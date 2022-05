„Ein Freund, auf den Verlass ist“

Von: Martin Schullerus

Teilen

Hauptlöschmeister Gerhard Regensburger im Einsatz bei einem Waldbrand 2009: Fast 35 Jahre lang war er eine Säule der Gräfelfinger Feuerwehr. © Dagmar Rutt

Es begann wie ein Witz: 1987 stellte die Gemeinde Gräfelfing einen Bäcker- und Konditormeister als hauptamtlichen Gerätewart für ihre Feuerwehr ein. Nun geht Gerhard Regensburger fast 35 Jahre später in Rente, und alle sind sich einig: Das war kein Witz, sondern ein absoluter Glücksgriff.

Gräfelfing – „Der Gerhard ist ein Freund, auf den Verlass ist, und ein wirklich guter Mensch“, sagt Thomas Hickel, Pressesprecher der Gräfelfinger Feuerwehr. Und: „Viel besser als er kann man diesen Job nicht ausüben.“

1987 fuhren Bürgermeister Eberhard Reichert und Kommandant Wolfgang Summer eigens in Regensburgers Heimat, nach Allersberg, um sich über ihn umzuhören. Das Ergebnis war ihre dringende Empfehlung, ihn einzustellen. Der Gemeinderat folgte – zum Glück. „Ich habe die Annonce gelesen, dass ein Handwerker für die Feuerwehr gesucht wird“, erinnert sich Regensburger. „Bäcker ist auch ein Handwerk, dachte ich. Und wenn schon Angestellter bei der Feuerwehr, dann in Gräfelfing.“ Schließlich hatte er bei der hiesigen Bäcker-Akademie auch seinen Meister gemacht und kannte sich aus.

Mit viel Herzblut und ernsthafter Begeisterung arbeitete sich der neue Gerätewart ein. Schränkeweise Betriebsanleitungen galt es zu studieren, die Fahrzeuge, die Geräte – auch wenn damals vieles noch einfacher war. „Bei einem Fahrzeugbrand hat kein Mensch Atemschutz getragen, da gab es kaum giftige Dämpfe von Kunststoffen“, erinnert er sich. Seine Uniform wusch jeder zu Hause, nicht in der Industriewaschmaschine der Feuerwehr samt Trockner. Und das Thema PSA (persönliche Schutzausrüstung) gab es nicht. In Gerhard Regensburgers Dienstzeit schaffte die Gräfelfinger Feuerwehr 22 Fahrzeuge an und noch viel mehr neue Technik. Er eignete sich alle neuen Informationen mit Eifer an. „Man muss immer neugierig bleiben und dazulernen“, ist sein Credo.

„Er hat sehr viel Freizeit investiert, nie Dienst nach Vorschrift gemacht“, sagt Markus Fuchs, seit 15 Jahren Kommandant der Feuerwehr. Regensburger fuhr freiwillig auf Messen, Ausstellungen, Fortbildungen – auch wenn er dafür Urlaub nehmen musste. Er wurde Hauptlöschmeister, übernahm Führungsfunktion, engagierte sich im Verwaltungsrat, leitete Leistungsprüfungen, förderte die Jugend. Erst im Sommer 2021, im Alter von 63 Jahren, verzichtete Gerhard Regensburger auf seine Zulassung als Atemschutzträger – auch wenn das seit dem 50. Lebensjahr einen jährlichen medizinischen Test vorausgesetzt hatte. „Er war weit und breit der älteste Atemschutzträger“, sagt der Kommandant. Regensburger selbst begründet das bescheiden: „Wenn ich schon für die Atemschutzgeräte zuständig bin, will ich sie auch selbst testen können.“ Was Markus Fuchs am höchsten an seinem Gerätewart schätzt, ist seine unbedingte Loyalität: „Man konnte ihm in jeder Hinsicht hundertprozentig vertrauen – und jede Aufgabe zutrauen.“

Seine Kameraden schätzen an Gerhard Regensburger seine Fachkompetenz und Korrektheit, aber auch den Schalk und Humor, der immer dabei ist. „Mit dem Gerhard wird es nie langweilig. Er kennt sich in vielen Bereichen aus, ist interessiert, kann erzählen und lachen“, sagt Thomas Hickel. Nur wenn mit dem Material nicht schonend umgegangen wurde, konnte mal eine Strafpredigt kommen, eingeleitet durch ein inzwischen berühmtes, fränkisches „Bubb!“

Anekdoten, in denen Regensburger die Hauptrolle spielt, gibt es Dutzende. Als die Würm sich staute, weil die Wehre bei der Krämermühle klemmten, öffnete der Gerhard gleich alle sechs statt eines. „Da hab ich mal die Würm unterhalb durchgespült“, sagt er und grinst. Als ein Benzinkanister im Mannschaftstransporter umkippte, rief der Gerhard die Feuerwehr: „Benzin in Pkw ausgelaufen.“ Gewöhnlich heißt es „aus Pkw ausgelaufen“. Bei dem Alarm „Eistüte auf Bushäuschen“ sagte Leckermaul Regensburger: „Da muss ich hin.“ Es war leider nur eine Riesen-Eistüte aus Plastik, die Weinfest-Besucher oben deponiert hatten. Legendär ist Regensburgers ausgeprägter Geruchssinn. Bevor Messgeräte ausgepackt waren, wusste er oft, was Sache ist. Als die Brandquelle in einem verrauchten Keller nicht auszumachen war, nahm Regensburger die Atemmaske ab, schnüffelte und fand bald einen eingehausten, heißgelaufenen Kompressor.

Obwohl Jutta und Gerhard Regensburger in Allersberg ein Haus gebaut haben („ohne meine Frau hätte ich dies alles nicht gekonnt“), werden sie in Gräfelfing wohnen bleiben. Hier leben ihre Kinder und Enkel. Als erste Aktion im Ruhestand, der am 1. Juni beginnt, wird der Fahrrad-Fan Regensburger mit einem gemieteten Wohnmobil den Start der Tour de France in Kopenhagen erleben. Seine Augen leuchten, wenn er davon erzählt. Auch der Feuerwehr bleibt er noch erhalten und kümmert sich im Rahmen eines Minijobs um vorbeugenden Brandschutz. Seinen Nachfolger Markus Stadler hat er bereits ein Jahr lang eingearbeitet.

Nach all dem, was er für Gräfelfing und seine Feuerwehr-Kameraden in dreieinhalb Jahrzehnten getan hat, ist Gerhard Regensburger es, der sich bedankt: „Ich wurde hier vom ersten Tag an mit Respekt und großer Offenheit aufgenommen. Das ist nicht selbstverständlich und bewegt mich bis heute.“ Ein Respekt, der seither nur gewachsen ist: Am Freitagabend verlieh die Freiwillige Feuerwehr Gräfelfing einem völlig überraschten Gerhard Regensburger auf einstimmigen Beschluss ihre höchste, sehr selten vergebene Auszeichnung – die Ehrenmitgliedschaft. Zu den nur sechs Trägern gehören die beiden Männer, die Regensburger einst nach Gräfelfing holten: Altbürgermeister Eberhard Reichert und Ehrenkommandant Wolfgang Summer.