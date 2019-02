Mit BMW frontal gegen Leitplanke

Mit ihrem BMW ist eine 72-jährige Rentnerin Samstagnacht in Gräfelfing frontal gegen eine Leitplanke gefahren. Die Unfallursache ist ungeklärt. Doch die Polizei hat einen Verdacht.

Gräfelfing –Einen Sachschaden von rund 11 000 Euro hat am Samstag eine 72-jährige BMW-Fahrerin bei einem Unfall in Gräfelfing verursacht. Die Münchnerin war gegen 0.30 Uhr auf der A 96 in Richtung Lindau unterwegs und verließ an der Anschlussstelle Gräfelfing die Autobahn. Im Kurvenbereich verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und touchierte die Leitplanke. Anschließend überfuhr sie die Verkehrsinsel an der Pasinger Straße und prallte mit ihrem Wagen frontal gegen eine weitere Leitplanke.

Sachschaden in Höhe von 11000 Euro

Die 72-Jährige blieb bei der Kollision unverletzt. Am BMW entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von 7000 Euro, an den Leitplanken von circa 4000 Euro. Zur Unfallursache konnte die 72-Jährige keine Angaben machen. Die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schließt eine Verwechslung von Brems- und Gaspedal nicht aus.

Die Feuerwehr Gräfelfing, die mit elf Mann im Einsatz war, sicherte die Unfallstelle ab und leuchtete diese für die Polizei aus. Da sich der BMW in der Leitplanke verkeilt hatte, mussten zur Bergung des Fahrzeuges Rettungsschere und Rettungsspreizer eingesetzt werden.