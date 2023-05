Bürgerhaus funktioniert auch im Exil

Von: Martin Schullerus

Bürgerhaus-Chef Jan Konarski ist mit dem Interims-Quartier in der Stefanusstraße sehr zufrieden. Mit der alten Villa auf dem Doemens-Grundstück an der Würm bietet es Flair und ein brauchbares Raumangebot. Foto: dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Für deutlich über zwei Jahre hat das Gräfelfinger Bürgerhaus sein Interims-Quartier in der Stefanusstraße 8 bezogen. Bei anlaufendem Betrieb zeigt sich, dass es sich bei den ehemaligen Räumen der Doemens-Akademie um weit mehr als eine Notlösung handelt.

Gräfelfing – „Es gibt hier sehr schöne Räume, der Betrieb ist vom Platz her gut planbar, und unsere Nutzer sind teils äußerst zufrieden mit dieser Lösung“, sagt Bürgerhaus-Chef Jan Konarski. Während das Bürgerhaus für Umbau und Generalsanierung komplett geräumt ist, sollen die Funktionen dieses Veranstaltungszentrums am Ausweichstandort möglichst erhalten bleiben. Das gelingt nicht ganz, jedoch in erstaunlich hohem Maße.

Das Bürgerhaus belegt vor allem die gesamte alte Villa auf dem ehemaligen Doemens-Grundstück, auf dem die Gemeinde mittelfristig Wohnungsbau ansiedeln will. Der Volkshochschule steht beispielsweise ein heller, schöner Kursraum zur Verfügung, der bis zu 20 Personen fasst. Auch Vereine wie der TSV Gräfelfing oder der Kunstkreis können hier Besprechungen abhalten. Im Untergeschoss der Villa, das allerdings nicht barrierefrei erreichbar ist, finden sich mit dem rustikal eingerichteten Stüberl und der ehemaligen Kantine zwei weitere Räume, die für Vereinstreffen gut geeignet sind. „Alles ist zwar nicht neu, aber frisch grundgereinigt und funktioniert“, sagt Jan Konarski.

Im neueren Gebäudeteil, wo auch die Gemeindebücherei residiert, verfügt das Bürgerhaus zusätzlich über zwei große Räume, die gemeinsam bis zu 50 Personen fassen. Hier hat unter anderem der Bridgeclub, ein Dauernutzer des Bürgerhauses, eine Bleibe gefunden; es ist Platz für 21 Spieltische.

Im Untergeschoss hat der Verein „machBar im Würmtal“ seine offene Werkstatt eingerichtet, in Kooperation mit der Wohnprojektinitiative Interessengemeinschaft Alte Brauakademie, die ebenfalls hier untergebracht ist.

Der Wirtschaftshof mit der breiten Zufahrt von der Stefanusstraße aus ist für das Bürgerhaus-Team Jan Konarski und Richard Eder ebenfalls hoch willkommen. Dort stehen zwei Überseecontainer als Lagerräume, der Bauwagen und der Toilettenwagen für Veranstaltungen wie das Weinfest, außerdem gibt es eine Werkstatt. Besonders hebt Jan Konarski die komfortable Parksituation auf dem Grundstück hervor; der Parkplatz ist, wie der Haupteingang, über die Schmidbauerstraße zu erreichen.

Als Wermutstropfen stellt Jan Konarski fest, dass es eine Reihe von Veranstaltungen gibt, die im Zwischendomizil nicht möglich sind. Dazu zählt etwa die Veranstaltungsreihe „Gesundes Würmtal“ ebenso wie Flohmärkte oder der Ostereiermarkt. Nutzer wie die Literarische Gesellschaft können ihr Programm in der Pausenhalle des Kurt-Huber-Gymnasiums fortführen – wo übrigens auch die Gemeinderatssitzungen derzeit stattfinden.

Das Bürgerhaus-Team selbst verfügt in der Villa über großzügige, schöne Büros. „Hier kann ich endlich auch Besprechungen abhalten, was im Bürgerhaus so nicht möglich war“, sagt Jan Konarski. Sein Fazit: „Es muss sich noch einiges einspielen. Aber wir können mit dieser Lösung gut leben.“