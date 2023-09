„Dîner en blanc“ erstmals in Gräfelfing

Von: Nicole Kalenda

Die Neurieder machen den Anfang: Das Foto zeigt das erste „White Dinner“ von 2017. © Dagmar Rutt

Die Gräfelfinger müssen heuer auf ihr Straßenfest verzichten. Die Ortsmitte erfüllt sich trotzdem mit Leben: Der Pfarrverband St. Stefan-St. Johannes lädt am Samstag, 9. September, zum „Dîner en blanc“, zu Deutsch: Abendessen in Weiß. „Wir möchten, dass die Leute eine Möglichkeit zum Austausch haben“, sagt Doris Unterreitmeier vom Pfarrverbandsrat.

Gräfelfing - Das Engagement des Pfarrverbandes Gräfelfing St. Stefan-St. Johannes geht über das Kirchenleben im engeren Sinn hinaus. Mitte August verwandelte sich die Pfarrwiese St. Stefan in ein Open-Air-Kino. Gezeigt wurde „Nicht ganz koscher – eine göttliche Komödie“. Die Besucher brachten Sitzgelegenheiten sowie Verpflegung mit und genossen den Film bei freiem Eintritt. Nun ist es der Kirchplatz vor St. Stefan, der zur Veranstaltungsfläche wird (Rottenbucher Straße, Ecke Bahnhofstraße).

Die Organisatoren orientieren sich dabei an einer Bewegung, die sich, beginnend in Frankreich, über die ganze Welt ausgebreitet hat. Der Ursprung des Brauchs soll eine überfüllte Gartenparty in Paris gewesen sein. Im Jahr 1988 verzog sich ein Teil der überwiegend in Weiß gekleideten Gäste, so wird es berichtet, in den nahe gelegenen Bois de Boulogne und veranstaltete dort ein eigenes, spontanes Picknick. Das „Dîner en blanc“ war geboren. Es ist eine Form des sogenannten Social Dining: Menschen, die sich nicht kennen, treffen sich an öffentlichen Plätzen zu einer gemeinsamen Mahlzeit. In der Regel wird ein „Dîner en blanc“ oder „Abendessen in Weiß“ auf Privatinitiative über soziale Netzwerke organisiert. Eine „Flashmob-Geschichte“ nennt es Unterreitmeier. „Jeder bringt alles selbst mit und nimmt es dann auch wieder mit nach Hause.“

Tische und Sitzgelegenheiten werden gestellt

Beginn des „Dîner en blanc“ ist am Samstag um 19.15 Uhr, voraussichtliches Ende gegen 22 Uhr. Ganz so spontan wie in der Ursprungsform geht es in Gräfelfing nicht zu. Die Veranstalter stellen Tische, Stühle und Bänke. „Kommt so weiß gekleidet wie möglich und bringt euer Essen und eure Getränke selbst mit. Das Dîner en Blanc findet nur bei gutem Wetter statt. Bringt gerne eure Freunde mit! Wir freuen uns auf einen netten gemeinsamen Abend, ganz in Weiß!“, heißt in einer Ankündigung. Als Ersatz für das Straßenfest sieht der Pfarrverband das Angebot nicht. Wie berichtet, fällt die Traditionsveranstaltung, die am letzten Samstag der Sommerferien bis zu 20 000 Besucher anzieht, wegen Bauarbeiten in der Bahnhofstraße aus.

Im Würmtal ist der Pfarrverband St. Stefan-St. Johannes nicht der erste Veranstalter, aber der erste kirchliche. und der einzige, der die französische Originalbezeichnung verwendet. 2017 lud der Wirtschaftsclub Neuried erstmals zum „White Dinner“ in die damals eigens aus diesem Anlass für den Verkehr gesperrte Gautinger Straße ein. Heuer feierte die politische Gruppierung Bündnis Zukunft Neuried ihr zehnjähriges Bestehen mit einem „White Dinner“ auf dem Marktplatz. Und auch in Planegg kam man bereits ganz in Weiß gekleidet auf dem Marktplatz zusammen, auf Einladung des Gewerbevereins „Wir in Planegg“.