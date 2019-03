Der Saubermacher von Gräfelfing

Seit 35 Jahren heißt es in der Gemeinde Gräfelfing einmal im Jahr „Ramadama“. Zu verdanken ist die große Säuberungsaktion Benno Stübner. Hunderte Kinder machen mit.

Gräfelfing – Eigentlich darf der Müll gar nicht weniger werden. Zu enttäuscht sind die Kinder, wenn sie nichts finden. Wenn es in Gräfelfing einmal im Jahr heißt „Rama dama“, dürfen sie Handschuhe anziehen, Müllsäcke schleppen und wie kleine Detektive durch Wiesen und Wälder ziehen auf der Suche nach Unrat. Und die Kinder sind fabelhafte „Sachensucher“, wie Pipi Langstrumpf sie nennen würde. Heuer haben sie wieder einmal unzählige Flaschen, Dosen und Plastiktüten gefunden, dazu Reifen samt Felgen sowie ein zerlegtes Küchenregal. Dass dieser ganze Müll nun fachgerecht entsorgt werden kann, ist den eifrigen Kindern hoch anzurechnen und auch Benno Stübner (72).

Stübner ist Initiator und Organisator des Ramadama in Gräfelfing. Er verhandelt mit dem Abfallwirtschaftsamt, mit der Firma Wittmann, die Container zur Verfügung stellt, mit der Gemeinde, die die Kosten für die Entsorgung übernimmt, und er sorgt mithilfe der Bäckerei Sickinger und der Metzgerei Augenthaler für die Brotzeit der Sammler. Gute zwei Tage im Jahr ist der IGG-Gemeinderat damit beschäftigt, Gräfelfing vom Müll zu befreien.

Dabei hat alles ganz klein angefangen. Vor 35 Jahren machte Stübner sich mit seinem damals zwei Jahre alten Sohn Bernhard und einer Schubkarre auf den Weg, um Müll einzusammeln. Eine halbe Stunde lang war er damals unterwegs. Er wohnt direkt am Wald und fürchtete, seine Kinder könnten sich verletzen, wenn sie im Wald spielten. Damals liefen die Arbeiter des Eisenbahnausbesserungswerks in Neuaubing jeden Tag entlang seines Grundstückes zur S-Bahn. Sie hinterließen Flaschen und Papiere von ihrer Brotzeit. „Das lag da alles rum und das hat mich gestört“, sagt Stübner.

Das Ramadama in Gräfelfing startete also nicht ohne Eigennutz, gibt er unumwunden zu. Doch davon haben alle etwas. Heute liege in Gräfelfing weniger Müll herum als noch vor 35 Jahren, meint er. „Es wird sauberer.“ Denn er erziehe Gräfelfings Nachwuchs. Es geht ihm darum, dass die Menschen von klein auf lernen, ihren Müll nicht einfach auf die Erde zu schmeißen. Und Stübner ist überzeugt: „Es fällt auf fruchtbaren Boden.“

Vor 34 Jahren weitete Stübner seine Sammelaktion erstmals aus. Damals sprach er die Erwachsenen an. Er warf Zettel bei den Nachbarn in die Briefkästen. „Da kamen auch ein paar. Es war aber zäh.“ Bis vor fünf Jahren schaltete er auch Anzeigen. Aber mehr als eine Handvoll Gräfelfinger raffte sich nie auf. „Es hat sich nicht gelohnt.“ Aber die Kinder, die seien anders. Die Mädchen und Buben der Kindergärten Ritter und Rieger, des Waldorfkindergartens, der Grundschule Gräfelfing und der Grund- und Mittelschule Lochham sind seit Jahrzehnten begeisterte Sachensucher. „Und die schmeißen dann auch nichts mehr weg“, sagt Stübner. Heuer stieß er zum ersten Mal auf Eltern, die selbst als Kinder schon mitgemacht hatten und nun ihren Nachwuchs mit Handschuhen bestücken. Vor über zehn Jahren konnte er außerdem die Würmtalklinik überzeugen, sich zu beteiligen – und damit hat er nun wieder Erwachsene im Boot.

Benno Stübner hat in Gräfelfing eine Institution geschaffen. Jetzt will der 72-Jährige das Ramadama in jüngere Hände übergeben. Denn bei der letzten Säuberungsaktion Mitte März, nachdem er sorgenvoll den aufziehenden Sturm beobachtet, Handschuhe und Säcke ausgeteilt, Sammler koordiniert, mit dem Anhänger das Küchenregal aus dem Wald geholt und den Kindern eine Brotzeit ausgeteilt hatte, sei er abends schon sehr müde vor dem Fernseher gesessen. Er sagt: „Ich habe für meine Nachfolge schon jemand ins Auge gefasst, aber der weiß noch nichts davon.“ Sicher ist also, das Ramadama soll in Gräfelfing auch in Zukunft fortgesetzt werden. Stübner ist überzeugt: „In puncto Sauberkeit könnte es noch besser werden.“