Bahnhofstraße 110: Lange Mängelliste

Von: Martin Schullerus

Die bauliche Verschmelzung von Bürgerhaus (links) und Bahnhofstraße 110 ging ohne Bau einer echten Brandschutzmauer im Inneren vor sich. © Michael Schönwälder

In dem gemeindlichen Gebäude Bahnhofstraße 110 in Gräfelfing können Mieter sich gegenseitig das Licht abdrehen – so verworren sind die Elektroanlagen. Viel ernster: Der Brandschutz ist bisher dürftig und künftig gar nicht mehr legal gegeben. Nun muss die Gemeinde weitere 190 000 Euro in die Sanierung stecken.

Gräfelfing – Jeder Gemeinderat, Architekt oder Hauseigentümer mit Erfahrung hat das schon mehrfach erlebt: Bei Sanierungen von Altbauten lauern Überraschungen, und fast immer sind sie unerfreulicher Art. So bewiesen die Mitglieder des Gräfelfinger Ferienausschusses auch Nehmerqualitäten, als Architekt Matthias Fink ihnen eine lange Mängelliste des Gebäudes Bahnhofstraße 110 vortrug – mit finanziellen Folgen. Hatte man für die gerade laufende Sanierung von Räumlichkeiten im Obergeschoss im Mai 2021 bereits 42 000 Euro genehmigt, kommen nun noch mal 190 000 Euro dazu.

Bauliche Verschmelzung

Die Gründe mögen nicht erfreulich sein, nachvollziehbar sind sie durchaus. Als das Gräfelfinger Bürgerhaus 1984 errichtet wurde, verschmolz es an der Südwest-Flanke mit einem existierenden Gebäudekonglomerat – der Hausnummer 110, die ebenfalls in gemeindlichem Besitz ist. In den Obergeschossen gibt es Wohnungen und Büros, im Erdgeschoss liegt die Gaststätte Joe Marino.

Die bauliche Verschmelzung war optischer und technischer Natur. Die Bürgerhaus-Dachhaut samt Oberlichtern wurde über das Nachbarhaus gezogen. Das sah gut aus, doch im Inneren unterließ man es, eine echte Brandschutzmauer zu errichten und den Brandschutz physisch herzustellen. Lediglich elektronische Geräte überwachen seither die Rauchfreiheit und kompensieren den fehlenden baulichen Brandschutz.

Das war bisher schon dürftig, doch mit der anstehenden Generalsanierung des Bürgerhauses müssen solche Mängel zwingend, nachhaltig und nach heutigem Stand der Technik behoben werden. Diese Entflechtung der Gebäude ist jedoch nur ein Punkt, der zu Buche schlägt.

Unzulängliche Dachdämmung

Bei den laufenden Trockenbau-Arbeiten stellte sich heraus, dass die elektrischen Leitungen und Verteiler ein einziges Wirrwarr sind – und Gefahr bergen. So stand ein Trockenbau-Profil plötzlich unter Strom, wie Architekt Allen Schmitz vom Gräfelfinger Bauamt berichtete. „Der extremste Punkt ist diese vollkommen ineinander verwobene Gesamtelektrik“, so Matthias Fink. Das sei für den neuen Mieter, der wohl zum Jahreswechsel einziehen soll, „nicht zumutbar“.

Hinzu kommen eine bei Weitem unzulängliche Dachdämmung und alte Fenster, die energetisch nicht dem heutigen Standard entsprechen. Die Oberlichter müssten in derselben Qualität wie beim künftig frisch sanierten Bürgerhaus erneuert werden. Auch die Außenanlagen, namentlich der Terrassenbereich der Gaststätte, soll im Zuge der Bürgerhaus-Sanierung aus einem Guss hergestellt werden, um „keinen Schmuddelbereich“ darzustellen. Fink: „Diese Immobilie ist über die Jahrzehnte an ihre Grenzen gestoßen – wenn nicht darüber hinaus.“

Auch wenn die Summe insgesamt „das Fünffache des ersten Beschlusses“ ausmache, plädierte 2. Bürgermeister Wolfgang Balk, der die Sitzung leitete, für die Freigabe der Gelder. Balk: „Vom zeitlichen Ablauf her ist das nicht ungünstig.“ Wenn die Gemeinde die zusätzlichen Arbeiten schnell ausschreibe, bestehe die Möglichkeit, bis zum Jahresende fertig zu werden und dem neuen Mieter die Räume in saniertem Zustand übergeben zu können. Diesem Vorgehen stimmte das gesamte Gremium zu.