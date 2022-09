Gräfelfing: Brand im Keller der Bäckerei Sickinger

Von: Martin Schullerus

Teilen

Mit 33 Kameraden und acht Fahrzeugen rückte die Gräfelfinger Feuerwehr bei der Bäckerei Sickinger in der Aubinger Straße an, um den Brand zu löschen. Im Anschluss stellte die Feuerwehr die Beleuchtung und Notstromversorgung sicher und belüftete die Räume. © Feuerwehr Gräfelfing

Ein Brand im Keller der Bäckerei Sickinger in der Aubinger Straße hat zu einem Sachschaden in wohl fünfstelliger Höhe geführt. Besonnenes Handeln von Mitarbeitern und Inhaber sowie ein professioneller Feuerwehr-Einsatz verhinderten Schlimmeres. Doch die Bäckerei kann derzeit nicht produzieren und wird ihre sieben Filialen erst nächste Woche wieder öffnen.

Gräfelfing – In der Nacht zum Freitag, gegen 1.30 Uhr, bemerkten die Mitarbeiter, die bereits in der Backstube tätig waren, einen Geruch wie von verbranntem Kunststoff. Kurz darauf flackerte die Beleuchtung. Eine Nachschau im Keller ergab, dass im Strom-Hauptverteilerkasten ein Schwelbrand ausgebrochen war. Parallel zu einem ersten Löschversuch verständigten die Mitarbeiter den Geschäftsführer Peter Sickinger jun. „Es gab Rauch im ganzen Gebäude, und wir haben die Feuerwehr alarmiert und gleichzeitig das gesamte Gebäude sofort evakuiert“, so Peter Sickinger im Merkur-Gespräch. Zwölf Minuten nach dem Anruf sei die Feuerwehr mit voller Mannschaft vor Ort gewesen. Am Tag darauf war der Geschäftsleiter noch schwer beeindruckt von den Rettern – und dankbar: „Sie haben höchst professionell, strukturiert und souverän den Brand gelöscht.“

Mehl ausreichend weit weg gelagert

Einsatzleiter und Kommandant Markus Fuchs traf als Erster ein. „Als wir kamen, war das ganze Gebäude mit Bäckerei und Wohnungen schon vorbildlich geräumt. Im Keller stand der Verteilerkasten im Vollbrand, und der ganze Kellerbereich war stark verraucht. Das hätte sich zu einem massiven Kellerbrand entwickeln können“, sagt Fuchs. Die Feuerwehr griff von zwei Seiten, über die Backstube und den hinteren Hofzugang, gleichzeitig an. Die Flammen waren schnell gelöscht. Das war wichtig. Denn beim Brand einer Bäckerei haben die Retter immer auch die Gefahr im Hinterkopf, dass Mehlstaub zu einer Verpuffung führen kann.

In diesem Fall konnte Markus Fuchs diese Gefahr schnell ausräumen: „Der Speicherbunker für das Mehl lag zum Glück weit genug von der Brandstelle entfernt“, sagt er. Und Peter Sickinger stellt fest: „Wir sind da mit einem blauen Auge davongekommen.“ Die Feuerwehr belüftete das Gebäude mit drei Überdruckgeräten. „Durch die verzweigten Kellerräume nahm dies viel Zeit in Anspruch“, so Pressesprecher Thomas Hickel. Anschließend ließen die Helfer ihren Rollcontainer „Strom und Beleuchtung“ vor Ort, um den Notbetrieb aufrechtzuerhalten. Der Einsatz war nach gut drei Stunden beendet.

Mitarbeiter und Familie helfen beim Putzen

Für die Inhaber und Mitarbeiter der Traditionsbäckerei fing die Arbeit da erst richtig an – und Peter Sickinger jun. erlebte, was es heißt, in der Not eine große Familie und ein loyales Team zur Seite zu haben. „Alle Mitarbeiter putzen jeden Quadratzentimeter der Bäckerei. Und unser Elektriker ist mit mehreren Kräften dabei, die Stromanschlüsse wieder herzurichten“, berichtete der Bäckermeister am Morgen nach dem Brand, dessen Schaden er auf „mehrere Zehntausend Euro“ schätzte. Ziel der Anstrengung: „Wir möchten versuchen, am Dienstag nach dem langen Wochenende unsere Filialen wieder zu öffnen und zu beliefern.“