Bypass für die Hauptverkehrsader

Bahnhofstraße Ost in Gräfelfing: Insgesamt 40 Wochen sollen die Sanierungsarbeiten in zwei Bauabschnitten dauern. Los geht es Anfang Juni. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Gräfelfing – Die Vorzüge des Gräfelfinger Geothermie-Projektes sind in aller Munde. Dabei kommt selten zur Sprache, welch immensen Aufwand es bedeutet, die Fernwärmeleitungen im Ort zu verlegen. Einen Vorgeschmack wird es in diesem und dem nächsten Jahr geben, wenn in der Bahnhofstraße Ost im Zuge der Straßensanierung auch die Warmwasser-Leitungen in die Erde gebracht werden.

Die Bahnhofstraße Ost zwischen dem Eichendorffplatz und der Pasinger Straße ist längst sanierungsreif. Fahrbahn, Rand- und Rinnsteine sind an manchen Stellen schadhaft bis zur Gefährdung der Verkehrssicherheit. Deshalb hat die Gemeinde vor, den Straßenunterbau neu aufzusetzen. Zugleich soll die gesamte Straßenentwässerung, wie bei allen Sanierungen inzwischen üblich, für die häufigeren Starkregenereignisse aufgerüstet werden. Dies geschieht durch mehr und größere Versitzgruben.

Und weil die Bahnhofstraße Ost Teil der Haupttrasse des künftigen Fernwärmenetzes sein wird, verlegt eine Fachfirma in diesem Zug auch die Leitungen für die Fernwärme. „Allein diese Arbeiten nehmen ein viertel Jahr in Anspruch“, sagt Sabine Vilano von der Tiefbauabteilung im Rathaus. Die zwei dicken Rohre der Hauptleitung müssen verlegt, verschweißt und isoliert werden. Außerdem müssen auch schon die vielen Verzweigungen zu den Hausanschlüssen angelegt werden.

Dies ist der Hauptgrund, dass die Sanierung der Bahnhofstraße Ost äußerst lange dauern wird: Ganze 40 Wochen lang wird die Hauptschlagader des innerörtlichen Verkehrs komplett gesperrt sein – allerdings in zwei Bauabschnitten und mit monatelanger Pause dazwischen. Abschnitt eins zwischen Eichendorffplatz und Tassilostraße ist von Anfang Juni bis Ende Oktober dieses Jahres in Arbeit und während dieser Zeit nicht befahrbar. Die Gehsteige bleiben unangetastet, damit der Zugang zu Häusern und Geschäften gewährleistet ist. Aus diesem Grund verzichtet die Gemeinde vorerst auch auf das Verlegen von Glasfaser-Lehrrohrverbänden, die im Gehweg liegen würden.

Nachdem dieser Abschnitt komplett fertiggestellt ist, gibt es über den Winter eine Pause – aus zwei Gründen: Dem anliegenden Einzelhandel soll das Weihnachtsgeschäft erhalten bleiben. Und im Winter sind einige Arbeiten ohnehin nur schwierig durchführbar. Weiter geht es dann Mitte März 2024 mit dem Abschnitt zwischen Tassilo- und Planegger Straße. Dieser soll in der ersten Hälfte August beendet sein.

Die Sperrung der Bahnhofstraße hat massive Folgen für den privaten und öffentlichen Nahverkehr. Das Ingenieurbüro Krombach hat mit MVG und MVV eine Umleitung der Buslinien ausgearbeitet, deren Details zeitgerecht veröffentlicht werden. Der private Verkehr soll über die Rottenbucher und Steinkirchner Straße (Süden) beziehungsweise Wandlhamerstraße (Norden) fließen, in der Gegenrichtung bereits in die Planegger- und Pasinger Straße abgeleitet werden.

Die umfangreichen Arbeiten kosten knapp zwei Millionen Euro. Davon entfallen gut 1,1 Millionen auf die Straßensanierung und der Rest auf die Fernwärmeleitungen. Letztere Kosten tragen die Fernwärmenetz GmbH beziehungsweise Geothermie Gräfelfing GmbH.

Am Mittwoch, 15. März, informiert die Gemeinde bei einer Versammlung die Anwohner über die Gesamtplanung, in der Woche darauf die Geschäftsleute.