euro darin, den Rückgang der Biodiversität aufzuhalten. Das Projekt wird zu 75 Prozent vom Bund gefördert. „Dabei liegt der Schwerpunkt nicht auf den besonders artenreichen Flächen, sondern es sollen bewusst die Defiziträume, die sogenannten Coldspots, für die Verbesserung der Biodiversität genutzt werden: einerseits durch die Anbindung an die Hotspots, andererseits durch Vernetzung weiterer Flächen untereinander“, so das Bundesamt für Naturschutz.

„Wir wollen mit möglichst vielen Akteuren zusammenarbeiten und in schlecht entwickelte Gebiete Artenvielfalt hineinbringen“, so May. „Der Königsweg ist, von einer gut entwickelten Fläche Mahdgut auszubringen.“ Und da kommt die Schneidergrube ins Spiel. May und Ungar haben Anfang des Jahres damit begonnen, Spenderflächen zu erfassen. „Vielleicht kann Gräfelfing eine Vorreiterrolle übernehmen.“ Bei den Rathausvertretern stieß May damit am Montag auf offene Ohren. Bürgermeister Köstler sagte: „Miteinander kann man viel schaffen.“ Bauhofleiter Christian Geier ergänzte: „Ich könnte mir so etwas gut vorstellen.“ Er überlege bereits, wo in Gräfelfing Flächen mit Mahdgut aus der Schneidergrube aufgewertet werden könnten. Wenn der LBV diesen Samstag mit freiwilligen Helfern zur Mahd in dem Biotop anrückt, ist es noch zu früh für das „NaturVielfalt“-Projekt. May: „Wir haben noch keine Flächen, wo wir das Mahdgut ausbringen können.“

Laubfrosch gehört

Engagierte Gräfelfinger Naturschützer begannen Anfang der 1990er Jahre, in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde das Biotop zu entwickeln, das sich durch seine Verschachtelung auszeichnet. Der blütenreiche Halbtrockenrasen bietet Wildbienen und Schmetterlingen Nahrung, Gebüschgruppen sind Lebensraum für Singdrosseln und Gartengrasmücken. Die streng geschützte Zauneidechse hat Versteck- und Eiablageplätze, Molche, Kröten und Frösche laichen in den Gewässern. Im April wurde das Quaken des ebenfalls streng geschützten Laubfroschs in der Schneidergrube registriert. „Endlich wieder“, so Spannraft.

Der Gräfelfinger Joachim Schmidt-Sibeth wurde 2017 für sein jahrzehntelanges Engagement für das Biotop mit der Umweltehrung des Landkreises München ausgezeichnet. Das Biotoppflegeteam des LBV hatte ihn und seine Mitstreiter bereits vorher unterstützt, seit 2017 hat es die Betreuung der Schneidergrube komplett übernommen. Dazu gehören ein bis zwei Schnitte im Jahr, der Erhalt von Brachen als Rückzugsraum für Insekten, randliches Auflichten der Gehölze, Gewässerpflege, Ausrechen von Altgras und die Bekämpfung von Neophyten wie dem Einjährigen Feinstrahl, der auch schon mal einzeln herausgerissen wird, damit er sich nicht verbreitet.

Dass die Schneidergrube gleich über fünf Gewässer verfügt, hat sie Schmidt-Sibeth zu verdanken, der, so Spannraft, „ein besonderes Herz für Amphibien hat“. Am Ufer eines Tümpels steht ein Stuhl, auf dem er über Jahre hinweg immer wieder Platz nahm. Rund 7000 Euro kostet die Biotoppflege jährlich. Die Gemeinde Gräfelfing übernimmt 2500 Euro.