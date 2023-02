Bücher statt Bier im Doemens-Haus

Von: Martin Schullerus

Bereit zum Schmökern: Bücherei-Leiterin Elke Naeve und Bürgermeister Peter Köstler (sitzend) mit (v.l.) Gemeinde-Geschäftsführer Markus Ramsauer, Bücherei-Mitarbeiterin Susanne Ott, Lisa Walter (FSJ) und Architekt Matthias Fink. © Dagmar Rutt

Pünktlich ab 11 Uhr war die Glastüre offen, und wenig später fanden sich die ersten Stammleser ein: Die Gräfelfinger Gemeindebücherei hat am Dienstag nach sechs Wochen Umzug ihr neues Domizil in der Stefanusstraße offiziell in Betrieb genommen. Und das hat mit einer Notlösung nichts gemein.

Gräfelfing – „Wir sind hier sehr glücklich und danken der Gemeinde, dass sie uns so schöne Räume zur Verfügung stellt“, sagte Bücherei-Leiterin Elke Naeve bei der Begrüßung an die Adresse von Bürgermeister Peter Köstler. Sie und ihre Mitarbeiter hätten vor diesem großen Umzug mit Zehntausenden Medien aus dem zentralen Bürgerhaus in einen Altbau an der Würm durchaus „Respekt und Sorge“ gehabt, gestand Naeve. Das habe sich in Wohlgefallen aufgelöst.

Bürgermeister Köstler dankte seinerseits Elke Naeve und ihrem Team „für die Offenheit, diese Mammutaufgabe anzugehen und mitzutragen – samt wechselndem Zeitplan“. Immerhin werde die Bücherei in der neuen Niederlassung für mindestens zwei Jahre zu Hause sein, während das Bürgerhaus generalsaniert wird.

Das Ausweichquartier der Bücherei liegt im ehemaligen Sitz der Doemens-Brauakademie an der Ecke Stefanus-/Schmidbauerstraße. In dem Gebäude, bestehend aus einem neueren Teil und einer alten Villa, werden auch weitere Nutzungen des Bürgerhauses unterkommen, allen voran die Bürgerhaus-Verwaltung unter Leitung von Jan Konarski sowie Dauernutzer wie der Bridge-Club, der im Obergeschosss zwei Räume nutzen kann, und die Volkshochschule im Würmtal.

Die Bücherei hat sich im Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss bereits betriebsbereit eingerichtet. Im Erdgeschoss, das über eine neue Rampe von der Parkplatz-Zufahrt aus barrierefrei zu erreichen ist, liegen die Ausleihe und Rückgabe sowie die Abteilungen Sachbücher 1, Krimis, Romane, Kinderbücher und Jugendliteratur in jeweils einem Raum. Im Obergeschoss, das nur über eine Treppe zu erreichen ist, finden sich die seltener genutzten Sachbücher, Zeitungen, Zeitschriften, Kaffeemaschine, Lese- und Arbeitsbereich – und die Kaffeemaschine für Besucher. Überall gibt es WLAN, Computer zur Suche und Selbstausleihe und ruhige Sitzbereiche. „Wir können sämtliche Angebote ohne Abstriche wieder anbieten, auch Vorlesestunden für Kinder und die Funktion, als wertiger Aufenthaltsort wie ein Wohnzimmer zu fungieren“, sagt Elke Naeve.

Die Räume sind luftig möbliert, auffallend hell durch große Fensterfronten, frisch gestrichen und technisch überholt und großteils mit neuem Teppichboden ausgestattet. Bunte Schilder auf den Fluren erleichtern die Orientierung. Die Mitarbeiter werden häufig in den Räumen unterwegs und ansprechbar sein. Nicht zuletzt bietet die Bücherei gehbehinderten Besuchern an, aus dem Obergeschoss gewünschte Medien zu holen.

Die Gemeinde ließ sich dieses Ausweichdomizil einiges kosten. Brandschutz, neue Behindertentoilette und weitere bauliche und technische Aufrüstung summierten sich auf rund 200 000 Euro. Die Bücherei liegt nun nicht mehr so zentral, ist aber per Fahrrad und zu Fuß bestens zu erreichen, und außerdem gibt es zahlreiche Parkplätze vor und hinter dem Haus, mit direktem Zugang.

Um den Nutzern die neue Bücherei auf lockere Weise näher zu bringen, gibt es am Samstag, 18. März, ein großes Familien-Büchereifest mit buntem Aktions- und Rahmenprogramm, zu dem alle Leser eingeladen sind.

Die Öffnungszeiten der Bücherei bleiben unverändert: Dienstag, Donnerstag und Freitag von 11 bis 19 Uhr, Mittwoch von 14 bis 19 Uhr, Samstag von 11 bis 14.30 Uhr.

Bei Spielen und Büchern fündig geworden: Besucherin Jana Bader (l.) aus Lochham samt Begleitung. © Dagmar Rutt

Mitarbeiterin Sabina Fiedler bei letzten Einräumarbeiten im Bereich Kinderbücher. © Dagmar Rutt