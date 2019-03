„Ein großer Schaden für Gräfelfing“

Die Konsequenzen könnten äußerst weitreichend sein: Am Montag hat der Münchner Kreistag es abgelehnt, die geplante Entlastungsstraße in Gräfelfing als Kreisstraße zu bauen – auch wenn Gräfelfing sie bezahlt hätte. Das mit 29:29 Stimmen denkbar knappe Votum überraschte alle. Wie es weitergehen soll, weiß noch niemand.

Gräfelfing– Die Reaktionen am Dienstag waren von großer Ratlosigkeit geprägt – außer aufseiten jener, die mit Nein gestimmt hatten, allen voran die Gräfelfinger Kreisräte Jörg Scholler (FDP) und Frauke Schwaiblmair (Grüne). Letztere, die in der Kreistagssitzung einen flammenden Appell „als Mutter und Christin“ gegen die Straße in die Waagschale geworfen hatte, sagte auf Anfrage: „Wir brauchen jetzt ein umfassendes Verkehrskonzept.“ Sollte das eine Entlastungsstraße als unabdingbar vorgeben, könne man wieder darüber reden, aber eben erst dann.

Ganz so einfach dürfte es allerdings nicht laufen. Denn der Gemeinderat hatte sich nach langen Diskussionen und einer Klausurtagung mehrheitlich auf ein paralleles Vorgehen geeinigt: das Planfeststellungsverfahren beantragen und zugleich das Verkehrskonzept in Auftrag geben. Letzteres in diesem Junktim ist inzwischen geschehen, Ersteres haben maßgeblich Gräfelfinger Kreisräte verhindert.

Bürgermeisterin Uta Wüst sagte im Merkur-Gespräch, sie finde es „erschütternd“, dass Mehrheitsbeschlüsse des Gemeinderates von den eigenen Gemeinderäten andernorts unterlaufen würden. Wüst: „Das ist ein merkwürdiges Demokratieverständnis, es ist nicht fair, und es ist kurzsichtig.“ Denn die Konsequenzen seien weitreichend. „Wir haben einen irrsinnigen Druck im Gewerbegebiet, und es fehlt uns eine leistungsfähige Erschließung, auch für einen neuen Bauhof.“ Außerdem sei der geplante Rückbau der Würmtalstraße, die nun wohl Staatsstraße bleibe, nicht mehr möglich. Dort sollten Wohnungen entstehen.

Und schließlich stelle sich die Frage, wie es mit dem Verkehrskonzept nun weitergehe. Die Verkehrsexperten hätten der Gemeinde bestätigt, dass eine innerörtliche Optimierung der Verkehrsströme nicht viel bringe ohne Entlastungsstraße. Wüst: „Alternative Verkehrsformen werden an dieser Stelle nicht in ausreichendem Umfang wirken können.“

Auch 2. Bürgermeister und CSU-Fraktionschef Peter Köstler sagte: „Das Verkehrskonzept macht so keinen Sinn. Da haben die Grünen sich ins eigene Knie geschossen. Jetzt haben sie Gräfelfing das größte Osterei ins Nest gelegt, weil beim Verkehr gar nichts mehr vorangeht.“ Im Gewerbegebiet bekomme die Gemeinde ohne Verkehrserschließung keinen Bebauungsplan genehmigt. Köstler: „Diese Ablehnung ist in vielerlei Hinsicht ein großer Schaden für Gräfelfing.“

Kreis- und Gemeinderat Florian Ernstberger (FW/BVGL), der sich in allen Sitzungen der Kreistagsgremien für die Entlastungsstraße stark gemacht hatte, zeigte sich tief enttäuscht. „Hier ist eine große Chance für Gräfelfing ohne vernünftigen Grund vertan worden“, sagte Ernstberger.

Landrat Christoph Göbel, der Bürgermeisterin Uta Wüst nach der Sitzung informierte, sagte auf Anfrage: „Mit der Ablehnung ist kein Problem gelöst. Das besteht fort und wird immer größer.“ Es bleibe Aufgabe der Politik, die Verkehrsströme zwischen Gebieten nördlich und südlich der A 96, auf die Wirtschaft, Forschung und Arbeitnehmer angewiesen seien, so zu gestalten, dass Wohngebiete entlastet würden. In diesem konstruktiven Ansatz sei er sich mit Uta Wüst einig. Göbel: „Wir werden zusammen mit der Gemeinde neue Lösungsansätze diskutieren und sie den Gremien vorlegen.“ Ablehnungen allein reichten nicht aus. „Schließlich müssen die ganzen Wohltaten, die wir beschließen, auch bezahlt werden.“ Schmunzelnd sagte Göbel: „Somit stimmt meine Überzeugung, dass die Entlastungsstraße, wie immer man sie nennt, eine Untote ist. Sie kommt immer wieder, wie der Geist aus der Flasche.“

Auch Bürgermeisterin Uta Wüst will bei aller Ratlosigkeit („verfahrene Situation“) die Flinte nicht ins Korn werfen. Gemeinsam mit dem Landkreis werde die Gemeinde die Lage analysieren und neue Ansatzpunkte suchen. Der nahende Kommunalwahlkampf macht das alles freilich nicht einfacher; eine Entscheidung vor 2020 ist kaum zu erwarten.

Frauke Schwaiblmair mochte die Kritik an ihrem Vorgehen übrigens nicht auf sich sitzen lassen. Sie sagte: „Wenn ein Mehrheitsbeschluss nicht meinen Überzeugungen entspricht, kann ich nicht mitgehen.“