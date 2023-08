Aus Liebe zum fernen Inselstaat

Von: Martin Schullerus

Auch die Wohnung Stella Dielhenns zeugt von ihrer Liebe zu Papua-Neuguinea: Im Wohnzimmer hängt ein Foto mit Männern vom Stamm der Kaluli. © Dagmar Rutt

Der Weg nach Papua-Neuguinea führt über Gräfelfing. Wer in Deutschland oder Europa Reisen ans andere Ende der Welt anbieten will, kommt an Stella Dielhenn und ihrem Lebensgefährten Rhett Lego nicht vorbei. Der gebürtige Australier, der seine Agentur im Gewerbegebiet am Lochhamer Schlag hat, vermarktet die Destination als alleiniger Repräsentant des Südpazifik-Staates in Europa. Und die Gräfelfingerin Stella Dielhenn (31) hat mit zwei Tourismus-Insidern aus Kanada und Frankreich eine Firma gegründet, die Reisen nach „PNG“, wie Papua-Neuguinea in der englischen Abkürzung heißt, organisiert. „Es gibt niemanden, der das so macht wie wir“, sagt sie in aller Bescheidenheit.

Gräfelfing - Ihre Liebe zu dem fernen Inselstaat geht auf Ereignisse vor 100 Jahren zurück. „Meine ,Ersatzoma’ Fiete wurde als Tochter eines Missionars in Papua-Neuguinea geboren“, sagt die Gräfelfingerin Stella Dielhenn. Oma Fiete erzählte der kleinen Stella begeistert von einer Kindheit, die sie barfuß und größtenteils im Freien verbrachte. Als sie nach Deutschland kam, musste sie sich an Schuhe gewöhnen.

2010 reiste Stella Dielhenns Mutter, eine versierte Taucherin, nach Papua-Neuguinea und suchte auch das Dorf von Oma Fiete auf. Die Bilder und die Erzählungen steckten Stella Dielhenn erst recht mit dem PNG-Virus an. Sie ließ sich ab 2012 bei einem Tauchveranstalter zur Tourismuskauffrau ausbilden und durfte schon 2013 ihre erste eigene Tauchreise nach Papua-Neuguinea unternehmen. „Inzwischen war ich elf Mal dort“, sagt sie.

2020 „Encounter Papua New Guinea“ gegründet

In PNG lernte sie auch ihren Freund Rhett Lego kennen, mit dem sie nicht zuletzt die Begeisterung für das Südpazifik-Land verbindet. In der Gräfelfinger Wohnung des Paars hängen großformatige Fotos mit bunt bemalten Stammesangehörigen und diverse Masken aus Holz, deren herausgestreckte Zunge ein Krokodil darstellt, das Wappentier der Sumpfgegend Sepik im Norden von PNG.

Seit 2020 bietet Stella Dielhenn mit ihrer Firma „Encounter Papua New Guinea“ (www.encounterpng.com) und ihren beiden Geschäftspartnern anderen Reiseveranstaltern in Europa und in den USA Komplettreisen nach PNG an. „Wir arbeiten eng mit lokalen Guides, Fahrern, haben Kontakte zu Dörfern, Hotels und Grundbesitzern.“ Ohne intime Kenntnis des extrem vielfältigen, sehr speziellen Landes ist das nicht möglich.

Papua-Neuguinea hat nur 9,5 Millionen Einwohner, aber mehr als 1000 Stämme und 800 Sprachen. Das zentrale Hochland ist landwirtschaftlich geprägt; „die Menschen dort führen ein hartes Leben und sind anfangs auch etwas zurückhaltender“, sagt Stella Dielhenn. An den Küsten und auf den vorgelagerten Inseln gibt es Traumstrände, aber auch Gegenden mit aktiven Vulkanen.

„Der PNG-Tourismus ist eine absolute Nische“, gibt die Gräfelfingerin zu. Gerade mal rund 1000 Deutsche reisen pro Jahr in das Land. Denn bei aller natürlichen Schönheit ist PNG kein typisches und erst recht kein Massenreiseziel. „Wir sprechen hier weniger von Touristen als von Reisenden“, so Dielhenn. Wer die mindestens 8000 Euro für die Reise pro Person aufbringt, ist meistens vorgebildet und hat ernsthaftes Interesse an der Kultur, den Menschen und der vielfältigen Natur des Landes – ein mündiger Tourismus.

Weder Sterne-Hotels noch Straßen

„Dort erwartet uns eine andere Welt. Wir fahren zu den Dörfern, verbringen Zeit mit den Bewohnern, lassen uns auf sie ein. Dann erleben wir auch authentische Kultur mit Tänzen, Trachten, Masken und Musik“, berichtet Stella Dielhenn. Die Unterkünfte sind einfach, das Essen ebenfalls. Sterne-Hotels, Pools und Strandliegen-Monokulturen gibt es nicht. Ebenso wenig wie Straßen. Das Verkehrsmittel der Wahl sind kleine Flugzeuge. 75 Prozent des Landes sind von Dschungel bedeckt. Reisende können wandern, tauchen, Vögel beobachten – unter anderem den Paradiesvogel, das Wappenzeichen Papuas, und andere endemische Arten – radfahren und surfen.

Wer Stella Dielhenn auf den schmalen Grat zwischen sanftem und invasivem Tourismus anspricht, der die oft noch gänzlich in ihrer Tradition verhafteten Naturstämme und ihre Menschen stören, ausbeuten oder abhängig machen könnte, bekommt ein herzliches Lächeln zur Antwort. „Das werde ich oft gefragt“, sagt die Gräfelfingerin. Ihre Antwort: Theoretisch gebe es die Gefahr, jedoch nicht in diesem Fall. Nicht bei der Art Reisen, die sie in PNG anbiete – und vor allem nicht bei den Menschen, die sie aufsuchen würde. „Diese Menschen sind sehr stolz auf ihre Kultur, leben sie und sind darin gefestigt. Wenn sie uns daran teilhaben lassen, dann gänzlich freiwillig.“ Die Sing-Sing genannten Tanzveranstaltungen mit Musik würden auch ohne die Touristen stattfinden. Dass die Besucher in den Dörfern übernachten und auch Geld lassen würden, stehe dazu nicht im Widerspruch. „Die Leute haben eine so natürliche, unverdorbene und authentische Herzlichkeit, die überspringt und begeistert“, berichtet die Reiseveranstalterin: Die bei uns aussterbende Gabe eines Naturvolks, unverfälscht und unnachahmbar – purer menschlicher Reichtum inmitten materieller Begrenztheit. Bei Hochzeiten erhält die Familie der Braut heute noch eine Gegenleistung in Form von Muschelgeld oder Schweinen.

Diesen Charme des Südpazifiks bekamen einige Würmtaler Mitte Juni zu spüren, als eine achtköpfige Delegation aus PNG in Gräfelfing und Planegg halt machte auf dem Weg zu den Special Olympics World Games in Berlin. Nach nur zwei gemeinsam verbrachten Tagen hatten die jungen Athleten und ihre Begleiter beim Abschied Tränen in den Augen, ebenso einige der Gastgeber. Stella Dielhenn war dabei, und es überraschte sie nicht.