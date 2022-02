Ausgezeichnete Beratungskompetenz

Geschäftsführer Peter Stierkopf in der Kundenberatung zum Thema Nahrungsergänzungsmittel: Beim Reformhaus Wißgott kommen dabei auch Tablets zum Einsatz, um Recherche direkt am Regal zu ermöglichen.

Reformhaus Wißgott

Zum zweiten Mal „Reformhaus des Jahres“: Erneut holt das traditionsreiche „Reformhaus Wißgott“ (seit 1945 in Gräfelfing) eine Auszeichnung, diesmal in der Kategorie „Nahrungsergänzungsmittel“. Besonders die Beratungskompetenz punktet – mit neuester Technik.

Gräfelfing – Tradition und Innovation sind keine Widersprüche. Dies beweist das „Reformhaus Wißgott“ seit Langem. Denn nicht nur zog der Laden 2013 in neue Räume in der Bahnhofstraße, auch die Geschäftsleitung ging 2020 in jüngere Hände. Und wie zur Bestätigung des innovativen Geistes gab es gleich zweimal die Auszeichnung „Reformhaus des Jahres“: 2020 in der Kategorie „Gesamtauftritt“ und jetzt in der Kategorie „Beratungskompetenz Nahrungsergänzungsmittel Einzelgeschäft“.

Inhaber Peter Stierhof ist glücklich über die neuerliche Auszeichnung. „Wenn ein Reformhaus schon einmal eine Auszeichnung bekommen hatte, legt die Jury beim zweiten Mal die Messlatte höher.“ Unter den Einzelgeschäften, den also eher klein aufgestellten Reformhäusern, hätten sich deutschlandweit rund 500 in der Kategorie der Nahrungsergänzungsmittel um die Prämierung beworben, schätzt Stierhof.

Eine ausführliche Checkliste sei Grundlage der Bewerbung gewesen, und längst nicht nur die Vielfalt des Angebotes sei abgefragt worden.

Darüber hinaus ging es auch um die Präsentation der Waren, vor allem aber um die Kompetenz in der Beratung und um die Qualifikation des Teams. „Wir haben hier ausgebildete Reformhaus-Fachberater“, unterstreicht Stierhof. Also Mitarbeiter, die in punkto Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten, typgerechter Ernährung und vielen weiteren Aspekten Schulungen hinter sich haben.

Diese Grundlagen-Qualifikation ist im Team „Wißgott“ selbstverständlich. Einzelne Mitarbeiter absolvieren zudem weitere Schulungen – Stierhof beispielsweise wird demnächst in der Reformhaus-Akademie die Fortbildung zum „Darmberater“ machen.

Als drittes Element im Expertisen-Gewinn bietet das Gräfelfinger Reformhaus seit 2019 sogar Vorträge mit Fachreferenten, teils auch mit Teilnahme-Option für die Öffentlichkeit. Der 31-jährige Inhaber hofft, dass die offenen Vorträge nach der Corona-Pause bald wieder aufgenommen werden können.

Die Kompetenz im Mitarbeiterteam werde auf einer breiten Basis produktiv genutzt, etwa für den Bereich „Schönheit von innen“, sagt Stierhof. „Für eine gesunde Haut kommen 50 Prozent der Faktoren durch die Ernährung“, mithin sei Beautyfood auch ein Thema für Nahrungsergänzungsmittel.

Doch längst nicht nur weibliche Kundschaft tummle sich in diesem Segment, auch Sportergänzungsnahrung sei ein häufig gefragtes Thema, vor allem, da quasi das gesamte Reformhaussortiment auf synthetische Zusätze verzichte. Im Sortiment der Nahrungsergänzungsmittel, das rund 25 Prozent des Umsatzes ausmacht, erweist sich zudem die Unterstützung von vegetarischer und veganer Lebensweise als Langfrist-Thema. „Durch die mehrfach aufgetretenen Tierleid-Skandale wird dieser Lebensstil eher noch an Boden gewinnen“, ist Stierhof überzeugt.

Gerade durch die Corona-Pandemie seien außerdem natürliche Vitamine zur Stärkung des Immunsystems verstärkt nachgefragt. „Unser Team berücksichtigt bei den Tipps dazu die Lebenssituation und den Lebensstil des jeweiligen Kunden, und wir raten auch vom Kauf ab, wenn wir bei jemandem ein Produkt für nicht notwendig halten.“ Schließlich gebe es im Reformhaus nicht den üblichen Verkaufsdruck.

„Von angeblichen Corona-Wundermitteln halten wir Abstand“, sagt Stierhof. Auch habe man zunehmend damit zu tun, dass Kunden durch das Internet sich bereits mit einer „Informationsflut“ über bestimmte Produktlinien eingedeckt hätten. „Da ist es manchmal notwendig, mit fundiertem Wissen und zertifizierter Kompetenz ein bisschen Klarheit reinzubringen.“

Als besonderen Clou hat das Reformhaus Wißgott seit vier Monaten auch Tablets zur Verfügung, welche die Beratungsgespräche unterstützen. Hier können im Detail weitere Informationen zu Nahrungsergänzungsmitteln abgerufen und Fragen der Kunden direkt am Regal beantwortet werden oder sogar alternative Produkte gesucht, verglichen und gegebenenfalls auch bestellt werden.

Stierhof und Vor-Inhaberin Ursula Wißgott, die weiterhin ihre Erfahrung im Geschäft einbringt, überlegen zur Feier der Auszeichnung noch einige Aktionen. „Die Kunden können sich überraschen lassen“, sagt der Inhaber schmunzelnd. Erfahren könne schließlich jeder davon, denn das Reformhaus Wißgott informiert nicht nur in Papier-Zeitungen, sondern auch auf einer Website, auf facebook und sogar auf Instagram – ganz so, wie es sich für ein innovatives Geschäft gehört.

Andreas Bretting