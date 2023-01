Den Zusammenhalt gefeiert

Von: Martin Schullerus

Teilen

Gastgeber und Festrednerin: Landtagsabgeordnete und Staatsministerin a.D. Kerstin Schreyer (4.v.l.), Maximiliane Fischer (CSU-Ortsvorsitzende) und Bürgermeister Peter Köstler (2.v.l.) mit den Mitgliedern des CSU-Ortsvorstands (v.l.) Bernd Ulshöfer, Wolfgang Hierl, Hans-Martin Weichbrodt, Ralph Krommes und Alfred-Alexander Gaßner. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Der Gräfelfinger CSU-Neujahrsempfang, diese Institution der gesellschaftlichen Selbstbesinnung über Parteigrenzen hinweg, ist am Donnerstagabend seinem Ruf einmal mehr gerecht geworden. Etwa 170 Gäste tauschten sich zwanglos über Politik, Wirtschaft und soziale Themen aus und feierten den Zusammenhalt.

Gräfelfing – Die wichtigste Nebensache bei jedem Gräfelfinger CSU-Neujahrsempfang zuerst: Das stets von der örtlichen Brauakademie Doemens eigens kreierte und von angehenden Brau-Meistern gezapfte Bier schmeckte hervorragend. Dieses Mal war es ein ungefiltertes, typisch bayerisches Helles mit einer interessanten würzigen Note. Fazit: Die Doemensianer lernen auch am neuen Standort, ordentliches Bier zu brauen.

Routiniert für ihren ersten Auftritt und mit Esprit gelang der jungen, neuen Vorsitzenden Maximiliane Fischer das Grußwort im Namen des Ortsverbands. Sie streifte im Rückblick die Pandemie-Jahre, die Wahl des CSU-Bürgermeisters Peter Köstler und nannte den Ukraine-Krieg einen „epochalen Wendepunkt in unserer Geschichte“. Umso wichtiger sei der Einsatz für Politik und Demokratie. „Es ist nicht egal, wer regiert“, so Fischer. „Die CSU ist wieder da, sie ist stark in Bayern und in Gräfelfing“, lautete die selbstbewusste Parole der Gastgeberin, die dazu aufrief, das neue Jahr „mit Optimismus und Tatendrang“ anzugehen.

Bei aller Harmonie im Saal vermochte die Wahlkämpferin Kerstin Schreyer Seitenhiebe nicht zu vermeiden. Vor allem den grünen Bundeswirtschaftsminister hatte die Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Bayerischen Landtag im Visier. Seinen Appell, „den Gürtel enger zu schnallen“, empfinde sie als „ausgesprochen dekadent von jemandem, der sein Gehalt regelmäßig aufs Konto bekommt“. Robert Habeck sei ein Konzept, eine Bilanz in der Energiekrise schuldig geblieben und steuere die deutsche Wirtschaft auf die „Gefahr der Deindustrialisierung“ zu.

„Wir werden ein leises Sterben des Mittelstands haben, vor allem in ländlichen Gebieten“, lautete Schreyers düstere Prognose. Die Menschen bräuchten von der Politik keine ideologische Erziehung und keine Wasch-Tipps, um Energie zu sparen. Nicht zufällig erwähnte die Rednerin in Gräfelfing die sogenannte kleine Wasserkraft – in einer Gemeinde, die gerade ein neues Wasserkraftwerk bauen will. Bayern sei bei Wasserkraft und Geothermie führend und verfüge allein über 25 Prozent der installierten Fotovoltaik-Leistung in Deutschland. Dieser Mix sei sinnvoll. Bei Windenergie bekannte Schreyer sich hingegen zur 10H-Regel, die Bayern jüngst zumindest aufweichte. Sie sei zwar für ein Ende der Atomkraft, doch sei es in der aktuellen „energetischen Notsituation völlig unverantwortlich“, die drei verbliebenen Meiler nur bis April laufen zu lassen.

Das Publikum nahm die Rede teils begeistert, teils duldsam auf. Dann begann der gemütliche Teil, garniert von einer zweiten Konstante des CSU-Neujahrsempfangs: dem opulenten Buffet, für das die Frauen-Union stets sorgt.