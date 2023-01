Die Prinzregenten aus Gräfelfing

Von: Nicole Kalenda

Germeringer Galaball: Gisela Fuchs (Mitte) hält den Rathausschlüssel in Händen, den die 2. Bürgermeisterin Manuela Kreuzmeier (l.) gerade ihr und ihrem Mann Gerhard überreicht hat. © Hans Kürzl

Germeringer Rathausschlüssel, Prinzenkette und Krone: All das bewahren Gisela und Gerhard Fuchs in ihrem Gräfelfinger Zuhause auf. Sie sind das Prinzregentenpaar der Großen Kreisstadt und damit Hüter der Insignien der Macht.

Gräfelfing/Germering – Gisela und Gerhard Fuchs haben sich mit ganzem Herzen dem Fasching verschrieben. Heuer mehr denn je: Sie organisieren nicht nur zum 25. Mal den Fasching der Lochhamer Laien-Bauern-Bühne mit Dschungelfieber-Ball, Kinder- und Weiberfasching, sie üben auch seit dem 11.11. das Amt der Germeringer Prinzregenten aus. Als Hüter der Insignien der Macht bewahren sie Prinzenkette und Krone bis 11.11.2023 bei sich zu Hause auf. „Dann können wir sie hoffentlich dem neuen Prinzenpaar übergeben“, sagt Gerhard Fuchs (62).

Angefangen hat alles vor rund einem Vierteljahrhundert. Die Töchter Julia und Alexandra wollten bei Fun Unlimited mittanzen, damals noch eine Abteilung des TSV Unterpfaffenhofen-Germering. Als die Tänzer sich 2010 selbstständig machten, blieb Familie Fuchs dabei. Und im Oktober 2021 wurde Gerhard Fuchs schließlich zum Vorsitzenden des Fun Unlimited e.V. gewählt, der sich selbst als Showtanz- und Brauchtumsverein bezeichnet. Tochter Julia (31) macht weiter in der Showtanzgruppe der Erwachsenen mit, die heuer aus 13 Frauen und sechs Männern besteht. Tochter Alexandra (30) setzt aufgrund ihrer beruflichen Belastung eine Saison aus, hilft aber im Hintergrund.

Seit November im Rampenlicht

Gerhard und Gisela Fuchs stehen seit vergangenem November im Rampenlicht. Zu Prinzregenten wurden sie, weil Fun Unlimited zum zweiten Mal in Folge kein erwachsenes Prinzenpaar hat. Man habe sich bewusst noch einmal für diese Lösung entschieden, erklärte Gerhard Fuchs beim Faschingsauftakt in der Germeringer Stadthalle. Unter den Gästen befand sich damals auch Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler, der erklärte: „„Ich hätte nie gedacht, dass das kleine Gräfelfing der Großen Kreisstadt Germering einmal mit einem Prinzregentenpaar aushelfen muss.“

Gerhard und Gisela Fuchs vertreten Fun Unlimited nun bei offiziellen Terminen und sind immer dann zur Stelle, wenn der Jahresorden vergeben wird, heuer eine kleine Discokugel an einem Band, auf dem das Motto der ersten Faschingssaison nach der Corona-Pause steht: „Back on the Dance Floor“ oder zu Deutsch „Zurück auf die Tanzfläche“. Sie selbst tragen den Orden bei sämtlichen Anlässen. Und wenn sie eine Faschingsgesellschaft besuchen, bei der sie heuer bereits vorbeigeschaut haben, tragen sie auch deren Orden. „Wir müssen aber immer aufpassen, dass unser Orden oben liegt. Das ist eine Wissenschaft“, sagt Gisela Fuchs.

Bei der Inthronisation des Fürstenfeldbrucker Prinzenpaares repräsentierten sie Germering, in München-Laim waren sie, in Olching und natürlich beim Inthronisationsball der Würmesia im Waldheim in München-Großhadern.

Prinzenbeerdigung fällt aus

Mitte Januar überreichte Germerings 2. Bürgermeisterin Manuela Kreuzmeier dem Prinzregentenpaar beim von Fun Unlimited organisierten Galaball in der Stadthalle den Rathausschlüssel. Gisela Fuchs trug erstmals ihr grausilbernes Regentenkleid, und Gerhard Fuchs erklärte, fesch im Smoking: „Wir sind stolz darauf, die Große Kreisstadt nicht nur im Landkreis zu vertreten, sondern auch bis in die Landeshauptstadt München hinein.“

Beim Faschingstreiben am Faschingsdienstag, 21. Februar, vor der Stadthalle geben er und seine Frau den Schlüssel zurück. „Dann räumen wir zusammen und gehen abends alle zusammen in die Wirtschaft, um den Tag ausklingen zu lassen“, sagt Gerhard Fuchs. Weil Fun Unlimited und damit Germering mit Sarah Bendel und Alexander Fink heuer nur ein Kinderprinzenpaar hat, gibt es keine Prinzenbeerdigung in der Nacht zu Aschermittwoch. „Wir werden nicht beerdigt, weil wir nicht gekrönt sind“, sagt Gisela Fuchs. „Das ist der einzige Vorteil bei dem Amt.“

In den Wochen bis dahin warten einige Auftritte auf Gerhard und Gisela Fuchs. Am Samstag, 11. Februar, beehren sie mit Fun Unlimited den Gräfelfinger Galaball im Bürgerhaus. Am Mittwoch, 15. Februar, besuchen sie das Maximilianeum. Auch auf Ilse Aigner sollen sie treffen. Die Präsidentin des Bayerischen Landtags ist seit Jahrzehnten im Bund Deutscher Karneval engagiert und seit 2021 auch Ehrenpräsidentin des dortigen Landesverbandes Oberbayern.

„Es kommen immer wieder Termine hinzu“, sagt Gerhard Fuchs. Und ist froh, dass er und seine Frau es sich als Selbstständige ganz gut einteilen können. Gerhard Fuchs: „Wenn man faschingsnarrisch ist, macht man das mit. Das wächst mit jeder Veranstaltung.“