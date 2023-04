Denkmalschutz ohne Brechstange

Von: Martin Schullerus

Teilen

Alte Villa in der Steinkirchner Straße in Gräfelfing: Viele Eigentümer sind sich ihrer historischen Schätze bewusst, hegen und pflegen sie. Doch es gibt auch viele Neubauten, die auf die Villenkolonie keine Rücksicht nehmen. a-Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Das Kommunale Denkmalkonzept (KDK) für einen Bereich der Gräfelfinger Villenkolonie ist nach sechs Jahren fertiggestellt. Ergebnis: Den ursprünglich angestrebten Ensembleschutz für ein Quartier entlang der Steinkirchner Straße wird es nicht geben. Trotzdem soll das Konzept eine schützende Wirkung für erhaltenswerte, historische Baustruktur entfalten.

Gräfelfing – 2017 war die Gemeinde, damals unter Leitung von Bürgermeisterin Uta Wüst, auf das Landesamt für Denkmalpflege zugekommen, um das Augenmerk auf die schützenswerten, gut hundertjährigen Villen zu richten, die die Gartenstadt ausmachten und in Teilbereichen bis heute prägen. Der Landesdenkmalrat, eine Einrichtung des Landtags, schlug darauf vor, für den Bereich Prof.-Kurt-Huber-Straße, Hasenstraße, Steinkirchner Straße, Grawolf- und Bahnhofstraße einen Ensembleschutz zu prüfen. Damit hätten sämtliche Bauwerke – ob alt oder neu – nur noch nach Prüfung durch die Denkmalschützer geändert werden dürfen. Ein Schritt, den der Bauausschuss des Gemeinderates schon früh als zu weitreichend und mit unbilligen Härten verbunden ansah.

Vor einer Entscheidung sollte ein so genanntes Kommunales Denkmalschutzkonzept aufzeigen, welche Werte in siedlungshistorischer und baulicher Sicht überhaupt vorlägen – und wie viele „Überformungen“, sprich: davon abweichende, moderne Gebäude und Strukturen. Das Büro Heller Späth machte sich in Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege ans Werk, die Struktur aufzunehmen und zu kartografieren, mit gelegentlichen Zwischenberichten im Bauausschuss.

Am Dienstag legten Martin Späth und Gerhard Ongyerth (Landesamt für Denkmalpflege) dem Gremium nun das abgeschlossene Werk mit seinen Ergebnissen und Empfehlungen vor. Sie kamen zu dem Schluss, dass ein Ensembleschutz für das Gebiet nicht zu empfehlen sei. „Von der ursprünglichen Idee der Anlage ist nicht mehr viel übrig“, konstatierte Martin Späth in der Sitzung. Mit anderen Worten: Es gibt inzwischen so viele Neubauten oder weitreichende bauliche Veränderungen an den Altbauten, dass eine homogene Struktur zwar noch zu erahnen, jedoch nicht als geschlossenes Ensemble wahrnehmbar und schützenswert ist.

Gleichwohl waren sich die Fachleute und die Verwaltung einig, dass das KDK nicht umsonst gewesen sein soll, sondern ein wertvolles Instrument darstellen kann, mit dessen Hilfe künftige nachteilige Entwicklungen aus denkmalpflegerischer Sicht verhindert oder zumindest abgemildert werden können. Dazu formulierten die Fachleute Handlungsempfehlungen. Allen voran jene, mit Hilfe der Bebauungspläne bei Neu- und Ergänzungsbauten darauf zu achten, dass sie sich hinsichtlich Maßstäblichkeit, Höhenentwicklung, Gestaltung und Bebauungsdichte „in die gewachsenen historischen Ortsstrukturen einfügen“. Insbesondere der so genannte Nähebereich rund um Baudenkmäler solle Beachtung und Schutz erfahren. Die historische Bausubstanz, das historische Siedlungsgefüge, historische Plätze und private Freiflächen sollten erhalten werden. Vor allem sei eine „Information und Sensibilisierung der Bürgerschaft zum Thema Denkmalschutz/Denkmalpflege empfehlenswert.

Diesem Vorgehen schloss sich der Bauausschuss einstimmig an. Er beschloss, von der Ausweisung eines Ensemblebereichs abzusehen. Jedoch sollten die Handlungsempfehlungen „im Zuge der kontinuierlichen Bauleitplanung berücksichtigt“ werden. Außerdem soll das KDK auf der Gemeindewebseite veröffentlicht und eine Ausstellung zu diesem Thema erarbeitet werden, „um eine interessierte Öffentlichkeit über die spezifische räumliche Entwicklung von Gräfelfing (,Villenkolonie und Gartenstadt’) zu sensibilisieren und zu informieren und gleichermaßen ein Bewusstsein für Denkmalschutz und Denkmalpflege zu fördern“.

In der anschließenden Diskussion gab es kritische Nachfragen bezüglich der konkreten Einflussmöglichkeit der Kommune. Bauamtsleiter Markus Ramsauer erklärte, dass beispielsweise im unmittelbaren Umfeld eines Baudenkmals kein Flachdach zugelassen werden könnte, „wenn sich das rechtfertigen lässt“. Bürgermeister Peter Köstler sagte, es gebe bei einigen Bauherren im Bauberatungsgespräch die Chance für „Anknüpfungspunkte“. Andere Architekten oder Bauherren seien freilich in ihrer Meinung sehr festgelegt.

Unter dem Strich dürfte die größte Nachwirkung des Kommunalen Denkmalkonzeptes darin bestehen, wozu Architektin Kathrin Fritsche aufrief: „Wir sollten versuchen, die Inhalte der Studie breiter bekannt zu machen, um ihre Intention klar zu machen und in der Bevölkerung ein Bewusstsein dafür zu schaffen.“