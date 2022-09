Basis für die nächsten Doemens-Jahrzehnte

Neubau an der Lohenstraße Gräfelfing eingeweiht

Ein Jahr nach dem Einzug hat die Doemens-Akademie am Montag ihr neues Domizil an der Lohenstraße 3 in Gräfelfing eingeweiht – mit Segnung des Gebäudes, über 250 Gästen und einem gut aufgelegten Hubert Aiwanger.

Gräfelfing – „Endlich wird’s ernst, endlich können wir rein“, sagte Bayerns stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger in seiner Ansprache. Nasskalt und ungemütlich sei es bei der Grundsteinlegung im Februar 2020 gewesen. Damals habe er „nicht zu hoffen gewagt, dass es so ein Schmuckstück wird“. „Sehr gelungen“ nannte Aiwanger das viergeschossige Gebäude mit elf Seminar- und Klassenräumen, vier Laborräumen, Versuchs- und Lehrbrauerei, Gär- und Lagerkeller, Mälzerei, Abfüll- und Verpackungstechnikum, Brennerei sowie Lebensmitteltechnikum. „Hier werden gute Leute ausgebildet, die wir mehr denn je brauchen. Sie verrichten eine unverzichtbare Arbeit.“

Drei Bürgermeister mit dem Projekt befasst

Neben dem Wirtschaftsminister begrüßte Georg Schneider, Präsident der Dachorganisation Doemens e.V. und geschäftsführender Gesellschafter der Privaten Weißbierbrauerei Schneider, am Montagabend eine ganze Reihe Politiker, darunter gleich drei Gräfelfinger Bürgermeister, mit denen die Akademie in der rund zehnjährigen Planungsphase des „Doemens 2020“ genannten Projektes zu tun hatte: Christoph Göbel, inzwischen Münchner Landrat, Uta Wüst, unter deren Führung die Gemeinde Gräfelfing das Vorkaufsrecht für das Grundstück an der Lohenstraße gezogen hatte, um Doemens eine Alternative zum viel zu klein und in die Jahre gekommenen Standort Stefanusstraße anbieten zu können, und ihr Nachfolger Peter Köstler.

Dieser erinnerte daran, dass bereits 1970, kurze Zeit nach dem Doemens-Umzug nach Gräfelfing 1966/67, eine Erweiterung Thema gewesen sei. Köstler: „Es hat ein bisschen gedauert, aber Ihr Projekt 2020 ist Wirklichkeit geworden.“ Die Gemeinde Gräfelfing sei den langen Weg in allen Abschnitten gerne mitgegangen.

Im Budget geblieben

„Dieser Neubau ist für Doemens so eine positive Zäsur“, sagte Geschäftsführer Werner Gloßner, der einen Einblick in die einzelnen Phasen von „Doemens 2020“ gab. Meterweise Ordner habe er aus dem Archiv des alten Standorts Stefanusstraße geräumt, die allesamt verschiedene Planungen enthielten, mal in Freising, mal für einen Standort im Münchner Süden. Im Dezember 2016 wurde schließlich der Kauf des 5300 Quadratmeter großen Grundstücks an der Lohenstraße 3 notariell beurkundet. Im Mai 2019 erhielt die Geschäftsführung vom Präsidium das Go. Ab diesem Zeitpunkt, also exklusive des bereits getätigten Grundstückskaufs, durfte „Doemens 2020“ maximal 27,63 Millionen Euro kosten. „Wir sind 1,3 Millionen Euro unter dem Budget geblieben“, sagte Gloßner am Montag auf der Bühne des Speisesaals, in den die weit geöffneten Glastüren frische Luft einließen. Er dankte dem Büro Schwinde Architekten und der KMP Projektsteuerung, vor allem aber den Doemens-Mitarbeitern, die engagiert bei der Realisierung mitgewirkt hätten. Gloßner: „Im März 2020 kam Corona über Doemens und stoppte die Umsätze.“ Das Präsidium habe dennoch an dem Projekt festgehalten und damit die Basis für die „nächsten Jahrzehnte Doemens“ geschaffen.

„Gott gebe Glück und Segen drein“, zitierte Doemens-Präsident Schneider den Zunftspruch der Brauer, der auch für die Doemens-Akademie gelten soll. „Die christlichen Grundwerte sind die Basis, auf der Doemens in die Zukunft schreiten möchte.“

Pfarrer Walter Ziermann von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Gräfelfing und Kaplan Gregor Schneider vom Pfarrverband Gräfelfing St. Stefan-St. Johannes segneten gemeinsam das Gebäude. In den Fürbitten hieß es: „Lass Lehrende und Lernende an diesem Ort mit Freude tätig sein.“ Das scheint der Fall zu sein. Moderatorin Marlene Speck, seit fünf Jahren bei Doemens, erklärte: „Ab Tag eins haben wir uns daheim gefühlt. Endlich ist es so weit, dass wir das feiern können.“

Nach dem offiziellen Teil nutzten die Gäste, unter ihnen Partner aus den USA, Südkorea, Italien und Brasilien, die Gelegenheit, sich umzusehen, geführt von mit Stolz erfüllten Doemens-Mitarbeitern.