Demo für zwei Zebrastreifen

„Zebrastreifen her!“ Mitglieder der Gräfelfinger SPD und FDP demonstrierten am Samstagvormittag zusammen mit Bürgern vor dem Rathaus.

Gräfelfing – Mit selbstgemalten Plakaten und kurzer Straßensperrung wollten sie auf die ihrer Ansicht nach gefährliche Verkehrssituation aufmerksam machen.

Nach der Umgestaltung des Rathausplatzes vor drei Jahren hätte sich diese, speziell für die Fußgänger, deutlich verschlechtert, erläuterte die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Gräfelfing-Lochham Anette Kitzmann-Waterloo. Für Kinder, ältere und behinderte Menschen, sei es sehr schwierig, die Straße zu kreuzen. Deshalb forderten SPD, FDP und Bürger mindestens zwei Zebrastreifen. Der eine soll vom Rathausvorplatz über die Freihamer Straße verlaufen und der andere im Anschluss über die Bahnhofstraße und damit direkt vor der Unterführung.

Genau hier, in der Tempo-20-Zone, sei es für die Kinder, die in Richtung Bahnhofstraße möchten, am gefährlichsten, sagte Michael Nebel. Der Vater zweier kleiner Kinder erzählt, dass es hier laufend zu brenzligen Situationen und quietschenden Reifen käme. „Die Autofahrer haben ja eindeutig Vorfahrt und rechnen trotz Tempo 20 nicht mit querenden Fußgängern. Vor allem nicht direkt hinter der Unterführung.“ Zu ernsthaften Unfällen sei es zum Glück noch nicht gekommen. „Aber muss erst etwas passieren, bis reagiert wird?“

Nebel hatte bereits im vergangenen Jahr, wie andere Eltern auch, einen Brief an Bürgermeisterin Uta Wüst geschrieben. Verkehrsplaner und Polizei seien bei der Umgestaltung des Platzes einhellig zu dem Schluss gekommen, dass bei diesem neuen „verkehrsberuhigten Geschäftsbereich“, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet sei, so Wüst in ihrer damaligen Antwort. Zur Demo am Samstag sagte sie: „Die Polizei und Schulweghelfer und auch meine Mitarbeiter, die hier täglich queren, alle bestätigen, dass der Platz gut funktioniert.“ Der einzige Unfall bisher sei der Auffahrunfall eines zu schnellen Radlers gewesen.

Die Demonstranten wissen, dass ein Zebrastreifen nicht in einer Tempo-20-Zone eingerichtet werden darf. Um die Umwandlung in eine Tempo-30-Zone zu erreichen, schlug deshalb eine Frau eine engmaschige Verkehrsüberwachung vor. Sie sei davon überzeugt, dass sich die Wenigsten an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielten. Kitzmann-Waterloo griff den Vorschlag auf. Die SPD möchte demnächst einen formellen Antrag im Gemeinderat einbringen.

Carolin Högel