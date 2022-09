Die erste Bayerische Honigkönigin

Von: Nicole Kalenda

Der große Moment: Victoria Seeburgers Krönung zur Bayerischen Honigkönigin 2022-2024. © LVBI/VBB

Der Imkerverein Gräfelfing und Umgebung ist mächtig stolz auf Victoria Seeburger. Die 32-Jährige, nicht einmal ein Jahr Mitglied, aber seit Juni schon im Vorstandsteam, hat ein Stück Vereinsgeschichte geschrieben: Am vergangenen Wochenende wurde sie zur Bayerischen Honigkönigin gekürt.

Gräfelfing – Erstmals stellt der Imkerverein Gräfelfing und Umgebung die Bayerische Honigkönigin. Am Samstag half Victoria Seeburger noch am Imkerstand auf dem Gräfelfinger Straßenfest, am Sonntag setzte ihr in Bad Aibling ihre Vorgängerin, Katharina Gegg aus Neuburg/Donau, im Rahmen des Bayerischen Imkertage die Krone der Honigkönigin auf, bestehend aus goldenen Blumen mit einem honigfarbenen Tropfen in der Mitte. Seeburger vertritt nun zwei Jahre lang die knapp 40 000 Imker, die im Landesverband Bayerischer Imker und im Verband Bayerischer Bienenzüchter organisiert sind. Ihr steht als Honigprinzessin Linda Jakob aus Kronach zur Seite. Die Bewerberinnen mussten ein Kurzreferat samt Lebenslauf einreichen. Die fünf Besten wurden zu einem Auswahlgespräch ins bayerische Landwirtschaftsministerium eingeladen, wo sie eine Jury von ihrem Fachwissen sowie ihrer Leidenschaft für Imkerei und Honig zu überzeugen versuchten. Seeburger: „Es geht darum, dass Menschen das Produkt vertreten, die davon Ahnung haben.“

Seit der Kindheit von der Imkerei fasziniert

Die neue Königin sagt: „Meine erste Erinnerung an Bienen sind die Völker, die in meiner Kindheit bei meinen Großeltern am Waldrand standen. Die Imkerei hat mich seitdem nicht mehr losgelassen.“ Gemeinsam mit ihrem Vater hält sie Völker in Fürstenfeldbruck, wo sie wohnt. „Ich freue mich jede Woche auf die Wabendurchsicht: Schon beim Öffnen der Zargen tauche ich mit dem Geruch nach warmer Bienenbrut und Honig in eine andere Welt ein.“ Seeburgers haben zwischen drei und fünf Bienenstöcke. „Das ist eher zur Freude als zum Honiggewinn.“

Victoria Seeburger machte ihre Leidenschaft zum Beruf: Sie studierte Biologie und promovierte über die Waldtracht. Bienen sammeln Blütennektar, für Waldhonig jedoch Honigtau, den Insekten produzieren, die sich vom Baumsaft ernähren. Waldtracht bedeutet, dass genug Honigtau vorhanden ist, damit die Völker ihn sammeln. Seit einem Jahr ist Seeburger Volontärin bei Deutschlands auflagenstärkster Imkerzeitschrift „bienen & natur“. Über die Zeitschrift, die selbst Mitglied im Imkerverein Gräfelfing und Umgebung ist, kam Seeburger ins Würmtal.

Im Juni Schriftführerin geworden

„Wir haben einen guten Ruf“, sagt die Vorsitzende Annette Rosellen. „Seit Jahrzehnten schauen wir, dass wir regelmäßig gute Referenten zu den Monatsversammlungen holen.“ Das habe sich herumgesprochen. Knapp 180 Mitglieder hat der Imkerverein, der sich selbst als jung und offen bezeichnet. Rosellen: „Uns ist wichtig, dass wir keinen alleine lassen. Das Wesentliche sind die Bienengesundheit und die Varroa-Behandlung.“ Letzteres ist die Abtötung von parasitären Milben.

Seeburger sei von Anfang an sehr motiviert und engagiert gewesen. Als Natalie Wagner aus Zeitgründen vom Amt der Schriftführerin zurücktrat, dachte der Vorstand sofort an Seeburger. Rosellen: „Wir wollten sie als Biologin im Team haben und jetzt sind wir doppelt stolz.“ Seeburger selbst sagt: „Ich bin rundum zufrieden. Der Verein ist sehr aktiv.“ Sie ist begeistert von den regelmäßigen Vorträgen, am Freitag, 30. September, hält sie selbst einen (19 Uhr, Lochhamer’s El Diablo). Titel: „Wie Waldtracht entsteht, Imker Honigtauerzeuger erkennen und Zementhonig vermeiden.“