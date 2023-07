Bürgerhaus-Baustelle: Bushaltestelle wechselt Straßenseite

Die Bushaltestelle am Bahnhofplatz in Gräfelfing wird auf die andere Straßenseite umgesiedelt. Bald soll zudem die Umleitung von Fußgängern und Radfahrern entfallen.

Gemeinde will mit neuem Konzept Gefährdungslage in der Bahnhofstraße entschärfen

Von Martin Schullerus schließen

Die Bürgerhaus-Baustelle in der Gräfelfinger Ortsmitte sorgt nach wie vor für Gefahrenpotenzial für Fußgänger und Radfahrer. „Auf dem Papier funktioniert es, aber in der Praxis nicht“, sagte Bürgermeister Peter Köstler in der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag. Nun haben die Gemeinderäte ein Konzept mit Verbesserungen beschlossen, das Sandra Zwillich von der Verwaltung in Absprache mit den zuständigen Stellen erarbeitet hat. Es soll bereits ab 10. Juli greifen.

Gräfelfing - Hauptproblem ist, dass die Baustelleneinrichtung fast bis an den Fahrbahnrand des Kreisverkehrs auf der Nordseite reicht. Deshalb ist diese Seite für Fußgänger und Radfahrer aktuell nicht nutzbar – theoretisch. Praktisch sind viele Passanten auf der Fahrbahn des Kreisverkehrs unterwegs, und das auch in die falsche Richtung. Ein Grund ist die Bushaltestelle, die bisher auf der Nordseite der Bahnhofstraße besteht. Vor allem Fahrgäste halten sich nicht an die Beschilderung, manche queren die Bahnhofstraße vor oder hinter dem Bus – mit entsprechendem Gefahrenpotenzial.

Aus diesem Grund soll die Bushaltestelle ab dem 10. Juli auf die gegenüberliegende Straßenseite verlegt werden. Dafür wird die dortige Parkbucht bis auf den Behindertenstellplatz gesperrt und für die Busse freigegeben. Im Gegenzug wird die bisherige Bushaltespur im Norden zum Parken freigegeben.

Etwas später soll außerdem die Baustelle verkleinert werden und vom Kreisverkehr mehr abrücken. So entsteht Platz, um den Gehweg auf der Nordseite durchgängig wieder freizugeben. Auch Radfahrer können den gelben Angebotsstreifen dann wieder nutzen, der in den Kreisverkehr mündet. Um der Gefährdung der Passanten bei der Baustellenzufahrt zu begegnen, soll dort bei einfahrenden oder ausfahrenden Lastwagen ein Sicherheitsposten mit Fahne stehen und die Situation regeln.

Bürgermeister Peter Köstler wies darauf hin, dass der Lieferverkehr zur Baustelle von dieser Seite ohnehin bald abnehmen werde, weil die Zulieferung dank des inzwischen montierten Kranes von der Flurstraße erfolgen solle.