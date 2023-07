Ein Jahrhundert-Leben ist vollendet

Von: Martin Schullerus

Johann Huber verstarb am 6. Juli 2023 im Alter von 102 Jahren. © Walter Wohlrab

Ein langes, erfülltes Leben ist zu Ende gegangen. Am Donnerstag verstarb Gräfelfings Träger der Goldenen Bürgermedaille Johann Huber im Alter von 102 Jahren. Er personifizierte ein Jahrhundert Gräfelfing wie kein anderer.

Gräfelfing – „Wenn ich die Hundert schaff, dann schaff ich die Hundertzehn auch noch“, sagte Johann Huber einst mit dem verschmitzten Lächeln, das ihm eigen war. Tatsächlich schaffte er nicht nur „die Hundert“, sondern ein prallvolles und in vieler Hinsicht gesegnetes Leben, in dem er nie vergaß, seinen Erfolg mit anderen zu teilen.

„Ich lebe und sterbe für Gräfelfing“, diktierte Johann Huber einer Merkur-Redakteurin in den Block. Das war 2011, an seinem 90. Geburtstag. Der Jubilar behielt recht. Bis zuletzt blieb er interessiert am Geschehen in Gräfelfing, wie seine Nichte Sonja Mayer berichtet, die ihn im Altenheim häufig besuchte. Erst im Frühjahr war er, nachdem er am 28. Februar seinen 102. Geburtstag gefeiert hatte, auf eigenen Wunsch ins Altenheim St. Gisela umgezogen – in ein Zimmer mit Blick auf die Bussardstraße. Dort liegt sein kleines, aber lukratives Gewerbegebiet, das er über die Jahrzehnte in einer ehemaligen Kiesgrube mit Quetschwerk entwickelte und dort manchem Jungunternehmen großzügig und hemdsärmelig den Start erleichterte. Später vermarktete er es freilich zunehmend professionell.

Gemeinderat, Berater, Feldgeschworener

Johann Huber entstammte einer großen Gräfelfinger Familie – in doppeltem Sinn. Die drei Hauptzweige hießen in unnachahmlicher dörflicher Eloquenz „der Milli-Huber“, „der Gmias-Huber“ und „der Kohlen-Huber“; Letzterem entstammt auch der Huber Hans, wie er in Gräfelfing hieß, der selbst zwei Töchter, zwei Enkelsöhne und einen Urenkel hatte. Sein Großvater Josef Huber war 17 Jahre Bürgermeister am Ort, Sonja Mayer Gemeinderätin und 3. Bürgermeisterin. Und auch Johann Huber war dem Ehrenamt im Rathaus zugetan. Zwölf Jahre gehörte er dem Gemeinderat an, danach war er Berater des Bauausschusses und Feldgeschworener, weil man auf seine Kenntnis der Grundstücksverhältnisse nicht verzichten wollte.

Wenn Johann Huber seine Liebe zur Gemeinde Gräfelfing bekannte, meinte er das umfassend: Sie begann bei den Menschen, die er kannte, verstand, enträtselte und achtete. Sie ging weiter über die Straßenzüge und Häuser, die Höfe und Grundstücke, die Johann Huber im Vorbeifahren inspizierte und jede Veränderung registrierte. Früher machte er das am Steuer seiner geliebten Mercedes G-Klasse oder mit dem Fahrrad. Nach 82 Jahren unfallfreien Fahrens ließ er mit 95 seinen Führerschein ruhen. Und seine Liebe zu Gräfelfing umfasste schließlich Wald und Flur, wo Johann Huber im Baron’schen Forst nicht nur jahrzehntelang jagte und nach dem Rechten sah, sondern auch eine Holz-Kapelle bauen ließ – rund um einen Fichtenstamm mit eingewachsenem Kruzifix, zum Dank für seine glückliche Heimkehr aus Krieg und Gefangenschaft und zur Erinnerung an seine Kameraden.

Stiller Wohltäter

Viele Gaben bekam Johann Huber mit auf seinen langen Lebensweg, und sie ließen ihn bis zuletzt nicht im Stich. Er war ein umsichtiger Mann, der genau zuhörte, in aller Stille seinen Informationsstand auf dem Laufenden hielt, Chancen erkannte und sie nutzte. So war es ihm auch möglich, seiner Gemeinde zu dienen, die ihm in Anerkennung seiner Leistungen 1995 die Silberne und im Jahr 2000 die Goldene Bürgermedaille verlieh. Und so war es ihm gegeben, manchem Verein und Bedürftigen im Ort zum stillen Wohltäter zu werden. Denn auch das war Johann Huber: ein bescheidener und zugleich großzügiger Mensch.

Bürgermeister Peter Köstler sagte dem Merkur: „Die Gemeinde Gräfelfing hat Johann Huber sehr viel zu verdanken und wird sein Lebenswerk entsprechend würdigen. Er hat den Wandel der Zeit miterlebt, auch mitgestaltet, und ist für die Fortentwicklung des Ortes stets offen geblieben. Ich kannte ihn als sehr herzlichen, naturverbundenen Menschen. Es war stets ein Gewinn, sich mit ihm zu unterhalten – über alles, was in unserer Gemeinde vor sich ging.“

„Ich kann mich nicht beschweren, ich bin fit“, sagte Johann Huber im Merkur-Gespräch, als er 100 Jahre alt wurde. Er radelte täglich auf dem Hometrainer mindestens eine Stunde, auch noch im Altenheim. „Sport, Sport, Sport“ empfahl er jedem, der 100 werden wollte. Und er sagte in ungewohntem Ernst: „Ich bin sehr dankbar. Ich kann immer noch alleine in den Garten gehen, die frische Luft atmen und die Blumen sehen. Das allein ist schon ein großes Geschenk.“ Und beschenkt fühlte er sich bis zum letzten Tag.